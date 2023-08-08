Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.2 комментария
«Москабельмет» вложил в развитие сэкономленные благодаря льготам 460 млн рублей
В 2022 году столичное предприятие «Москабельмет» вложило свыше 460 млн рублей в собственное развитие, в том числе с помощью поддержки властей города, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношениях Владимир Ефимов.
Завод в прошлом году получил статус промышленного комплекса, что позволило получить налоговые льготы и направить сохраненные деньги на развитие, передает «Вечерняя Москва».
По итогам 2022 года предприятие вложило 462 млн рублей в развитие производства, модернизацию оборудования и расширение площадей. Показатель вдвое выше результатов 2021 года, сказал Ефимов.
Инвестиции позволяют еще сильнее укреплять позиции на кабельном рынке, расширять направления деятельности в импортозамещении, подчеркнул он.
Обновление оборудования и контроля за качеством позволило уменьшить сроки выпуска продукции и усовершенствовать процессы на производстве.
Ежегодно на заводе появляются несколько разработок, позволяющих запускать в серию новые виды кабелей и систем.