В Белом доме оценили совместный морской патруль Китая и России

  • Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
    Названы основные тезисы об СВО из новых учебников истории
    Бывшую судью Елену Кондрат поместили в карцер за драку
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить «нет»

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    17 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    6 комментариев
    Новости
    09:09В Белом доме оценили совместный морской патруль Китая и России

    В Штатах не рассматривают морское патрулирование России и Китая в Тихом океане как угрозу, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    09:01Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

    Польские рабочие восстановили поврежденный участок одной из веток трубопровода «Дружба», прокачка нефти возобновлена, сообщила компания-оператор польского участка PERN.

    08:58На Ямале из-за пожаров ввели режим ЧС

    Режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в пресс-службе губернатора.

    08:49Застрявших на необитаемом острове детей в Приморье спасли

    Застрявших на острове Аскольд в Приморском крае 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые участвовали в молодежном научно-образовательном слете, вывезли на материк и доставили на остров Дунай, сообщили в прокуратуре региона.

    08:44Володин предсказал судьбу Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    08:37Россияне впервые сократили все накопления в валюте

    Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства: наличные, средства на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из расчетов данных ЦБ.

    08:33В Крыму объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров

    Власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что завершение конфликта грозит режиму президента Украины Владимиру Зеленскому катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

    08:27Цены на нефть стабилизировались на фоне статистики импорта в Китай

    Мировые цены на нефть во вторник незначительно растут после выхода данных китайской таможни, свидетельствующих о заметном росте импорта нефти в страну за январь-июль этого года.

    08:23Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии

    Повреждение шасси произошло у грузового Ан-24 при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

    08:15Asharq Al-Awsat: США попали в тупик из-за уровня цен на нефть

    США не могут пополнить стратегический резерв страны из-за намерения ОПЕК+ держать цены на нефть на определенном на уровне, сообщило саудовское издание Asharq Al-Awsat.

    07:43Российские военные сорвали попытки ВСУ захватить Урожайное в ДНР

    Передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    07:18Доллар на открытии торгов превысил 95,5 рубля

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи во вторник, 8 августа, вырос на 30 копеек – до 95,58 рубля.

    07:04Байден пожаловался на отношение к нему из-за возраста

    Джо Байден – старейший президент в американской истории – во время встречи с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос», победившей в прошлогодней мировой серии, в шутку сказал, что знает, как чувствует себя человек, списанный со счетов из-за возраста.

    06:39США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке

    Соединенные Штаты сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в черноморской зерновой инициативе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    06:09В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Трое жителей польского города Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать, пишут местные СМИ.

    8 августа 2023, 09:09

    В Белом доме оценили совместный морской патруль Китая и России

    Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не рассматривают совместный морской патруль Китая и России как угрозу

    Tекст: Александра Юдина

    В Штатах не рассматривают морское патрулирование России и Китая в Тихом океане как угрозу, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По ее словам, американские военные мониторят российско-китайское патрулирование в северной части Тихого океана, однако в связи с тем, что учения происходят в международных водах, их не рассматривают как угрозу, передает РИА «Новости».

    В состав международного отряда входят российские большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».

    Ранее корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника в рамках третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана.

    До этого отряд боевых кораблей Китая после совместных российско-китайских военно-морских учений «Север/Взаимодействие – 2023», прибыл во Владивосток.

    7 августа 2023, 21:08
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области

    Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области после неудач Украины на Запорожье

    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия начала наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Отмечается, что ВС РФ нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион, передает РИА «Новости».

    По данным издания, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. РФ в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра.

    Коментарии (26)
    7 августа 2023, 16:24
    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна

    Инцидент в порту Турции произошел из-за «взрыва зерновой пыли»

    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси, специалисты продолжают изучать детали происшествия, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в эфире телеканала ТРТ.

    По словам Явуза, взрыв произошел из-за образования пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы, технически это возможно, но специалисты изучают также другие версии, передает ТАСС.

    Между тем губернатор заявил, что порт открыт, и доступ туда из-за взрыва не затруднен и не блокирован, суда в акватории и на рейде не пострадали.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек. До этого сообщалось, что у турецкого порта в Коджаэли прогремел взрыв, предположительно во время загрузки судна зерном.

    Коментарии (32)
    7 августа 2023, 19:20
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (95)
    7 августа 2023, 15:21
    Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Путин удивился названию российской системы авиабронирования
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    «Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.

    Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.

    Коментарии (33)
    7 августа 2023, 20:07
    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире

    В Москве спустя год после смерти обнаружили тело режиссера Джимбиновой

    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве в собственной квартире мертвой была обнаружена режиссер и театральный постановщик Светлана Джимбинова, выяснилось, что она умерла более года назад.

    Как рассказал источник «Известий», в полицию обратились соседи Джимбиновой, поскольку давно ее не видели, а на звонки в дверь никто не реагировал.

    Сотрудник правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры, где обнаружили тело Джимбиновой. Эксперты установили, что режиссер умерла еще в начале 2022 года, причина смерти устанавливается.

    Джимбинова была постановщиком спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова, а также режиссером фильма «Золушка» 1978 года.

    Ранее бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни.

    Коментарии (12)
    7 августа 2023, 09:59
    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать

    Пленный: Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказываются воевать

    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать
    @ Louis Wood/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

    Он рассказал, что перед наступлением на Старомайорское рядом с их частью находились «британцы», которые на самом деле были призванные из Одесской области и прошедшие обучение в Британии военные, передает РИА «Новости».

    Романюк рассказал, «британцы» были обучены лучше, лучше экипированы, но несмотря на это показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух. По его словам, в один момент «британцы» вообще отказались выходить на передовую, хотя их заставляли и требовали, чтобы они шли.

    Ранее Daily Express сообщала, что Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым до Рождества.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 06:39
    США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке

    Госсекретарь Блинкен: США сделали все для решения вопросов России по зерновой сделке

    США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в черноморской зерновой инициативе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью французской радиостанции RFI заявил, что возобновление зерновой сделки не является «вопросом уступок» с американской стороны. Он поспорил с заявлениями Москвы о препонах, создаваемых при экспорте российского зерна и удобрений. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, российский экспорт якобы «достиг рекордных показателей», передает ТАСС.

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», то американская сторона, заверил Блинкен, сделала «все возможное для обеспечения решения этих вопросов». Так, госсекретарь рассказал, что писал письма в американские банки, объясняя, что власти США «в полной мере поддерживают экспорт зерна Россией», и заверяя кредитные организации, что «нечего бояться санкций», которые на российское зерно не распространяются.

    Блинкен сказал, что ООН представила России предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с зерновой сделкой. Он утверждает, что Россия не ответила на это предложение.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что российская сторона требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (49)
    7 августа 2023, 20:42
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

    Как сообщил футболист Telegram-каналу RT, он возил гуманитарную помощь и ездил в батальон с октября прошлого года, а сейчас подписал контракт.

    Соломатину 47 лет, в период с 1998 по 2003 год он провел 13 матчей за сборную России, забив один мяч. В составе сборной России он выступал на чемпионате мира 2002 года и выигрывал чемпионат России с ЦСКА.

    «Эспаньола» – добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных российских футбольных клубов.

    Ранее сообщалось, что московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 16:47
    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве

    Метеоролог Макарова: Москвичей ждет лишь небольшой спад жары

    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Перемещение циклона с юга нашей страны в сторону Москвы принесет немного прохлады, однако общий температурный фон все равно останется выше нормы, сказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком изменении погоды к концу недели. По его словам, уже со вторника в столичном регионе начнутся дожди, к пятнице похолодает до 19–24 градусов, а к субботе столбики термометров опустятся до 17–22 градусов тепла.

    «На этой неделе в Москве действительно ожидается небольшой спад жары. Связано это с влиянием фронтальных разделов – следующий циклон будет перемещаться с юга, но на температуру повлияет мало. В понедельник в столице все еще будет держаться жара, а в последующие дни до конца недели она будет порядка 23–28 градусов», – говорит Макарова.

    Ночи, по словам синоптика, тоже будут теплыми. Однако небо на неделе частично затянет облаками, из-за чего в некоторые дни может показаться, что станет прохладнее. Среднесуточная температура на неделе, согласно прогнозу, превысит норму на 3–4 градуса. Но не обойдется и без дождей, местами ожидается гроза с порывистым ветром, погода станет более влажной, в городе будет ощущаться духота, возможен туман.

    «Температурный фон выше нормы на неделе окажется и на юге России, где сейчас наблюдается экстремальная жара – среднесуточная температура превышает норму на шесть градусов. Но из-за влияния все того же циклона произойдет понижение температурного фона, ожидаются дожди, грозы, усиление ветра и местами град. Температура приблизится к норме, но все равно будет достаточно жарко – 29–33 градуса», – рассказывает эксперт.

    Она уточняет, что данный прогноз касается жителей Крыма, Луганской и Донецкой республик, Запорожской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, всего Черноморского побережья и республик Северного Кавказа.

