Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.2 комментария
ЦБ рассказал о мошеннических шаблонах документов в Сети
ЦБ рассказал о мошеннических шаблонах документов в Сети для бухгалтеров и финансистов
Аферисты начали публиковать в Сети шаблоны документов для финансовой отчетности с вредоносным программным обеспечением, сообщил Центральный Банк.
Бухгалтеры, секретари и работники финансовой и налоговой отчетности часто ищут в интернете шаблоны документов, этим начали пользоваться мошенники, сообщил регулятор, передает ТАСС.
Мошенники на поддельных сайтах госведомств и известных справочных систем публикуют такие документы с вирусами, для поднятия своих сайтов в выдаче поисковиков они применяют метод SEO-poisoning («отравление» поисковой выдачи).
Пользователи запускают такие документы, и на их ПК стартуют программы удаленного доступа. Хакеры могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах с подрядчиками и поставщиками, вместо данных настоящего получателя средств они подставляют свои.
Вирусы находятся не сразу, иногда злоумышленники блокируют доступ к рабочим ПК, а за их восстановление требуют деньги.