«Сбер» повысил ставки на ипотечные программы

Сбербанк повысил ставки на ипотечные программы на 0,8 процентных пунктов

Tекст: Александра Юдина

Так, минимальная ставка на «вторичку» составит 11,7%, для квартир в новостройке – 11,4%, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Сбербанк дольше всех на рынке недвижимости среди крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Тем не менее актуальные рыночные условия вынудили банк скорректировать ставки.

В банке добавили, что по программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач банка, ставки не меняются, а с 4 августа 2023 года банк снизил ставки сразу по трем льготным программам на покупку квартир от застройщиков в рамках субсидирования.

В частности, по программе «Господдержка» минимальная процентная составляет 6%, по «Семейной ипотеке» – 4%, по «Ипотеке для IT» – 3%.

Ранее Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%. Аналитики рассуждали, почему ЦБ поднял ставку настолько резко и какие еще последствия для российской валюты и для экономики в целом следует ожидать в итоге.