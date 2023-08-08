В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»

Глава PGZ Хвалек: Механики из Польши на Украине ремонтируют подбитые САУ «Краб»

Tекст: Вера Басилая

По его словам, мобильные группы могут проводить простой ремонт прямо на линии фронта, но в случае серьезного повреждения «Крабы» чинят на украинских ремонтных предприятиях, а некоторые направляются в Польшу, передает ТАСС.

Кроме того, Хвалек добавил, что Польша обучила «около 100 украинских солдат, чтобы они могли самостоятельно обслуживать технику.

В мае этого года польский оборонный концерн создал дочернюю фирму PGZ Service Orel специально для ремонта подбитых на Украине САУ «Краб».

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать угрозой для исхода спецоперации польские «крабы».