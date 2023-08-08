Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.2 комментария
ВС России уничтожили два катера ВСУ при попытке высадиться на левый берег Днепра
Сальдо: Два катера ВСУ уничтожены при попытке высадки десанта на левый берег Днепра
Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, ночью ВСУ попытались высадить с двух катеров десант у села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра, однако ВС России уничтожили лодки при попытке причалить. Находящиеся на них боевики оказалась в воде, некоторые попытались доплыть до правого берега, но под плотным огнем не доплыл никто, передает ТАСС.
Ранее сообщалось об уничтожении российскими военными трех лодок ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый.