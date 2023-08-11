Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.4 комментария
На базе Центра знаний «Машук» обсудили создание образовательных событий
На базе Центра знаний «Машук» прошла конференция, посвященная технологиям создания образовательных событий
На базе Центра знаний «Машук» прошла конференция «Формирование системы образовательных событий модуля «Основы российской государственности».
Организатором мероприятия выступило Минобразования в рамках проекта «ДНК России» в партнерстве с российским обществом «Знание». Эксперты и более сотни педагогов освоили новые технологии создания образовательных событий.
Удалось подготовить десять уникальных образовательных событий, посвященных единству, сотрудничеству, любви, силе, развитию и ряду других важных тем.
Далее тему обсудили со студентами, которые помогли доработать проекты. Участники поделились на группы, в которых обсудили каждую тему отдельно, определились с доработками и представили продукт перед экспертами проекта «ДНК России».
«Только что прошли итоговые презентации: многие из предложенных решений с незначительными доработками могут внедряться уже в этом году», – рассказала заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Анна Брайнес.
По словам научного руководителя проекта «ДНК России» Андрея Полосина, технология образовательных событий не является новым изобретением сама по себе.
«Участие в разработке форматов помогает педагогам лучше понять материал и найти эффективные способы его подачи, создав адаптированные для собственной работы форматы. Привлечение преподавателей к разработке материалов позволяет достигнуть качественно нового уровня понимания», – сказал Полосин.
Напомним, цель новой образовательной дисциплины «Основы российской государственности» – усовершенствовать социально-гуманитарную подготовку студентов.