    В связи с продолжением жары как в Москве, так и в южных российских регионах, специалист рекомендует гражданам пить больше жидкости (зеленый чай, морсы, воду), а при выходе на улицу не забывать головной убор, даже если кажется, что облачно, и солнце не напечет. Также она посоветовала выбирать для прогулок светлую легкую одежду из натуральных дышащих тканей. Метеочувствительным следует избавить себя в эти дни от тяжелых физических нагрузок.



    Коментарии (2)
    7 августа 2023, 09:45
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
    @ Dmytro Stakhovskyi/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    Как сообщал СК в августе прошлого года, в эфире одного из телеканалов Соколова высказалась «о необходимости убийства русских людей по национальному признаку», выступив за их «беспощадное уничтожение», передает РИА «Новости».

    Как говорится в карточке Соколовой, основание для розыска: разыскивается по статье УК.

    Коментарии (41)
    7 августа 2023, 15:44
    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные

    Российские операторы связи призвали абонентов обновить персональные данные

    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщают в пресс-службах «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

    Как отметили в пресс-службе «Билайна», с течением времени персональные данные абонентов по объективным причинам, например, по достижению возраста смены паспорта или после заключения брака, могут меняться, однако согласно нормам законодательства, абонент должен уведомлять об изменении данных для возможного заключения договора на услуги связи, передает ТАСС.

    Также в «Билайне» добавили, что у абонента с момента получения уведомления от оператора есть 15 дней, чтобы подтвердить или обновить свои данные – это можно сделать при посещении офиса и в мобильном приложении, а также в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта «Госуслуг».

    Сотовый оператор подчеркнул, что в случае не подтверждения данных услуги связи блокируются, рассказали в пресс-службе оператора, а договор может быть расторгнут.

    Как рассказали в «Мегафоне», оператор информирует клиентов о необходимости актуализировать свои данные – информирование ведется постоянно с 1 июня 2018 года, а подтвердить данные можно с паспортом в салоне или другими способами, указанными в информировании.

    «Мы максимально широко информируем клиентов о необходимости пройти сверку данных: с помощью смс, оповещения в личном кабинете или push-уведомление. Мы постарались сделать эту процедуру максимально простой, предусмотрев в том числе способ дистанционной верификации», – заключили в Tele2.

    Коментарии (12)
    7 августа 2023, 17:48
    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

    МИД ЮАР: Лидеры БРИКС на саммите обсудят расширение организации, заявки подали 23 страны

    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет обсуждаться на предстоящем саммите, заявки на вступление в объединение подали 23 страны, заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

    Она напомнила, что ЮАР стала первой страной, которая была принята в объединение уже после его создания, министр заявила, что в организации надеются, что по вопросу расширения БРИКС будет принят консенсус на саммите, передает ТАСС.

    По словам Пандор, официально подали заявки на вступление в БРИКС Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия. Министр отметила, что именно лидеры стран БРИКС примут окончательное решение по этому вопросу.

    Напомним, саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.

    Ранее Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС. Газета ВЗГЛЯД писала, как БРИКС притягивает новые государства.

    Коментарии (14)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (18)
    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 18:54
    СМИ: Бывшую судью Елену Кондрат поместили в карцер за драку

    МК: Экс-судья Елена Кондрат подралась в СИЗО с сокамерницей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Осужденная на девять лет экс-судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, приговоренная на днях к 9 годам лишения свободы, помещена в карцер за драку с другой бывшей судьей.

    По данным «Московского комсомольца», Кондрат повздорила с экс-судьей и бывшим прокурором одного из районов Владикавказа Ольгой Швецовой, которая отбывает 12 лет за организацию заказного убийства. Поводом для конфликта стал выпад Швецовой в адрес сына Кондрат Никиты, который находится в СИЗО «Кремлевский централ» и обвиняется в организации убийства.

    Никита Кондрат около недели назад объявил голодовку в знак запрета на пользование туалетом после 22.00. Также мужчиназаявляет, что ему якобы не давали воды, а один из сотрудников изолятора толкнул его.

    Женщина узнала о происходящем с сыном, находясь в СИЗО. Экс-судья пожаловалась сокамернице, что не может поддержать сына, на что Шевцова отреагировала резко. Зачинщицей потасовки была признана Кондрат, ее поместили в карцер, сообщает издание.

    Напомним, Кондрат задержали в Грозном, где она пыталась скрыться, сменив имя и фамилию. В ноябре 2021 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В конце июля Мосгорсуд приговорил Елену Кондрат к 9 годам колонии и штрафу в 77 миллионов рублей.

    В январе 2022 года суд в Москве по обвинению в причастности к двум убийствам арестовал Николая Кондрата.

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