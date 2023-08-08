По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.0 комментариев
В Турции назвали диверсию возможной причиной взрыва в порту
CNN Turk: Власти Турции рассматривают разные версии причины взрыва в порту, не исключают диверсию
Турецкие власти рассматривают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже, но она выглядит слабой, сообщил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.
Он отметил, что в порт никто не может пройти без проверки на безопасность, даже его владелец. Но будут оценены все версии, возможность диверсии тоже рассматривается, но она выглядит слабой, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек. Стало известно, что прогремел взрыв во время загрузки судна зерном.
Губернатор провинции Седдар Явуз заявил, что взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси.