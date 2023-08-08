В США заявили, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

  • Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России
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    Украине предстоит усвоить грузинские уроки
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    Бордачев: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд
    Названы основные тезисы о СВО из новых учебников истории
    Российские военные сорвали попытки ВСУ захватить Урожайное в ДНР
    Задержан второй соучастник избиения ветерана СВО в Забайкальском крае
    Нуланд провела «трудные» переговоры с мятежниками Нигера
    Источник: Белорусское дизтопливо может уйти из России
    В МИД напомнили о событиях на Южном Кавказе в 2008 году
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    6 комментариев
    Новости
    13:55На море в Крыму отдохнули более 260 детей участников СВО из Краснодона

    В оздоровительном лагере «Парус» под Евпаторией отдохнули свыше 260 детей участников спецоперации из Краснодона, такой подарок сделал регион-шеф Тюменская область.

    13:52Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд

    То, что власти США называют «сложными переговорами» с властями Нигера, является неудачной попыткой Вашингтона почитать нотации. В Ниамее ждали серьезного собеседника, а не очередные печеньки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Вашингтоне заявили о трудных переговорах с мятежниками в Нигере.

    13:51Источник: Дизтопливо Белоруссии может уйти из России из-за снижения субсидий

    Сокращение бюджетных выплат по демпферу может грозить уходом с российского рынка белорусского дизельного топлива, так как сокращение выплат сделает такие операции невыгодными, поделился мнением осведомленный источник.

    13:47В США заявили, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Украине уже ничего не сможет помочь в конфликте с Россией, все слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении территорий не имеют под собой никаких оснований, заметил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    13:42Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России

    Украина способна доставить некоторые проблемы Черноморскому флоту России, но речь идет о неприятных уколах, а не о тотальном уничтожении. И мы должны быть готовы отразить любые атаки противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    13:35При взрыве газа в доме в Астрахани погибли два человека

    В жилом доме в Астрахани произошел взрыв бытового газа, погибли двое, сообщил источник в экстренных службах.

    13:31Президент Абхазии поддержал Южную Осетию в конфликте с Грузией 2008 года

    Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о поддержке Южной Осетии в конфликте с Грузией 2008 года, сообщила пресс-служба главы республики.

    13:22Стала известна мощность обнаруженного на детской площадке в Новой Каховке СВУ

    Самодельное взрывное устройство (СВУ), найденное на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области, содержало около 1 кг взрывчатого вещества, сообщил представитель экстренных служб региона.

    13:19На религиозного деятеля Сипко завели дело о фейках про ВС России

    В отношении религиозного деятеля Юрия Сипко заведено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Российской армии, сообщили в столичном ГСУ СК.

    13:12Матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли из-за драки

    Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо» перенесена на неопределенный срок решением Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщила пресс-служба хорватского клуба.

    13:07Москву возмутил отказ МИД Франции осудить Киев за атаку на гражданское судно

    Отказ МИД Франции высказать осуждение в связи с атакой Киева на гражданское судно в Черном море возмутителен, заявили в посольстве России во Франции.

    13:05Минобороны Украины не получило от поставщиков оружие на 730 млн долларов

    Просроченная дебиторская задолженность министерства обороны Украины по закупке оружия составляет около 730 млн долларов, сообщил украинский центр противодействия коррупции.

    13:00В МИД напомнили о событиях на Южном Кавказе в 2008 году

    В ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Россия внесла свою лепту в урегулирование конфликта, отметила спикер МИД Мария Захарова.

    12:57НАК заявил о новых террористических угрозах от спецслужб Украины

    Украинские спецслужбы и националистические формирования пытаются завербовать для совершения преступлений российских граждан, прибывших с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

    12:54В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    8 августа 2023, 13:47

    В США заявили, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Американский радиоведущий Никсон заявил, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине уже ничего не сможет помочь в конфликте с Россией, все слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении территорий не имеют под собой никаких оснований, заметил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он назвал пустым звуком слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма. «Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – сказал журналист, передает РИА «Новости».

    Никсон добавил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Киева нет никаких шансов на успех. В том числе Украине не помогут даже самолеты F-16. «Русские поставили Украине шах и мат», – заключил журналист.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно использует многомиллиардные ресурсы от НАТО.

    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 19:20
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (97)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 23:38
    В Киеве прогремел взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    По их информации, инцидент зафиксирован в левобережной части украинской столицы, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Других подробностей не приводится.

    5 августа также сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (17)
    7 августа 2023, 14:25
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Купянском, Котляровкой и Берестовым Харьковской области.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    В течение последних суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки противника под Успеновкой и Работино Запорожской области.

    У Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области.

    За сутки ликвидированы около 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника около Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки ДНР.

    Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника под Урожайным ДНР.

    Армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Серебрянского лесничества.

    Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Райгородком, Петровским, Площанкой и Червоной Дибровой ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

    Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады теробороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Середина-Буды Сумской области, Чернещины и Синьковки Харьковской области.

    В районе Ямполя ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 14:31
    В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Он подчеркнул, что единственной основой для переговоров может быть «формула мира» Зеленского. Подоляк еще раз подчеркнул, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы 1991 года», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Коментарии (10)
    7 августа 2023, 22:13
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    Буш сообщил телеканалу CNN, что «они готовы». По словам помощника американского министра, сначала танки доставят в Европу, а затем – «вместе со всем, что к ним прилагается», – на Украину, передает ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что говорит о боеприпасах, топливном оборудовании и ремонтных средствах, запчастях.

    Какое количество танков войдет в первую партию, Буш не уточнил, однако сообщил, что поставка ожидается к осени.

    Ранее СМИ сообщали, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

    Коментарии (35)
    8 августа 2023, 06:09
    В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Polskie Radio: В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Tекст: Ольга Никитина

    Трое жителей польского города Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел в конце июля, однако Polskie Radio сообщило об этом только сейчас. В местной полиции сообщили, что в центре города между группой мужчин и украинцем произошел «обмен мнениями», после чего молодого человека избили «руками и ногами». Украинцу попыталась помочь мать, но злоумышленники напали и на нее, передает РИА «Новости».

    Один из нападавших, нетрезвый 33-летний житель города, был задержан на месте. Двух других установили после просмотра записей с видеокамер. Ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын, также жители города Бельск-Подляски. Всем троим может грозить до трех лет заключения.

    В полиции утверждают, что «национальной подоплеки» инцидент не имел.

    Ранее сообщалось о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 08:44
    Володин предсказал судьбу Зеленского

    Спикер Госдумы Володин провел параллель между судьбами Саакашвили и Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что политика Саакашвили была подчеркнуто русофобской – его поддерживали НАТО и ЕС, в основном финансированием, снабжением оружием, а также обучали военных – это же сейчас происходит с Украиной.

    Володин напомнил, что в 2008 году Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию, тогда российские силы защитили мирное население. Однако после того, как Западу стал не нужен, Саакашвили отправился отбывать наказание за совершенные на посту президента преступления.

    Также депутат подчеркнул, что похожая судьба ждет Зеленского, так как на Западе устали от него и всего киевского режима, больше всего от неблагодарности, о чем открыто заявляют официальные лица в Британии и в Польше.

    Володин заметил, что марионетки Брюсселя и Вашингтона подходят к одному – от них избавляются. Как Саакашвили стал изгоем, заключенным в тюрьме, то же самое ожидает Зеленского.

    Ранее сообщалось, что власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение конфликта грозит Зеленскому катастрофой.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 00:28
    В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде

    Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о разногласиях по киевской «формуле мира» на саммите в Джидде

    В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде
    @ IMAGO/President of Ukraine apa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в ходе переговоров в Джидде не удалось согласовать все пункты предложенного киевской стороной «формулы мира», пишут украинские СМИ.

