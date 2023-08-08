«Москабельмет» вложил в развитие сэкономленные благодаря льготам 460 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Завод в прошлом году получил статус промышленного комплекса, что позволило получить налоговые льготы и направить сохраненные деньги на развитие, передает «Вечерняя Москва».

По итогам 2022 года предприятие вложило 462 млн рублей в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение площадей. Показатель вдвое выше результатов 2021 года, сказал Ефимов.

Инвестиции позволяют еще сильнее укреплять позиции на кабельном рынке, расширять направления деятельности в импортозамещении, подчеркнул он.

Обновление оборудования и контроля за качеством позволило уменьшить сроки выпуска продукции и усовершенствовать процессы на производстве.

Ежегодно на заводе появляются несколько разработок, позволяющих запускать в серию новые виды кабелей и систем.