На море в Крыму отдохнули более 260 детей участников СВО из Краснодона

Дети из ЛНР отдохнули на пляже и море, они занимались разнообразными активностями. Некоторые попробовали себя в танцах, рисовании, бисероплетении, игре на гитаре и разных видах спорта.

«Я очень рада, что попала в лагерь «Парус», потому что я нашла много новых друзей, надеюсь, что я продолжу с ними общаться, когда уеду отсюда», – рассказала девятиклассница Кристина.

Школьники отметили, что все вожатые оказались веселыми и добрыми.

«Они прикольные, крутые, и с нами были на одной волне», – рассказала ученица пятого класса Нэлли.

Всего в этой смене в детском лагере «Парус» отдохнули 262 ребенка. На все лето для Краснодона и Краснодонского района выделено 1000 путевок (дети и сопровождающие). В такие поездки отправляются в первую очередь дети тех, кто сейчас сражается на фронте.

«Это отличный подарок. Это юг, это Крым, это море, это воздух крымский. Не все это могут себе позволить. Не каждый себе может позволить повезти ребенка в Крым. Конечно, это большое подспорье родителям. Мужья сейчас служат у многих, поехали еще дети из многодетных семей, льготных категорий, и самое главное, те дети, которые уже лишились отцов», – сказала заместитель главы администрации Краснодона и Краснодонского района Татьяна Галушкина.