Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.0 комментариев
Суд Приморья изъял имущество бизнесмена с украинским паспортом на 4,3 млрд рублей
Суд Приморья изъял имущество бизнесмена Дремлюги с украинским паспортом на 4,3 млрд рублей
Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства имущества на 4,3 млрд рублей, подконтрольного гражданину Украины Дмитрию Дремлюге, сообщил знакомый с делом источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», иск о передаче в доход государства подконтрольной Дремлюге недвижимости и других объектов был подан 18 июля. Список включает в себя портовые сооружения и имущественный комплекс компаний «ДВ Порт», «Зарубинскую базу флота», 31 судно, 34 сооружения, 109 зданий и 13 жилых помещений, 23 земельных участка на общую сумму 4,3 млрд рублей.
По словам источника, решением Фрунзенского райсуда Владивостока иск Генпрокуратуры был полностью удовлетворен.
По информации местных СМИ, Дремлюга, на которого завели несколько уголовных дел, уехал из России уже более десяти лет назад.