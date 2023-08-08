В Донбассе рассказали о подготовке к отопительному сезону

В ЛНР и ДНР активно готовятся к отопительному сезону

Tекст: Евгений Романов

В Луганской народной республике (ЛНР) продолжается подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Как сообщили в пресс-службе Минстроя ЛНР, мероприятия, которые выполняются в соответствии с Комплексным планом подготовки объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, выполнены на 65%.

По состоянию на начало месяца на территории республики готовится всего более 13 тыс. объектов многоквартирного жилого фонда. Из 1082 котельных уже готово 519. Происходит замена и ремонт котлов, насосного оборудования. Идет ремонт тепловых сетей, происходит ревизия запорной арматуры. Всего готовится 525,96 км тепловых сетей, из них готово – 361,21 км. Из планируемых подготовить к сезону 86 км водопроводных сетей готово 54 км.

В республике происходит замена аварийных участков канализационных сетей. Всего готовится обслужить 42,4 км таких сетей, из которых уже готовы 30 км. К началу сезона должны быть готовы 1665 объектов социальной сферы, из них готовы – 922. Среди прочего ремонтируются водопроводы в подвалах, кровля, производится замена отопительного оборудования.

Как отметили в пресс-службе Минстроя ЛНР, подготовка ведется силами муниципальных и ресурсоснабжающих предприятий. Также помощь оказывают регионы-шефы.

По информации вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, в ЛНР сильно разрушены населенные пункты, входящие в Северодонецкую агломерацию – города Северодонецк, Рубежное, Кременная, Лисичанск, Сватово и поселок Троицкое. В них необходимо обеспечить теплом 600 многоквартирных домов, а также 81 учреждение социальной инфраструктуры. На 166 объектах уже проведены необходимые работы по закрытию теплового контура, ремонту кровли и водопроводов, замене отопительного оборудования и канализационных сетей.

Всего силами федеральных заказчиков и регионов-шефов на территории Северодонецкой агломерации ремонтируется более 170 км тепловых сетей, из которых более 17 км уже приведено в нормативное состояние. Также предстоит привести в порядок 24,8 км водопроводных и 4,5 км канализационных сетей.

В Донецкой народной республике (ДНР) подготовка к осенне-зимнему периоду идет по графику. Как сообщили в пресс-службе Минстроя ДНР, по состоянию на начало августа подготовлено более 14 тыс. объектов жилого фонда, что составляет 58,6% от запланированного объема работ.

Модернизировано более 800 котельных, подготовлено более 1200 километров тепловых сетей в двухтрубном измерении. Готовность к отопительному сезону объектов социальной сферы составляет 45% – работы проведены на более 1000 объектах.

К работе в осенне-зимнем периоде готово более 8 тыс. км водопроводных сетей и около 3 тыс. канализационных сетей.

«Средний процент готовности объектов составляет 53%. Подготовка объектов в целом идет по графику. Несмотря на все трудности, специалисты прикладывают все усилия, чтобы выполнить все запланированные работы. Отставания по графику наблюдаются в сфере водоснабжения и водоотведения. Это связано с недостаточным объемом подачи воды», – сообщил замминистра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

Ранее стало известно, что в новых регионах страны приступили к возведению коммерческого жилья. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по строительству с президентом Владимиром Путиным.