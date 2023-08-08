Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Лада Дэнс решила подать в суд после аварии в Подмосковье
Певица Лада Дэнс намерена подать в суд на транспортную компанию после дорожно-транспортного происшествия в городе Подольске в Подмосковье, сообщил концертный директор артистки Сергей Пудовкин.
Иск подготовлен адвокатами, экспертиза показала, что водитель находился в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, сказал Пудовкин «Газете.Ru».
По его словам, зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Предварительная сумма иска – 12 млн рублей.
Директор пояснил, что близким певицы не дают общаться с ней, поскольку состояние исполнительницы становится хуже.
Ночью ей провели вторую операцию на лице, врачи старались «оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы».
Ранее водитель Лады Дэнс сообщал, что двигался по дороге без превышения скорости, но слишком поздно заметил вставший из-за другой аварии автомобиль. Он заявлял, что на дороге отсутствовал «треугольник».