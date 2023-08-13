Франция выполнила годовой план обучения украинских военных

  • Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    14 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Новости
    16:17Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США

    Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Huffington Post призналась, что не все в Киеве уверены в поддержке США.

    16:03Украинские националисты начали оскорблять верующих у стен Киево-Печерской лавры

    Провокаторы и националисты в Киеве выкрикивают оскорбления в адрес прихожан канонической УПЦ, которые находятся у лавры для молитвы вместе с детьми, сообщили СМИ.

    15:50Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Ночью в воскресенье российские войска пресекли попытку атаки и прорыва штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    15:45Франция выполнила годовой план обучения украинских военных

    Франция в начале августа выполнила поставленную на текущий год цель по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом Париж продолжит тренировать украинских военных, заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

    15:39Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    15:23Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

    Вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 мм по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    15:22Манчини покинул пост главного тренера Сборной Италии

    Федерация футбола Италии (FIGC) приняла отставку Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды, сообщила пресс-служба федерации.

    15:16На «Луне-25» впервые включили научные приборы

    Научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, были включены и провели первые измерения, ученые приступили к обработке полученных данных, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    14:56Умерла шведская оперная певица Берит Линдхольм

    Шведская оперная певица Берит Линдхольм, исполнившая партию Брунгильды в опере «Валькирия» немецкого композитора Рихарда Вагнера, ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщила ее семья.

    14:52Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Раменском

    Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.

    14:48В Киеве подсчитали стоимость водопроводов после подрыва Каховской ГЭС

    После подрыва Каховской ГЭС строительство магистральных водопроводов для областей обойдется Украине не менее чем в 365,5 млн долларов, заявил председатель государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает издание «Экономическая правда».

    14:37Над Белгородской областью уничтожен третий за день украинский беспилотник

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    14:34Главный тренер ФК «Динамо» сообщил о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна можно считать футболистом испанского клуба «Реал Сосьедад», заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка, комментарий которого приводит телеканал «Матч ТВ».

    14:24Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    14:13Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский вертолет Ми-8

    Российские истребители за прошлые сутки уничтожили украинский военный вертолет Ми-8 в небе в районе Брусовки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    13 августа 2023, 15:45

    Франция выполнила годовой план обучения украинских военных

    Министр Лекорню: Франция выполнила поставленную на 2023 год цель по обучению военных ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция в начале августа выполнила поставленную на текущий год цель по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом Париж продолжит тренировать украинских военных, заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

    По его словам, контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать и в августе Франция достигла поставленной на год цели обучить 6 тыс. украинских солдат, передает ТАСС.

    Он также добавил, что Париж продолжает отправлять Киеву военную технику и «каждый месяц поставляя украинцам снаряды калибра 155 мм».

    Ранее генерал ВС Франции, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    12 августа 2023, 18:02
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки

    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    Авторы статьи отметили мощность РСЗО «Торнадо», которые нанесли мощный удар по позициям наемников возле Николаевки. Издание назвало главным козырем  «Торнадо» – большой радиус поражения, а также возможность применения им сверхточных ракет, передает РИА «Новости».

    Кроме того, мощное российское оружие активно применяется на передовой, РСЗО производилось несколько лет подряд в России, говорится в статье.

    В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.

    Коментарии (49)
    12 августа 2023, 20:13
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

    По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (24)
    13 августа 2023, 01:04
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

    Коментарии (45)
    13 августа 2023, 12:42
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegream-канале Минобороны, в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, на требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал.

    В ведомстве рассказали, что с корабля был открыт предупредительный огонь из стрелкового оружия, также был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В результате радиопереговоров, судно застопорило ход и было досмотрено, после чего продолжило путь в Измаил.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась.

    Коментарии (33)
    12 августа 2023, 18:04
    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30 в Калининградской области

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В сети опубликована видеозапись, предположительно, сделанная за секунды до падения Су-30 в Калининградской области.

    Видеозапись публикует Telegram-канал «RT на русском».

    Ранее сообщалось, что самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж не выжил.

    Причиной ЧП называлась техническая неисправность.

    Коментарии (11)
    12 августа 2023, 17:30
    Врач назвала повышающие либидо грибы

    Tекст: Вера Басилая

    Лисички и белые грибы способны повысить мужское и женское либидо, в них содержится весь комплекс витаминов, заявила доктор превентивной медицины Ольга Царева.

    Врач пояснила, что на повышение либидо влияют магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин D, которые содержатся в грибах. По ее словам, больше всего полезных веществ содержится в лисичках, в составе которых – весь комплекс витаминов B, много магния и железа, передает «Газета.Ru».

    Эксперт посоветовала есть свежие грибы с минимальной термической обработкой с зеленью и овощами.

    Ранее миколог рассказал, можно ли есть съедобные грибы-гиганты.

    Коментарии (7)
    13 августа 2023, 07:56
    Во Франции заявили о «новом нефтяном джекпоте» России

    Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Асселино заявил о «новом нефтяном джекпоте» России

    Tекст: Антон Антонов

    В июле российская нефть продавалась по цене, которая оказалась выше установленного G7 лимита, указал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

    Асселино со ссылкой на данные Международного энергетического агентства отметил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель». Он заявил, что «у России новый нефтяной джекпот», а ее доходы от продажи нефти установили рекорд за восемь месяцев. Асселино связывает это со снижением добычи в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Напомним, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере 64,37 доллара за баррель, что выше установленного G7 потолка в 60 долларов. По данным Американской автомобильной ассоциации, розничные цены на бензин в США снова растут.

    Коментарии (11)
    12 августа 2023, 21:39
    Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    Он считает, что Зеленский играет на руку России, потому что некомпетентен, и не способен управлять страной, передает РИА «Новости».

    По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут поднять бунт против президента Украины, что наиболее вероятно из-за роста потерь.

    Бывший разведчик переживает за Зеленского, считает, что его нужно сохранить на посту, чтобы быстрее прекратить конфликт.

    Ранее украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ.

    Коментарии (3)
    13 августа 2023, 11:42
    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

    Коментарии (31)
    12 августа 2023, 21:10
    Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

    Global Time: Китай решил не приглашать глав некоторых западных стран на форум «Пояс и путь»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство приглашений на форум «Пояс и путь» в Китае были отправлены лидерам развивающихся стран, главы западных государств в списки не включены, сообщила газета Global Time.

    Источники издания заявили, что глав некоторых западных стран не были приглашены, из-за того, что целью форума является сотрудничество в области развития. Газета пишет, что власти Китая преследуют не масштаб и количество, а качество и эффективность, передает РИА «Новости».

    При этом источник Global Time назвал ложью утверждения западных СМИ, что европейские лидеры не собираются посещать офис в Китае, просто Пекин не отправил им приглашение на мероприятие.

    Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что визит президента России Владимира Путина планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс – один путь».

    Коментарии (18)
    13 августа 2023, 10:44
    Офицер ВС США: Украина обещала НАТО чудеса при контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    По его словам, НАТО ждал чудес, которые пообещали украинцы, но нельзя воевать на основе оптимизма, передает РИА «Новости».

    Согласно изданию, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками и наступило время более серьезно размышлять над долгосрочными планами войны, которые, возможно, создадут условия для рассмотрения возможности мира.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Как советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвал рассуждения о медленном контрнаступлении инфантилизмом, и пожелал меньше смотреть «Рэмбо», чтобы не ждать голливудского развития событий.

    Коментарии (10)
    13 августа 2023, 03:26
    Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

    Отряды ополченцев арабских племен обстреляли ракетами базы США в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Отряды ополченцев арабских племен в Сирии заявили, что пять ракет поразили позиции сил США в районе газового поля Конико, четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар, одна попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.

    Как рассказали очевидцы, виден густой клуб дыма со стороны Конико, звучат сигналы карет скорой помощи, над территорией находится вертолет. О потерях и ущербе не сообщалось, американские военные пока не подтвердили факт обстрела. Сирийские ополченцы обещали продолжить «разрушать опорные пункты» сил США, пока не освободят Сирию «от оккупантов», передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

    Напомним, военные базы Пентагона в Сирии и прежде подвергались серии ракетным атакам. В марте проиранская военизированная группировка нанесла с помощью беспилотника удар по одному из американских объектов. В результате один американец погиб и несколько получили ранения.

    Коментарии (15)
    12 августа 2023, 17:48
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

    Он отметил, что ВСУ потеряли примерно 60 тыс. солдат, что является огромными потерями. Джонсон расценил это как преступление по отношению к украинским солдатам, передает РИА «Новости».

    Экс-агент ЦРУ считает, что с самого начала конфликта у Киева не было шансов на успех, но Зеленского убеждали идти вперед политики США.

    Джонсон подчеркнул, что у ВСУ мало артиллерии и ПВО, а без них вообще не стоило начинать контрнаступление.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.

    Коментарии (17)
    13 августа 2023, 04:28
    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»

    Welt раскритиковал Шольца за колебания по вопросу поставок Украине ракет Taurus

    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя позицию Берлина по вопросу поставок Украине ракет Taurus, обозреватель Тор Барфус сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с мальчиком-пастухом из басни, который кричал: «Волк!».

    Барфус считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания». По мнению Барфуса, такая позиция Шольца вредит самому канцлеру, «подрывая доверие» к нему. Как полагает Барфус, Taurus «не изменят правила игры» на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    Напомним, в парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, сразу пять партий оказывают давление на Шольца по этому вопросу.

    Коментарии (11)
    13 августа 2023, 11:24
    Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении
    Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении, заявил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, после активной первой фазы СВО, в которой щедро расходовались ресурсы, назрела ситуация, когда необходимо было уйти в глухую эшелонированную оборону, чтобы выиграть время и параллельно изматывать силы ВСУ.

    Он отметил, что сейчас в ВС России прибывает пополнение, вооружение и техника, и ситуация медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу.

    «Противник рассчитывал, что мы начнем отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы уперлись, и он не смог прорвать нашу оборону с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении. Сейчас он впадает в пока еще легкую панику и малыми победами пытается поднять дух армии и общества, но математика – наука точная и непредвзятая», – написал Ходаковский.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам.

    Коментарии (20)
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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

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    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины

    Неужели украинцев перестанут хватать прямо на улицах, чтобы поставить под ружье, а сотрудники военкоматов перестанут брать взятки за уклонение от мобилизации? Зеленский начал показательную «борьбу с коррупцией», уволив всех военкомов Украины. И для этого у него совсем другие причины, чем борьба с коррупцией как таковая. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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