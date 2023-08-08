ВСУ за полчаса шесть раз обстреляли Донецк из ствольной артиллерии

  • Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского
    США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке
    Названы основные тезисы о СВО из новых учебников истории
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Российские военные сорвали попытки ВСУ захватить Урожайное в ДНР
    Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
    Нуланд провела «трудные» переговоры с мятежниками Нигера
    Россияне впервые сократили все накопления в валюте
    В Южной Осетии пообещали всегда помнить подвиг российских военных
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    17 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    6 комментариев
    Новости
    10:17В России запланировали создать восемь научно-производственных центров БПЛА

    Создание восьми научно-производственных центров БПЛА планируется в России в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в течение 2024–2025 годов, сообщил исполнительный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг.

    10:10Минздрав запланировал переход на новую систему оплаты труда медиков

    Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года, проект отрабатывается в пилотном режиме, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    10:00ВСУ за полчаса шесть раз обстреляли Донецк из ствольной артиллерии

    ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, обстреляв город шесть раз менее чем за полчаса, ранен мужчина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    09:51Источник: Анкара продолжает переговоры с ООН и Западом по зерновой сделке

    В Анкаре продолжают вести переговоры с ООН и западным блоком для возобновления поставок российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, сообщает осведомленный диписточник.

    09:44Обвиняемому в растрате замкомандующего войсками ЮВО запросили срок

    Гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому в незаконной трате средств Минобороны в размере 2 млн рублей заместителю командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову девять лет лишения свободы.

    09:36«Михаил Сомов» снялся с мели в акватории Земли Франца-Иосифа

    Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» удалось снять с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

    09:29Медведев: Россия добьется мира на своих условиях

    Как и в августе 2008 года в Южной Осетии, враги будут раздавлены, и Россия добьется мира на своих условиях, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    09:25В Турции назвали диверсию возможной причиной взрыва в порту

    Турецкие власти рассматривают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже, но она выглядит слабой, сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.

    09:09В Белом доме оценили совместный морской патруль Китая и России

    В Штатах не опасаются совместных морских патрулирований России и Китая в Тихом океане не видят в этом угрозу, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

    09:01Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

    Польские рабочие восстановили поврежденный участок одной из веток трубопровода «Дружба», прокачка нефти возобновлена, сообщила компания-оператор польского участка PERN.

    08:58На Ямале из-за пожаров ввели режим ЧС

    Режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в пресс-службе губернатора.

    08:49Застрявших на необитаемом острове детей в Приморье спасли

    Застрявших на острове Аскольд в Приморском крае 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые участвовали в молодежном научно-образовательном слете, вывезли на материк и доставили на остров Дунай, сообщили в прокуратуре региона.

    08:44Володин предсказал судьбу Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    08:37Россияне впервые сократили все накопления в валюте

    Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства: наличные, средства на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из расчетов данных ЦБ.

    08:33В Крыму объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров

    Власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что завершение конфликта грозит режиму президента Украины Владимиру Зеленскому катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

    8 августа 2023, 10:00

    ВСУ за полчаса шесть раз обстреляли Донецк из ствольной артиллерии

    ВСУ за полчаса шесть раз обстреляли Донецк из ствольной артиллерии, есть раненый

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, обстреляв город шесть раз менее чем за полчаса, ранен мужчина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Из информации в Telegram-канале представительства следует, что  с 08:10 мск до 08:35 мск ВСУ выпустили 23 снаряда калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, по Ясиноватой был нанесен удар тремя снарядами калибра 155 мм. Повреждения получили как минимум шесть частных домов.

    Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле Куйбышевского района города был ранен мужчина.

    Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки.

    7 августа 2023, 21:08
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области

    Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области после неудач Украины на Запорожье

    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия начала наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Отмечается, что ВС РФ нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион, передает РИА «Новости».

    По данным издания, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. РФ в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра.

    Коментарии (26)
    7 августа 2023, 20:42
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

    Как сообщил футболист Telegram-каналу RT, он возил гуманитарную помощь и ездил в батальон с октября прошлого года, а сейчас подписал контракт.

    Соломатину 47 лет, в период с 1998 по 2003 год он провел 13 матчей за сборную России, забив один мяч. В составе сборной России он выступал на чемпионате мира 2002 года и выигрывал чемпионат России с ЦСКА.

    «Эспаньола» – добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных российских футбольных клубов.

    Ранее сообщалось, что московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.

    Коментарии (5)
    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (13)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 23:38
    В Киеве прогремел взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    По их информации, инцидент зафиксирован в левобережной части украинской столицы, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Других подробностей не приводится.

