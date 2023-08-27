Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.5 комментариев
В Киеве прошел митинг родственников пленных украинских военных
Несколько сотен человек вышли на митинг в Киеве, они выступили с призывом освободить украинских военных, попавших в плен в прошлом году под Мариуполем, об этом сообщает ряд украинских СМИ.
Как пишут СМИ, родственники пленных пограничников Мариуполя призвали обратить внимание на бойцов, которые «уже почти как полтысячи дней и ночей» находятся в плену, передает РИА «Новости».
На фотографиях, которые публикуют издания, участники акции держат плакаты с призывами добиться освобождения пограничников.
Ранее трое украинских военных рассказали о нахождении в плену уже больше года, поскольку Киеву нужны молодые бойцы, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».