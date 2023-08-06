Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.2 комментария
Трамп решил просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия
Экс-президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Truth Social, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия.
По его словам, он не сможет получить справедливый суд с судьей, «назначенной» на смехотворное дело о свободе слова и честных выборах. Трамп добавил, что также будет просить смены площадки из округа Колумбия, передает РИА «Новости».
Трамп заявлял о своей невиновности по обвинениям в попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США. Также он не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах.