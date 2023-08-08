Мама с дочкой пропали под Екатеринбургом после знакомства с мужчиной

МВД: Жительница Свердловской области пропала с пятилетней дочкой после знакомства с мужчиной

Tекст: Вера Басилая

В полицию заявила одна из старших дочерей женщины. По словам Горелых, в семье четыре дочери, но две старшие девочки выросли и переехали жить в Екатеринбург, передает Ura.ru.

Представитель МВД сообщил, что обнаружил пропажу муж Ирины, женщина забрала свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении ребенка.

Горелых подчеркнул, что в конце июля женщина лежала в одной из местных клиник и познакомилась там с мужчиной. Полицейские выясняют, связан ли уход женщины с новым знакомством. По словам мужа пропавшей женщины, она и раньше уходила из дома, ее привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у мужчины в соседнем доме.