    5 августа также сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (16)
    7 августа 2023, 14:25
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Купянском, Котляровкой и Берестовым Харьковской области.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    В течение последних суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки противника под Успеновкой и Работино Запорожской области.

    У Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области.

    За сутки ликвидированы около 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника около Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки ДНР.

    Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника под Урожайным ДНР.

    Армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Серебрянского лесничества.

    Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Райгородком, Петровским, Площанкой и Червоной Дибровой ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

    Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады теробороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Середина-Буды Сумской области, Чернещины и Синьковки Харьковской области.

    В районе Ямполя ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 14:31
    В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Он подчеркнул, что единственной основой для переговоров может быть «формула мира» Зеленского. Подоляк еще раз подчеркнул, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы 1991 года», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Коментарии (10)
    7 августа 2023, 10:45
    Избитому в Забайкальском крае ветерану СВО пообещали оказать помощь

    Фонд «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь ветерану СВО в Забайкальском крае

    Tекст: Александра Юдина

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    В Telegram-канале фонда указано, что команда филиала решительно осуждает случившееся, называя ситуацию недопустимой.

    «Пострадавший защищал каждого из нас и пожертвовал своим здоровьем, чтобы жители Забайкалья и России могли жить, работать, воспитывать детей», – подчеркнуто в сообщении.

    Филиал фонда заверил, что проживающий в селе Нерчинский Завод ветеран и его семья получат всю необходимую помощь, а социальные координаторы встретятся с семьей пострадавшего, чтобы поддержать его родных, пока он проходит лечение.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 12:19
    Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя

    Суд приговорил украинского военнослужащего к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов забил до смерти жителя Мариуполя. Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет, сообщили в Следственном комитете.

    По данным следствия, Михайлов вместе с другими украинскими военными занимали позицию в одном из детсадов в Мариуполе. Туда был доставлен пленный житель поселка Мирный другим военным ВСУ Владимиром Орлом. Михайлову приказали провести допрос с применением силы, чтобы получить показания, но он избил до смерти безоружного мужчину, после чего вместе с сослуживцем сбросил его тело в канализацию и поджег, следует из сообщения в Telegram-канале СКР.

    Позже Михайлов с Орлом также допрашивали с применением силы еще двух мирных жителей за их пророссийские взгляды, избивали людей прикладами автоматов.

    Следователи установили командиров ВФУ, кто отдавал приказы пытать и убивать людей, против них возбуждены уголовные дела, объявлен розыск.

    Кроме того, следователи доказали, что мотивом убийства явилась политическая и идеологическая ненависть к потерпевшему, не поддерживающему действующую власть в Киеве. Михайлов признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 18:38
    Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

    Суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии за фейки о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, он объявлен в международный розыск.

    Источник сообщил, что иноагенту Глуховскому также запретили четыре года администрировать сайты в интернете. По версии следствия, он разместил в соцсетях смонтированные видеоролики, где якобы российские военные «умышленно обстреливают дома, больницы и школы на Украине», «убивают мирных жителей» и «насилуют украинских школьниц», передает РИА «Новости».

    Прокурор просил приговорить писателя к девяти годам колонии с запретом администрирования сайтов в интернете сроком на пять лет.

    Ранее сообщалось, что следователи потеряли след иноагента Глуховского в Барселоне.

    Напомним, дело против писателя поступило в суд еще в конце февраля.

    Коментарии (6)
    7 августа 2023, 13:08
    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде

    Сенатор Долгов: Попытка Вашингтона настроить нейтральные государства против России на встрече в Джидде провалилась

    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Переговоры в Джидде – это неудачная попытка Вашингтона затянуть нейтральные государства в антироссийскую коалицию. Американцам необходимо понять, что мирное урегулирование на Украине невозможно без учета интересов Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Никакого мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России быть не может. И мы неоднократно говорили, что ключевой аспект решения вопроса – обеспечение безопасности нашей страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Скорее всего, инициатором встречи в Джидде выступали Штаты, которые хотели расширить антироссийскую коалицию. Для этого и были приглашены государства, занявшие преимущественно нейтральную позицию по СВО», – отмечает собеседник.

    «Но попытка очевидно провалилась. Страны понимают, что их долгосрочные интересы куда важнее мнения и планов Вашингтона. Но также стоит признать тот факт, что США нацелены на игру вдолгую. И они продолжат работать на достижение своих целей», – акцентировал он.

    «Кроме того, я бы не стал слишком сильно радоваться тому, что Украина отошла от так называемой формулы мира Зеленского. Любые предложения со стороны киевских властей на самом деле исходят из Вашингтона. А США не оставляют идеи максимального ослабления России», – подчеркнул сенатор.

