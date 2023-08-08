В Норвегии ввели ежедневный штраф для Meta

Норвежский регулятор с 14 августа начнет штрафовать Meta на 1 млн крон в день

Tекст: Ольга Никитина

Штрафы начнут начисляться с 14 августа и до 3 ноября, после этого он может стать постоянным, сообщил Reuters руководитель международного отдела норвежского агентства по защите данных Тобиас Юджин.

Регулятор еще 14 июля потребовал, чтобы американская компания устранила выявленные нарушения, и предупредила о введении штрафа, если проблема не будет решена, передает ТАСС.

Ранее регулятор конфиденциальности Евросоюза оштрафовал компанию Meta* Platforms на рекордные 1,3 млрд долларов за отправку пользовательской информации в США.

Деятельность Meta Platforms была признана экстремистской и запрещена в России после того, как корпорация решила не запрещать пользователям своих социальных сетей «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». Как уточнили в корпорации, новую политику в соцсетях будут применять на Украине.