Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
На Украине заявили о грозящем срыве отопительного сезона
Успешное прохождение отопительного сезона на Украине находится под угрозой, так как восстановлено менее 2% поврежденных объектов энергетической инфраструктуры, заявил глава комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский.
По его словам, сейчас аварийно-восстановительные работы проведены лишь на 1,6% от энергетических объектов, передает ТАСС.
Ранее глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что невозможно восстановить все поврежденные энергообъекты к началу отопительного сезона. В офисе президента Украины Владимира Зеленского предупредили граждан о еще более тяжелой зиме.