    «России сейчас необходимо разъяснять свою точку зрения тем странам, которые готовы объективно подходить к оценке украинского конфликта. Кроме того, нам необходимо формировать новую реальность непосредственно на поле боя. Именно на фронте будет поставлена точка в этом противостоянии», – пояснил Долгов.

    Сенатор Андрей Климов также дал оценку прошедшим в Джидде переговорам. «Я не очень доверяю американским СМИ и тем более бюрократам из ЕС, но знаю, что если бы им было чем похвалиться, то они бы уже это сделали на 300% минимум», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Похоже, что хвастаться оказалось нечем. Представители нейтральных государств не стали бездумно выполнять указания западных стран и не примкнули к антироссийской коалиции. Остальное пока детали, хотя и небезынтересные для специалистов», – подчеркнул сенатор.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании  Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 23:25
    Кадыров назвал численность бойцов из Чечни в зоне СВО

    Кадыров сообщил, что сейчас в зоне спецоперации находятся более 7 тыс. бойцов из Чечни

    Кадыров назвал численность бойцов из Чечни в зоне СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Никитина

    Из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, уточнив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше 7 тыс. бойцов.

    Кадыров в своем Telegram-канале написал, что 13 тыс. бойцов, которые принимали участие в СВО, были добровольцами.

    Глава республики сообщил, что с начала СВО в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии Минобороны России. Их в кратчайшие сроки обеспечили обмундированием, техникой и вооружением, подчеркнул Кадыров. Кроме того, дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тыс. бойцов.

    В конце июля Кадыров сообщал, что солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области.

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    8 августа 2023, 02:58
    Названы основные тезисы о СВО из новых учебников истории

    РБК перечислил основные тезисы о СВО из новых учебников истории

    Названы основные тезисы о СВО из новых учебников истории
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В новом, едином для всей страны учебнике истории для старшеклассников, представленном накануне в Москве, полностью переработан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о российской специальной военной операции на Украине.

    Так, в новом учебнике истории говорится, что в начале XXI века Россия рассчитывала на добрососедские отношения с США и Западом, однако усиление нашей страны, произошедшее в начале 2000-х, Вашингтон не устроило. В бывших республиках СССР «спонсировалась откровенная русофобия», Россию стремились втянуть в череду конфликтов и цветных революций, пишет РБК, приводя основные тезисы нового учебника.

    Авторы учебника подчеркивают, что США не скрывали своей цели, которая заключалась в расчленении России и установлении контроля над ее ресурсами.

    Украину стали готовить на роль «главного тарана» против России. Несколько поколений граждан этой страны начиная с 1990-х годов воспитывались на неприязни к России и неонацистских идеях, говорится в учебнике. В тексте уточняется, что украинский неонацизм не является прямым повторением германского национал-социализма 1920–1940-х годов. Этот термин объясняется как «озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».

    Содержится в учебнике параграф под названием «Украина – ультранационалистическое государство». Авторы рассказывают, что все началось с «тотального сноса памятников, связанных с СССР», а после уничтожалось все, что так или иначе «связано с Россией».

    Также старшеклассникам разъясняется, что целью СВО на Украине является «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». Авторы напоминают, как жителей Донбасса на Украине называли «террористами» за то, что «они хотели остаться русскими». Русскими людьми называются «и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры».

    Подчеркивается, что спецоперация сплотила российское общество, людей разных возрастов и профессий. Граждане нашей страны гордятся бойцами СВО, собирают для них гуманитарную помощь, говорится в тексте учебника. Российским военным «противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ, пополняемая зарубежными наемниками и инструкторами», говорится в новом разделе.

    Накануне о новом учебнике истории рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), один из авторов учебников Владимир Мединский.

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    8 августа 2023, 05:25
    Российские военные уничтожили три катера ВСУ на Днепре

    Российские военные предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки пресекли на Херсонском направлении две попытки украинских националистов перебросить личный состав на катерах в устье Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    Кодрян сообщил, что огнем из стрелкового оружия и гранатометов у островов Борщевой и Белогрудый были уничтожены три быстроходные лодки, на которых перевозили до 15 украинских боевиков, передает ТАСС.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристами уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом.

    Днем ранее также сообщалось об уничтожении российскими военными трех лодок ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый.

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    7 августа 2023, 14:29
    Средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    Средствами ПВО за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны России.

     В Telegram-канале ведомства также сообщили, что средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS. Были уничтожены 14 украинских БПЛА около Кременной ЛНР, Кирилловки, Старомлыновки ДНР и Пологов Запорожской области.

    С начала  спецоперации уничтожены 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотников, 428 ЗРК, 11 165 танков и других бронемашин, 1143 боевые машины РСЗО, 5787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 116 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» уничтожили пункт временной дислокации боевиков под Угледаром, живую силу ВСУ около Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного.

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