    «Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается», – приводит слова Ермака РБК со ссылкой на «Европейскую правду».

    Он отметил, что если бы все участники саммита согласились со всеми пунктами киевской «формулы», то Украина уже бы до конца месяца приняла «саммит мира».

    Ермак сообщил, что согласился со странами глобального Юга не удалось достичь по «тяжелым пунктам», касающимся «ответственности» российской стороны. Он оговорился, что происходит это «не потому, что они против». Эти страны требуют больше разъяснений, уточнил Ермак.

    Он добавил, что никаких других инициатив, кроме «формулы» президента Украины Владимира Зеленского, не рассматривается.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    Коментарии (6)
    8 августа 2023, 12:54
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    «Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

    Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

    Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

    Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 11:52
    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Военный переворот на Украине является вопросом времени

    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота
    @ Nathan Howard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ложь президента Украины Владимира Зеленского и небылицы о «небесном щите» может привести к военному перевороту в стране, это вопрос времени, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макговерн обратил внимание на то, что Зеленский в видеообращениях миру и своему народу стал чаще упоминать некий небесный щит ВСУ, состоящий из систем западных ПВО и авиации, который защищает от российских ракет, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что у Украины нет средств для отражения российских авиаударов, а Зеленский просто лжет, чтобы добиться поддержки Запада, что может прийти к военному перевороту и бунту внутри ВСУ.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию.

    Коментарии (7)
    7 августа 2023, 18:38
    Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

    Суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии за фейки о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, он объявлен в международный розыск.

    Источник сообщил, что иноагенту Глуховскому также запретили четыре года администрировать сайты в интернете. По версии следствия, он разместил в соцсетях смонтированные видеоролики, где якобы российские военные «умышленно обстреливают дома, больницы и школы на Украине», «убивают мирных жителей» и «насилуют украинских школьниц», передает РИА «Новости».

    Прокурор просил приговорить писателя к девяти годам колонии с запретом администрирования сайтов в интернете сроком на пять лет.

    Ранее сообщалось, что следователи потеряли след иноагента Глуховского в Барселоне.

    Напомним, дело против писателя поступило в суд еще в конце февраля.

    Коментарии (6)
    8 августа 2023, 12:13
    В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»

    Глава PGZ Хвалек: Механики из Польши на Украине ремонтируют подбитые САУ «Краб»

    В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Механики из Польши занимаются ремонтом подбитых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Краб» (Krab) непосредственно на территории Украины, сообщил агентству ПАП председатель польского государственного оборонного концерна PGZ Себастьян Хвалек.

    По его словам, мобильные группы могут проводить простой ремонт прямо на линии фронта, но в случае серьезного повреждения «Крабы» чинят на украинских ремонтных предприятиях, а некоторые направляются в Польшу, передает ТАСС.

    Кроме того, Хвалек добавил, что Польша обучила «около 100 украинских солдат, чтобы они могли самостоятельно обслуживать технику.

    В мае этого года польский оборонный концерн создал дочернюю фирму PGZ Service Orel специально для ремонта подбитых на Украине САУ «Краб».

    Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать угрозой для исхода спецоперации польские «крабы».

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    7 августа 2023, 18:04
    Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог

    Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили под залог 900 тыс. долларов

    Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог

    Tекст: Вера Басилая

    Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи, за него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов, сообщил его адвокат Никита Чекман.

    Защитник митрополита заявил, что на залог для наместника собирали деньги более тысячи человек. Чекман продемонстрировал кадры с освобожденным митрополитом Павлом, который передвигался с ним на автомобиле. Наместник поблагодарил всех за помощь и призвал братию УПЦ к сохранению единства, передает ТАСС.

    Напомним, 14 июля Соломенский районный суд Киева отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Адвокат заявил, что арест является незаконным, поскольку священнослужитель болен диабетом.

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