По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.0 комментариев
В Белом доме оценили совместный морской патруль Китая и России
Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не рассматривают совместный морской патруль Китая и России как угрозу
В Штатах не рассматривают морское патрулирование России и Китая в Тихом океане как угрозу, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, американские военные мониторят российско-китайское патрулирование в северной части Тихого океана, однако в связи с тем, что учения происходят в международных водах, их не рассматривают как угрозу, передает РИА «Новости».
В состав международного отряда входят российские большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».
Ранее корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника в рамках третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана.
До этого отряд боевых кораблей Китая после совместных российско-китайских военно-морских учений «Север/Взаимодействие – 2023», прибыл во Владивосток.