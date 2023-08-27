В Киеве прошел митинг родственников пленных украинских военных

Tекст: Ольга Иванова

Как пишут СМИ, родственники пленных пограничников Мариуполя призвали обратить внимание на бойцов, которые «уже почти как полтысячи дней и ночей» находятся в плену, передает РИА «Новости».

На фотографиях, которые публикуют издания, участники акции держат плакаты с призывами добиться освобождения пограничников.

Ранее трое украинских военных рассказали о нахождении в плену уже больше года, поскольку Киеву нужны молодые бойцы, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».