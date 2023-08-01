На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
Эксперт рассказал, как нужно строить индустрию дронов
Эксперт: Индустрию дронов нужно строить по образцу IT-сферы
Работу с беспилотной авиацией следует проводить как с IT-индустрией, а не как с индустрией авиастроения, заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового развития, гендиректор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.
В России планируется вести работу с дронами с точки зрения бизнеса не по правилам авиации, а по правилам IT-индустрии и телекома, сказал Песков, передает ТАСС.
По его словам, «бизнес-модели пойдут оттуда», а те же, кто «будет думать логикой авиации и автомобилестроения», разорятся первыми. Вторыми разорятся те, кто будет строить сервисы, строители платформ – третьими, убежден помощник президента.
«Потому что передовые игроки строят экосистемы, а те, кто способен, уже делают сеттинги», – сказал он.
Песков уточнил, что под словом «сеттинг» подразумевает уже созданную инфраструктуру, когда под тип двигателя построены «аэропорты, дронопорты», количество километров между точками просчитано с расчетом на двигатель и на то, сколько дрон может пролететь.