Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Ростех показал истребитель Су-57 в виде робота-сокола
Госкорпорация Ростех показала истребитель пятого поколения Су-57 в виде механизированного монстра, представляющего собой робота-сокола.
В своем Telegram-канале Ростех представил первую иллюстрацию с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57, созданным ОАК. В корпорации уточнили, что 90% российской военной техники, применяемой в СВО, произведены на предприятиях Ростеха, передает РИА «Новости».
Отмечается, что боевой самолет представлен в виде пикирующей хищной птицы. В Ростехе назвали Су-57 соколом российских ВКС, отметив, что его сверхманевренность является одной из отличительных особенностей истребителя, он способен завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.
В понедельник пресс-служба холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) сообщила, что на истребитель Су-57 внедрили новейший комплекс бортовых средств цифровой связи.