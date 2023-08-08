В Крыму объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров

  • США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке
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    Украинские радикалы страшатся Царства Небесного с русскими
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
    Названы основные тезисы об СВО из новых учебников истории
    Бывшую судью Елену Кондрат поместили в карцер за драку
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    17 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    6 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    18 комментариев
    Новости
    08:49Застрявших на необитаемом острове детей в Приморье спасли

    Застрявших на острове Аскольд в Приморском крае 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые участвовали в молодежном научно-образовательном слете, вывезли на материк и доставили на остров Дунай, сообщили в прокуратуре региона.

    08:44Володин предсказал судьбу Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    08:37Россияне впервые сократили все накопления в валюте

    Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства: наличные, средства на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из расчетов данных ЦБ.

    08:33В Крыму объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров

    Власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что завершение конфликта грозит режиму президента Украины Владимиру Зеленскому катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

    08:27Цены на нефть стабилизировались на фоне статистики импорта в Китай

    Мировые цены на нефть во вторник незначительно растут после выхода данных китайской таможни, свидетельствующих о заметном росте импорта нефти в страну за январь-июль этого года.

    08:23Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии

    Повреждение шасси произошло у грузового Ан-24 при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

    08:15Asharq Al-Awsat: США попали в тупик из-за уровня цен на нефть

    США не могут пополнить стратегический резерв страны из-за намерения ОПЕК+ держать цены на нефть на определенном на уровне, сообщило саудовское издание Asharq Al-Awsat.

    07:43Российские военные сорвали попытки ВСУ захватить Урожайное в ДНР

    Передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    07:18Доллар на открытии торгов превысил 95,5 рубля

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи во вторник, 8 августа, вырос на 30 копеек – до 95,58 рубля.

    07:04Байден пожаловался на отношение к нему из-за возраста

    Джо Байден – старейший президент в американской истории – во время встречи с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос», победившей в прошлогодней мировой серии, в шутку сказал, что знает, как чувствует себя человек, списанный со счетов из-за возраста.

    06:39США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке

    Соединенные Штаты сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в черноморской зерновой инициативе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    06:09В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Трое жителей польского города Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать, пишут местные СМИ.

    05:36Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке

    Решение России поставить африканским странам зерно безвозмездно является «каплей в море», этого «недостаточно», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    05:25Российские военные уничтожили три катера ВСУ на Днепре

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки пресекли на Херсонском направлении две попытки украинских националистов перебросить личный состав на катерах в устье Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    04:57Пленный солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления

    Контрнаступление вооруженных сил Украины фактически провалилось, украинская сторона понесла большие потери, заявил попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий.

    8 августа 2023, 08:33

    В Крыму объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров

    Спикер крымского парламента Константинов: Зеленский отвергает переговоры из-за угрозы катастрофы его режиму

    Tекст: Вера Басилая

    Власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что завершение конфликта грозит режиму президента Украины Владимиру Зеленскому катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

    По его словам, для киевского режима должно быть понятно, что после провала контрнаступления прекращение огня или заморозка конфликта, похоже, единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины. Зеленский отвергает этот путь, потому что его режим существует, только пока продолжаются военные действия, передает РИА «Новости».

    Константинов считает, что любая «заморозка» конфликта запустит процесс «разморозки» мозгов украинцев, у которых возникнут вопросы к Зеленскому и его «банде», что грозит национальной катастрофой.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня.

    Между тем в Госдепе заявили, что никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Россия не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    7 августа 2023, 21:08
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области

    Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области после неудач Украины на Запорожье

    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия начала наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Отмечается, что ВС РФ нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион, передает РИА «Новости».

    По данным издания, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. РФ в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра.

    Коментарии (26)
    7 августа 2023, 19:20
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (95)
    7 августа 2023, 20:42
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

    Как сообщил футболист Telegram-каналу RT, он возил гуманитарную помощь и ездил в батальон с октября прошлого года, а сейчас подписал контракт.

    Соломатину 47 лет, в период с 1998 по 2003 год он провел 13 матчей за сборную России, забив один мяч. В составе сборной России он выступал на чемпионате мира 2002 года и выигрывал чемпионат России с ЦСКА.

    «Эспаньола» – добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных российских футбольных клубов.

    Ранее сообщалось, что московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 23:38
    В Киеве прогремел взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    По их информации, инцидент зафиксирован в левобережной части украинской столицы, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Других подробностей не приводится.

    5 августа также сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (16)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (18)
    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 14:25
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Купянском, Котляровкой и Берестовым Харьковской области.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    В течение последних суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки противника под Успеновкой и Работино Запорожской области.

    У Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области.

    За сутки ликвидированы около 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника около Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки ДНР.

    Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника под Урожайным ДНР.

    Армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Серебрянского лесничества.

    Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Райгородком, Петровским, Площанкой и Червоной Дибровой ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

    Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады теробороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Середина-Буды Сумской области, Чернещины и Синьковки Харьковской области.

    В районе Ямполя ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 12:58
    МИД назвал «формулу мира» Зеленского бессмысленным ультиматумом
    МИД назвал «формулу мира» Зеленского бессмысленным ультиматумом
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ни один из ее («формулы» – прим. ВЗГЛЯД) десяти пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно», – говорится на сайте ведомства.

    Захарова пояснила, что, продвигая «формулу» Зеленского, Киев и страны Запада пытаются принизить высокое значение мирных предложений других государств и монополизировать даже право на их выдвижение.

    Москва высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы дружественных стран Глобального Юга.

    Россия надеется, что ее единомышленники по БРИКС и другие партнеры поделятся своими оценками организованной по инициативе Киева встречи в Джидде в период 5-6 августа с участием стран «Группы семи».

    Захарова подчеркнула, что без участия России и учета ее интересов любые встречи по тематике конфликта на Украине не имеют смысла.

    При этом Москва открыта к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения.

    Напомним, консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран прошли в Джидде, где был представлен план по урегулированию конфликта.

    Коментарии (22)
    7 августа 2023, 12:24
    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Германский политолог Рар: Встреча в Джидде по конфликту на Украине меняет соотношение сил в геополитике

    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Сам факт проведения подобных консультаций под эгидой государств Глобального Юга, а не Вашингтона, меняет соотношение сил в геополитике. Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии», – отмечает эксперт.

    «Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания «формуле мира» Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы», – резюмирует Рар.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (27)
    7 августа 2023, 14:31
    В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Он подчеркнул, что единственной основой для переговоров может быть «формула мира» Зеленского. Подоляк еще раз подчеркнул, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы 1991 года», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Коментарии (10)
    7 августа 2023, 22:13
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    Буш сообщил телеканалу CNN, что «они готовы». По словам помощника американского министра, сначала танки доставят в Европу, а затем – «вместе со всем, что к ним прилагается», – на Украину, передает ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что говорит о боеприпасах, топливном оборудовании и ремонтных средствах, запчастях.

    Какое количество танков войдет в первую партию, Буш не уточнил, однако сообщил, что поставка ожидается к осени.

    Ранее СМИ сообщали, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

    Коментарии (26)
    7 августа 2023, 10:45
    Избитому в Забайкальском крае ветерану СВО пообещали оказать помощь

    Фонд «Защитники Отечества» пообещал оказать помощь ветерану СВО в Забайкальском крае

    Tекст: Александра Юдина

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    В Telegram-канале фонда указано, что команда филиала решительно осуждает случившееся, называя ситуацию недопустимой.

    «Пострадавший защищал каждого из нас и пожертвовал своим здоровьем, чтобы жители Забайкалья и России могли жить, работать, воспитывать детей», – подчеркнуто в сообщении.

    Филиал фонда заверил, что проживающий в селе Нерчинский Завод ветеран и его семья получат всю необходимую помощь, а социальные координаторы встретятся с семьей пострадавшего, чтобы поддержать его родных, пока он проходит лечение.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

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    7 августа 2023, 12:19
    Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя

    Суд приговорил украинского военнослужащего к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов забил до смерти жителя Мариуполя. Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет, сообщили в Следственном комитете.

