Источник: Анкара продолжает переговоры с ООН и Западом по зерновой сделке

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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    17 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    6 комментариев
    Новости
    10:17В России запланировали создать восемь научно-производственных центров БПЛА

    Создание восьми научно-производственных центров БПЛА планируется в России в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в течение 2024–2025 годов, сообщил исполнительный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг.

    10:10Минздрав запланировал переход на новую систему оплаты труда медиков

    Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года, проект отрабатывается в пилотном режиме, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    10:00ВСУ за полчаса шесть раз обстреляли Донецк из ствольной артиллерии

    ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, обстреляв город шесть раз менее чем за полчаса, ранен мужчина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    09:51Источник: Анкара продолжает переговоры с ООН и Западом по зерновой сделке

    В Анкаре продолжают вести переговоры с ООН и западным блоком для возобновления поставок российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, сообщает осведомленный диписточник.

    09:44Обвиняемому в растрате замкомандующего войсками ЮВО запросили срок

    Гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому в незаконной трате средств Минобороны в размере 2 млн рублей заместителю командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову девять лет лишения свободы.

    09:36«Михаил Сомов» снялся с мели в акватории Земли Франца-Иосифа

    Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» удалось снять с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

    09:29Медведев: Россия добьется мира на своих условиях

    Как и в августе 2008 года в Южной Осетии, враги будут раздавлены, и Россия добьется мира на своих условиях, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    09:25В Турции назвали диверсию возможной причиной взрыва в порту

    Турецкие власти рассматривают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже, но она выглядит слабой, сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.

    09:09В Белом доме оценили совместный морской патруль Китая и России

    В Штатах не опасаются совместных морских патрулирований России и Китая в Тихом океане не видят в этом угрозу, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

    09:01Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

    Польские рабочие восстановили поврежденный участок одной из веток трубопровода «Дружба», прокачка нефти возобновлена, сообщила компания-оператор польского участка PERN.

    08:58На Ямале из-за пожаров ввели режим ЧС

    Режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в пресс-службе губернатора.

    08:49Застрявших на необитаемом острове детей в Приморье спасли

    Застрявших на острове Аскольд в Приморском крае 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые участвовали в молодежном научно-образовательном слете, вывезли на материк и доставили на остров Дунай, сообщили в прокуратуре региона.

    08:44Володин предсказал судьбу Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    08:37Россияне впервые сократили все накопления в валюте

    Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства: наличные, средства на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из расчетов данных ЦБ.

    08:33В Крыму объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров

    Власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что завершение конфликта грозит режиму президента Украины Владимиру Зеленскому катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

    8 августа 2023, 09:51

    Источник: Анкара продолжает переговоры с ООН и Западом по зерновой сделке

    Источник: Анкара продолжает переговоры с ООН и Западом для выполнения российских требований по зерновой сделке

    Tекст: Александра Юдина

    В Анкаре продолжают вести переговоры с ООН и западным блоком для возобновления поставок российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, сообщает осведомленный диписточник.

    По словам информатора, в первую очередь продолжаются переговоры с ООН и странами Запада. Также поддерживается диалог с Россией и Украиной относительно зерновой сделки и выполнения требований российской стороны, передает ТАСС.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в черноморской зерновой инициативе.

    5 августа 2023, 13:44
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.

    Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (31)
    5 августа 2023, 19:12
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию

    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Эксперт считает, что США хотят переложить ответственность на Москву за убийство Зеленского, которому осталось недолго править Украиной. По мнению Джонсона, его дни сочтены, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.

    Коментарии (35)
    7 августа 2023, 16:24
    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна

    Инцидент в порту Турции произошел из-за «взрыва зерновой пыли»

    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси, специалисты продолжают изучать детали происшествия, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в эфире телеканала ТРТ.

    По словам Явуза, взрыв произошел из-за образования пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы, технически это возможно, но специалисты изучают также другие версии, передает ТАСС.

    Между тем губернатор заявил, что порт открыт, и доступ туда из-за взрыва не затруднен и не блокирован, суда в акватории и на рейде не пострадали.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек. До этого сообщалось, что у турецкого порта в Коджаэли прогремел взрыв, предположительно во время загрузки судна зерном.

    Коментарии (32)
    6 августа 2023, 23:41
    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (23)
    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (13)
    6 августа 2023, 22:59
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что ни одна армия стран НАТО не участвовала в боях, сравнимых с тем, которые происходят на Украине последние 18 месяцев. Стратегию альянса ни разу не испытывали в конфликте с сильным противником, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Эксперт Пол ван Хофт, слова которого приводятся в статье, отметил, что в ходе операции в Персидском заливе в 1990–1991 годах и войны в Ираке американцы быстро установили превосходство в небе, что и стало ключом к их победе.

    НАТО, по словам автора статьи, всегда полагалось на эту стратегию: превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным в ходе всех конфликтов в горячих точках в последние годы.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных

    Коментарии (26)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (20)
    5 августа 2023, 16:28
    Дерипаска предсказал тяжелые времена для федерального бюджета США

    Российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал тяжелые времена для федерального бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на серьезный рост доходности 30-летних казначейских облигаций США на фоне снижения ликвидности, что грозит федеральному бюджету проблемами.

    Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США может служить распродажа более длинных облигаций. По его словам, с дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету ближайшие десять лет будет тяжело сводить концы с концами.

    Так, в качестве примера он приводит статью Bloomberg, где говорится, что доходность по 30-летним казначейским облигациям поднялась выше своих пятилетних аналогов в четверг впервые с июня, что нервирует инвесторов США.

