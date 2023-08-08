Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.2 комментария
В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство
Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке
«Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.
«Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.
«Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».
В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.
Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».
Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.
Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.