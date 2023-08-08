Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

Экономист Лизан: Несговорчивость ЕС – главная проблема в вопросе возвращения России в зерновую сделку

Tекст: Евгений Поздняков

«По сути, Блинкен в кои-то веки говорит правду – США по своей линии сделали все возможное для реализации зерновой инициативы. Так, они разрешили доступ к своим банкам, связывались с местными компаниями, объясняли им, что сотрудничество с Россией в рамках сделки не повлечет за собой негативных последствий», – сказал экономист Иван Лизан.

«Однако проблема в большей степени лежит в европейской плоскости. Чиновники ЕС, руководствуясь желанием нанести Москве максимальный экономический ущерб, не желали идти на уступки. В связи с этим возникает вопрос, почему США не пытались договориться с Брюсселем о выполнении условий России и не спешат заниматься этим», – подчеркивает собеседник.

«И тут возникает некоторое противоречие. Пока Штаты говорят о приложенных усилиях, Москва выказывает недовольство относительно позиции ЕС. Не исключаю, что мы видим с их стороны игру в «доброго и злого полицейского», – отмечает эксперт.

«Однако подобные схемы лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. В настоящее время между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем сформировалось тотальное недоверие друг к другу, поэтому просто договориться у сторон не получится», – резюмирует Лизан.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в зерновой сделке. Он уточнил, что возобновление инициативы не является «вопросом уступок» с американской стороны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экспорт РФ «достиг рекордных показателей».

Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», Блинкен заметил, что США сделали все возможное для обеспечения «решения этих вопросов». Он подчеркнул, что лично писал письма в американские банки, объясняя, что власти страны «полностью поддерживают российский экспорт зерна».

Госсекретарь заметил, что ООН предоставила РФ предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с инициативой, однако Россия не ответила на решения, сформированные организацией объединенных наций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.