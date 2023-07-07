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7 июля 2023, 20:55

В ООН выразили желание провести встречу по зерновой сделке

Замгенсека ООН Гриффитс предложил провести встречу по зерновой сделке до ее истечения

Tекст: Валентина Григоренко

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразили желание провести встречи в Москве и Стамбуле до истечения действия зерновой сделки.

Гриффитс на пресс-конференции указал о продолжении усердной работы. Он выразил уверенность, что Гринспан очень заинтересована в том, чтобы получить возможность сесть за стол в Москве до истечения срока сделки.

По его словам, он также заинтересован в том, чтобы сесть в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД России сообщили, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.