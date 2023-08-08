Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Президент Абхазии поддержал Южную Осетию в конфликте с Грузией 2008 года
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о поддержке Южной Осетии в конфликте с Грузией 2008 года, сообщила пресс-служба главы республики.
«От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю слова поддержки в связи с годовщиной грузинской агрессии против братской Республики Южная Осетия», – говорится в заявлении Бжании в 15-ю годовщину событий, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Грузия, несмотря на мирные переговоры, которые велись в этот период, применила военную силу по отношению к Южной Осетии.
Эскалацию, по словам Бжании, удалось остановить благодаря мужеству и храбрости югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства России.
Президент также выразил благодарность РФ за поддержку Абхазии и Южной Осетии.
При этом он отметил, что сейчас Россия столкнулась со сложными вызовами, поэтому президент Абхазии выразил всестороннюю поддержку руководству страны и российскому народу.
В ночь с 7 на 8 августа в Сухуме прошла траурная акция «Свеча памяти», посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии.
Ранее в МИД России напомнили о событиях на Южном Кавказе в 2008 году.