    Бизнесмен считает, что такая ситуация на рынке облигаций США должна стать хорошим примером для всех, кто бы не пытался на Западе поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой».

    «Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала XXI века для США – лидера западного мира», – подытожил Дерипаска.

    Ранее Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США, и спрогнозировал час расплаты за санкционный раж через три с небольшим года.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 03:17
    Генсек ООН Гутерреш в своей речи о бомбардировке Хиросимы не назвал сбросившую бомбу страну
    Генсек ООН Гутерреш в своей речи о бомбардировке Хиросимы не назвал сбросившую бомбу страну
    @ Lev Radin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говоря о жертвах бомбардировки японского города Хиросима, не указал государство, скинувшее атомную бомбу.

    Любой, кто побывал в Хиросиме, знает, что «воспоминания никогда не тускнеют», отметил генсек ООН. Его послание зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает РИА «Новости».

    Она призвала страны от лица главы Организации к ядерному разоружению. В послании отмечается, что «некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая применением этого орудия уничтожения».

    Также в документе указывается, что «ядерная тень» должна исчезнуть «раз и навсегда», и указывается, что ООН не будет «сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения».

    Напомним, США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года атомную бомбу «Малыш», общее число жертв в этом городе насчитывает от 90 до 166 тыс. человек.

    Коментарии (43)
    7 августа 2023, 12:24
    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Германский политолог Рар: Встреча в Джидде по конфликту на Украине меняет соотношение сил в геополитике

    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Сам факт проведения подобных консультаций под эгидой государств Глобального Юга, а не Вашингтона, меняет соотношение сил в геополитике. Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии», – отмечает эксперт.

    «Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания «формуле мира» Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы», – резюмирует Рар.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (27)
    5 августа 2023, 11:18
    Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов

    AP: Анна Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов за отмененные выступления

    Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов
    @ Armin Weigel/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк исковую жалобу к театру «Метрополитен-опера» (Metropolitan Opera) с требованием компенсации в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

    В жалобе Нетребко говорится, что руководство театра нарушило договоренности и подвергло ее дискриминации по национальному признаку, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

    Кроме того, Нетребко подчеркнула, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба «негативно сказались» на отношение к певице со стороны зрителей. Она отметила, что они вызвали протесты против нее и привели к тому, что американские театры «избегают сотрудничества» с российской певицей.

    Также в иске указано, что требование руководства театра к исполнительнице публично отказаться от поддержки российского руководства стало причиной критики в адрес Нетребко на родине. В итоге действия руководства Metropolitan Opera вынудили ее невыгодно продать свою нью-йоркскую квартиру и нанесли ей «значительный моральный ущерб», сказано в исковой жалобе.

    В марте суд уже назначил Нетребко выплату в 200 тыс. долларов от «Метрополитен-опера».

    Коментарии (15)
    5 августа 2023, 16:22
    В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой

    NYT: Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой и Киев знает это

    В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, сообщила New York Times.

    Обозреватели американского издания отметили, что перед властями Украины стоит проблема сохранения поддержки Запада, поскольку изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и теперь Киеву необходимо найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как утверждают авторы публикации, в среду Зеленский сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы ситуация осложнится, так как будет нарастать давление, направленное на продвижение к мирным переговорам.

    В среду немецкие СМИ сообщили, что зимой Украине придется пойти на переговоры с Россией под давлением Запада.

    Коментарии (22)
    7 августа 2023, 22:13
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    Буш сообщил телеканалу CNN, что «они готовы». По словам помощника американского министра, сначала танки доставят в Европу, а затем – «вместе со всем, что к ним прилагается», – на Украину, передает ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что говорит о боеприпасах, топливном оборудовании и ремонтных средствах, запчастях.

    Какое количество танков войдет в первую партию, Буш не уточнил, однако сообщил, что поставка ожидается к осени.

    Ранее СМИ сообщали, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

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    8 августа 2023, 05:36
    Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Госсекретарь США Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке
    @ Rod Lamkey/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение России поставить африканским странам зерно безвозмездно является «каплей в море», этого «недостаточно», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью французскому радио заявил, что проблемы, возникшие после прекращения действия зерновой сделки, это не решает, рост цен остановлен не будет. С мирового рынка изымаются миллионы тонн зерна, которые «теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах», передает РИА «Новости» слова руководителя американского внешнеполитического ведомства.

    При этом Блинкен заявил, что американцы потратили с начала российской СВО на продовольственную безопасность в мире, «особенно в Африке», 14 млрд долларов. Вашингтон делает, сколько может, добавил глава Госдепа.

    Глава Госдепа заявил, что в рамках зерновой сделки экспортировались 20 млн тонн зерна, а помощь России касается якобы только 50 тыс. тонн.

    Отметим, что цифры, которые приводит глава Госдепартамента США, не точны. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. По словам главы государства, Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Российский лидер говорил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе. Также президент отмечал, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%. Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, говорил глава государства.

    Москва сообщала, что вернется к выполнению зерновой сделки, если будут выполнены семь условий.

    Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи РФ Африке. Это, по его словам, не укладывается в логику Запада.

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    5 августа 2023, 15:51
    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта в связи с атакой на российский танкер

    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер
    @ Marc John/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ООН призывает все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

    В ООН отметили, что видели сообщения об инциденте с российским танкером в Керченском проливе, но не могут их подтвердить. Во всемирной организации призвали Россию и Украину воздержаться от любой риторики и действий, которые могут привести к обострению конфликта, передает ТАСС.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на эту атаку могут стать удары по Западной Украине, «которая скоро отвалится Польше».

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