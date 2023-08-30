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На исследовательском судне «Евгений Горигледжан» в Калининграде подняли флаг ВМФ
Церемония торжественного поднятия флага Военно-морского флота (ВМФ) РФ на океанографическом исследовательском судне (ОИС) «Евгений Горигледжан», построенном для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде, сообщила пресс-служба предприятия.
«После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-морского флота командир судна пронес полотнище военно-морского флага перед строем личного состава корабля, и флаг был поднят… По традиции чин освящения ОИС «Евгений Горигледжан», а также благословения команды судна совершил настоятель Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота архимандрит Софроний», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» сделано по специальному проекту, в создании которого принимали участие многие организации и предприятия, отметил на церемонии генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин. «Совместными усилиями мы дали судну вторую жизнь с принципиально новым назначением. Теперь это один из символов единства корабелов «Янтаря» и нашего доблестного Военно-морского флота», – сказал он.
Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны, вице-адмирал Владимир Гришечкин поблагодарил коллектив завода за проделанную работу и отметил особый вклад в создании судна АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз»: «Конструкторы, инженеры, рабочие, члены экипажа на деле доказали свой профессионализм и высокую квалификацию. Судно несет имя выдающегося советского и российского инженера-конструктора, главного конструктора атомных подводных лодок Евгения Алексеевича Горигледжана. Уверен, что судно с именем такого заслуженного человека будет только преумножать славу и мощь России в Мировом океане», – сказал он.
ОИС «Евгений Горигледжан» проекта 02670 было заложено 19 марта 2016 года. Оно названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ «Рубин» Евгения Алексеевича Горигледжана (19.03.1934 – 26.09.2014). Проект 02670 разработан в ЦМКБ «Алмаз».
Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море. Оно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Водоизмещение судна – 4 тыс. тонн, длина – 81 м, ширина – 16 м, автономность – 30 суток, экипаж – 32 человека и 25 человек экспедиции.