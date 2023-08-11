На базе Центра знаний «Машук» обсудили создание образовательных событий

На базе Центра знаний «Машук» прошла конференция, посвященная технологиям создания образовательных событий

Tекст: Кристина Цыцура

Организатором мероприятия выступило Минобразования в рамках проекта «ДНК России» в партнерстве с российским обществом «Знание». Эксперты и более сотни педагогов освоили новые технологии создания образовательных событий.

Удалось подготовить десять уникальных образовательных событий, посвященных единству, сотрудничеству, любви, силе, развитию и ряду других важных тем.

Далее тему обсудили со студентами, которые помогли доработать проекты. Участники поделились на группы, в которых обсудили каждую тему отдельно, определились с доработками и представили продукт перед экспертами проекта «ДНК России».

«Только что прошли итоговые презентации: многие из предложенных решений с незначительными доработками могут внедряться уже в этом году», – рассказала заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Анна Брайнес.

По словам научного руководителя проекта «ДНК России» Андрея Полосина, технология образовательных событий не является новым изобретением сама по себе.

«Участие в разработке форматов помогает педагогам лучше понять материал и найти эффективные способы его подачи, создав адаптированные для собственной работы форматы. Привлечение преподавателей к разработке материалов позволяет достигнуть качественно нового уровня понимания», – сказал Полосин.

Напомним, цель новой образовательной дисциплины «Основы российской государственности» – усовершенствовать социально-гуманитарную подготовку студентов.