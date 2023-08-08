Президент Абхазии поддержал Южную Осетию в конфликте с Грузией 2008 года

Tекст: Елизавета Шишкова

«От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю слова поддержки в связи с годовщиной грузинской агрессии против братской Республики Южная Осетия», – говорится в заявлении Бжании в 15-ю годовщину событий, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Грузия, несмотря на мирные переговоры, которые велись в этот период, применила военную силу по отношению к Южной Осетии.

Эскалацию, по словам Бжании, удалось остановить благодаря мужеству и храбрости югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства России.

Президент также выразил благодарность РФ за поддержку Абхазии и Южной Осетии.

При этом он отметил, что сейчас Россия столкнулась со сложными вызовами, поэтому президент Абхазии выразил всестороннюю поддержку руководству страны и российскому народу.

В ночь с 7 на 8 августа в Сухуме прошла траурная акция «Свеча памяти», посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии.

Ранее в МИД России напомнили о событиях на Южном Кавказе в 2008 году.