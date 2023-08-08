Источник: Дизтопливо Белоруссии может уйти из России из-за снижения субсидий

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что белорусское дизтопливо составляет существенную долю в биржевых продажах, и его возможный уход уже привел к повышению оптовых цен до рекордных значений. В связи с чем Белоруссия может существенно сократить или совсем прекратить поставки топлива на российский внутренний рынок, передает «Коммерсант».

При этом информатор заметил, что белорусские НПЗ с конца прошлого года поставляют топливо на биржу СПбМТСБ через государственного российского трейдера «Промсырьеимпорт». Таким образом, НПЗ продают бензин и дизтопливо в адрес «Промсырьеимпорта», после чего последний продает объемы через биржу по внутрироссийским ценам.

По словам источника, чтобы компенсировать разрыв между закупочной и внутренней ценой, «Промсырьеимпорт» получает демпферные выплаты из бюджета. Согласно официальным цифрам за 2022 год, она получила свыше 1 млрд рублей в качестве выплат по демпферу, хотя поставки начались только в октябре.

Ожидается, что в сентябре, после вступления в силу изменений в Налоговый кодекс, демпферные выплаты будут вдвое сокращены. Так, закупочная цена «Промсырьеимпорта» будет сокращена, а это в свою очередь сделает такие поставки непривлекательными для белорусских производителей при нынешнем уровне внутрироссийских цен.

Как добавили другие источники, белорусские НПЗ захотят перенаправить поставляемые в Россию объемы на экспорт в дальнее зарубежье через российские порты Северо-Запада.

Информатор заверяет, что поставки топлива из Белоруссии в Россию в последний год были не слишком большими по сравнению с объемом всего рынка, но составляли значительную долю биржевых продаж и тем самым влияли на оптовые цены на топливо.

Кроме того, в течение последних недель белорусские поставщики продавали 1,2–4,9 тыс. тонн дизтоплива и 0,6–1,14 тыс. тонн бензина в день – на них приходилось до 4% и 14% от продаж этих видов топлива на СПбМТСБ.

В заключение осведомленный собеседник отметил, что прекращение поставок топлива из Белоруссии создаст дополнительную напряженность на топливном рынке, особенно в сегменте дизтоплива. А увеличение цен в основном связано с ростом спроса и с ожиданием ухода белорусского товара.

Напомним, схема с поставками дизтоплива из Белоруссии с участием «Промсырьеимпорта» была придумана в 2022 году, чтобы заместить его нехватку в России. До этого выплаты по демпферу из бюджета России получали лишь российские НПЗ.