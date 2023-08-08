Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Суд арестовал подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкалье
В Забайкальском крае арестован один из подозреваемых в избиении участника спецоперации по решению суда Нерчинско-Заводского района, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Обвиняемый арестован до 5 октября, его отправили в следственный изолятор, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Обвинения предъявили по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Ранее в забайкальском селе задержали мужчину 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Через некоторое время задержали и второго подозреваемого.
Глава Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в поселке Нерчинский Завод несколько пьяных мужчин избили участника СВО.