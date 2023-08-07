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Три человека пострадали при обрушении трубы на заводе на Урале
Прокуратура: Три человека пострадали при обрушении трубы на заводе «Русала» на Урале
Три человека пострадали при падении трубы во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в «Русал»), сообщает прокуратура Свердловской области.
По данным ведомства, днем в понедельник трое альпинистов демонтировали объекты бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода, передает РИА «Новости».
Как сообщили в прокуратуре, при подготовке демонтажа труб одна из них упала и нанесла травмы троим рабочим, которые были доставлены в больницу со множественными переломами. Во время падения трубы альпинисты находились на площадке на высоте 55 метров. Уточняется также, что один работник сейчас находится под завалами.
Ранее пенсионер перерезал тросы промышленных альпинистов в Перми.