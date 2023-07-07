В Грузии завели дело из-за попытки отравления местоблюстителя патриарха

Полиция задержала двоих мужчин, которые облили зеленкой адвоката Елену Пономареву на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Сегодня мы провели первое в новом составе Общественной палаты РФ заседание комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов. У нас в приоритетах – помощь военнослужащим и их семьям, ветеранам СВО, развитие патриотических проектов в регионах», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Никита Анисимов, комментируя первое заседание комиссии.

На Керченской паромной переправе начали работать два больших десантных корабля (БДК), они переправляют гражданские транспортные средства, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Необходимо просчитать все возможные риски и определиться, какое вооружение и средства поражения в скором времени могут быть востребованы, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей».

Пять кандидатов подали документы для участия в выборах мэра Москвы, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Польская армия намерена перебросить 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство, заявила пресс-служба Генерального командования страны.

Пока предложение ЦБ носит рекомендательный характер, ждать от «Сбера» упразднения комиссии за переводы не стоит. Это решение будет реализовано только в случае прямого требования. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан. Ранее Центробанк призвал «Сбер» подумать над отменой комиссий за переводы.

Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.

Белорусская сторона передала бразильской ноту, подтверждающую намерение стать членом объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщили в МИД Белоруссии.

Украина гарантирует «ответственное использование» кассетных боеприпасов, запрашивая их у США, но пока нет новостей об их передаче.

Реабилитационный лагерь «Перезагрузка» для ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения и ампутации, оказал помощь 20 участникам пятой смены в оформлении необходимых документов, протезировании и дальнейшего лечения.

Грузинское МВД завело дело о попытке умышленного убийства в связи с отравлением местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио.

Бывшего вратаря нидерландской футбольной сборной и английского ФК «Манчестер Юнайтед» Эдвина Ван дер Сара госпитализировали в Хорватии, где он находился на отдыхе.

Организация Объединенных Наций не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

7 июля 2023, 20:21

В Грузии завели дело из-за попытки отравления местоблюстителя патриарха

МВД завело дело о попытке отравления местоблюстителя патриарха Грузии

Tекст: Алексей Дегтярев

Грузинское МВД завело дело о попытке умышленного убийства в связи с отравлением местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио.

Дело возбуждено по статье УК Грузии «Попытка умышленного убийства», сообщили в грузинском ведомстве ТАСС.

В четверг глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе заявил, что владыку Шио могли отравить, в его крови нашли тяжелые металлы.

На данный момент священнослужитель чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Священный синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио (Элизбара Муджири) местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго.