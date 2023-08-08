В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.17 комментариев
Цены на нефть стабилизировались на фоне статистики импорта в Китай
Мировые цены на нефть стабилизировались после выхода статистики импорта в Китай
Мировые цены на нефть во вторник незначительно растут после выхода данных китайской таможни, свидетельствующих о заметном росте импорта нефти в страну за январь-июль этого года.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 растет на символические 0,05%, достигая 85,38 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,11%, до 82,03 доллара, передает РИА «Новости».
Объемы импорта нефти в Китай за первые полгода выросли на 12,4% в годовом выражении, составив 325,752 млн тонн. В то же время импорт природного газа за тот же период составил 66,876 мла тонн, показав рост на 7,6% относительно прошлого года. При этом общие объемы импорта и экспорта за июль сократились на 14,5% и 12,4% в годовом выражении.