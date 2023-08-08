По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.3 комментария
Мама с дочкой пропали под Екатеринбургом после знакомства с мужчиной
МВД: Жительница Свердловской области пропала с пятилетней дочкой после знакомства с мужчиной
В Первоуральске Свердловской области пропала Ирина Турцакова с пятилетней дочерью, перед этим она познакомилась в клинике с новым мужчиной, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В полицию заявила одна из старших дочерей женщины. По словам Горелых, в семье четыре дочери, но две старшие девочки выросли и переехали жить в Екатеринбург, передает Ura.ru.
Представитель МВД сообщил, что обнаружил пропажу муж Ирины, женщина забрала свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении ребенка.
Горелых подчеркнул, что в конце июля женщина лежала в одной из местных клиник и познакомилась там с мужчиной. Полицейские выясняют, связан ли уход женщины с новым знакомством. По словам мужа пропавшей женщины, она и раньше уходила из дома, ее привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Ранее пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у мужчины в соседнем доме.