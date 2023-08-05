На Украине заявили о грозящем срыве отопительного сезона

Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море

Tекст: Ольга Никитина

Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.

Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».

По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.