С начала года товарооборот России и Китая вырос на 37%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет RT, в перспективе власти ставят целью довести товарооборот до 300 млрд долларов. По словам аналитиков, увеличению оборота между Россией и Китаем помогает рост доли расчетов в национальных валютах, достигшей 80%.

По данным китайской таможни, за первые семь месяцев 2023 года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 36,5% по сравнению с тем же периодом 2022-го, превысив 134,1 млрд долларов.

Согласно оценке ведомства, с января по июль отгрузки российской продукции в Китай увеличились на 15,1% (до 71,56 млрд долларов). Пекин тем временем нарастил продажи товаров Москве сразу на 73,4% – до 62,54 млрд долларов.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что товарооборот Москвы и Пекина по итогам 2022 года составил рекордные 190 млрд долларов, а по итогам этого года может достичь 200 млрд долларов.