Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Чиновница из Югры получила выговор за откровенное видео из рабочего кабинета
Выложившая откровенное видео из рабочего кабинета чиновница из Югры получила выговор
Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха в ХМАО Екатерина Смирнова, которая опубликовала в соцсети откровенное видео из своего рабочего «розового» кабинета, получила выговор, сообщил глава города Александр Морозов.
Он сообщил на своей странице «ВКонтакте», что Смирнова получила выговор за несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения, такое же наказание получила и начальница «девушки из розового кабинета», и. о. директора УКСа Ровенна Киркина.
Чиновница из ХМАО сняла пикантное видео о рабочих буднях. Девушка занималась сметами и решила необычно рассказать об этом подписчикам. На видео она раскручивается на кресле и, поглаживая себя, пьет кофе, передает Ura.ru.
Ролик она подписала, что «в своем розовом кабинете» в качестве начальника отдела готовит документацию.
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