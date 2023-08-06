Трамп решил просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, он не сможет получить справедливый суд с судьей, «назначенной» на смехотворное дело о свободе слова и честных выборах. Трамп добавил, что также будет просить смены площадки из округа Колумбия, передает РИА «Новости».

Трамп заявлял о своей невиновности по обвинениям в попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США. Также он не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах.