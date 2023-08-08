Британия ввела санкции против Ирана из-за якобы поддержки России в сфере обороны

Tекст: Елизавета Шишкова

В частности, санкции введены в отношении иранской компании Paravar Pars и подразделений Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), занимающихся опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями, передает РИА «Новости».

Рестрикции введены также против российской компании по разработке электроники «СМТ-АйЛогик», зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании Stout, которая, как считают в Британии, импортирует электронные компоненты, и поставщик высокотехнологичных электронных компонентов «ТестКомплект».

В список также включена организация, поставляющая беспилотники компании из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading и турецких компаний Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi, занимающихся поставками компьютерных компонентов и технологий для оборонного сектора.

Кроме того, в санкционный список включены шесть белорусских компаний и предприятий, связанных с оборонной сферой: Белорусское оптико-механическое объединение (с 2011 года – холдинг «БелОМО»), Гомельский радиозавод, разработчик и производитель оптических и оптико-электронных прицелов, приборов и систем наблюдения «Кидма тек», компания «Оршанский авиаремонтный завод», проектно-конструкторское предприятие оптико-электронной промышленности «Пеленг», компания «2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», специализирующаяся на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО.

В частности, ограничения предусматривают заморозку активов этих компаний на территории Великобритании в случае их обнаружения.

Ранее Британия ввела санкции против российских министров и глав регионов.