    По данным следствия, Михайлов вместе с другими украинскими военными занимали позицию в одном из детсадов в Мариуполе. Туда был доставлен пленный житель поселка Мирный другим военным ВСУ Владимиром Орлом. Михайлову приказали провести допрос с применением силы, чтобы получить показания, но он избил до смерти безоружного мужчину, после чего вместе с сослуживцем сбросил его тело в канализацию и поджег, следует из сообщения в Telegram-канале СКР.

    Позже Михайлов с Орлом также допрашивали с применением силы еще двух мирных жителей за их пророссийские взгляды, избивали людей прикладами автоматов.

    Следователи установили командиров ВФУ, кто отдавал приказы пытать и убивать людей, против них возбуждены уголовные дела, объявлен розыск.

    Кроме того, следователи доказали, что мотивом убийства явилась политическая и идеологическая ненависть к потерпевшему, не поддерживающему действующую власть в Киеве. Михайлов признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

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    7 августа 2023, 13:08
    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде

    Сенатор Долгов: Попытка Вашингтона настроить нейтральные государства против России на встрече в Джидде провалилась

    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Переговоры в Джидде – это неудачная попытка Вашингтона затянуть нейтральные государства в антироссийскую коалицию. Американцам необходимо понять, что мирное урегулирование на Украине невозможно без учета интересов Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Никакого мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России быть не может. И мы неоднократно говорили, что ключевой аспект решения вопроса – обеспечение безопасности нашей страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Скорее всего, инициатором встречи в Джидде выступали Штаты, которые хотели расширить антироссийскую коалицию. Для этого и были приглашены государства, занявшие преимущественно нейтральную позицию по СВО», – отмечает собеседник.

    «Но попытка очевидно провалилась. Страны понимают, что их долгосрочные интересы куда важнее мнения и планов Вашингтона. Но также стоит признать тот факт, что США нацелены на игру вдолгую. И они продолжат работать на достижение своих целей», – акцентировал он.

    «Кроме того, я бы не стал слишком сильно радоваться тому, что Украина отошла от так называемой формулы мира Зеленского. Любые предложения со стороны киевских властей на самом деле исходят из Вашингтона. А США не оставляют идеи максимального ослабления России», – подчеркнул сенатор.

    «России сейчас необходимо разъяснять свою точку зрения тем странам, которые готовы объективно подходить к оценке украинского конфликта. Кроме того, нам необходимо формировать новую реальность непосредственно на поле боя. Именно на фронте будет поставлена точка в этом противостоянии», – пояснил Долгов.

    Сенатор Андрей Климов также дал оценку прошедшим в Джидде переговорам. «Я не очень доверяю американским СМИ и тем более бюрократам из ЕС, но знаю, что если бы им было чем похвалиться, то они бы уже это сделали на 300% минимум», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Похоже, что хвастаться оказалось нечем. Представители нейтральных государств не стали бездумно выполнять указания западных стран и не примкнули к антироссийской коалиции. Остальное пока детали, хотя и небезынтересные для специалистов», – подчеркнул сенатор.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании  Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

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    7 августа 2023, 18:38
    Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

    Суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии за фейки о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, он объявлен в международный розыск.

    Источник сообщил, что иноагенту Глуховскому также запретили четыре года администрировать сайты в интернете. По версии следствия, он разместил в соцсетях смонтированные видеоролики, где якобы российские военные «умышленно обстреливают дома, больницы и школы на Украине», «убивают мирных жителей» и «насилуют украинских школьниц», передает РИА «Новости».

    Прокурор просил приговорить писателя к девяти годам колонии с запретом администрирования сайтов в интернете сроком на пять лет.

    Ранее сообщалось, что следователи потеряли след иноагента Глуховского в Барселоне.

    Напомним, дело против писателя поступило в суд еще в конце февраля.

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