В Грузии завели дело из-за попытки отравления местоблюстителя патриарха

Организация Объединенных Наций не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Бывшего вратаря нидерландской футбольной сборной и английского ФК «Манчестер Юнайтед» Эдвина Ван дер Сара госпитализировали в Хорватии, где он находился на отдыхе.
Грузинское МВД завело дело о попытке умышленного убийства в связи с отравлением местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио.
Реабилитационный лагерь «Перезагрузка» для ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения и ампутации, оказал помощь 20 участникам пятой смены в оформлении необходимых документов, протезировании и дальнейшего лечения.
Украина гарантирует «ответственное использование» кассетных боеприпасов, запрашивая их у США, но пока нет новостей об их передаче.
Белорусская сторона передала бразильской ноту, подтверждающую намерение стать членом объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщили в МИД Белоруссии.
Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.
Пока предложение ЦБ носит рекомендательный характер, ждать от «Сбера» упразднения комиссии за переводы не стоит. Это решение будет реализовано только в случае прямого требования. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан. Ранее Центробанк призвал «Сбер» подумать над отменой комиссий за переводы.
Польская армия намерена перебросить 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство, заявила пресс-служба Генерального командования страны.
Российские инструкторы не покидают Центральноафриканскую Республику (ЦАР), проводится плановая ротация, заявил пресс-секретарь президента страны Альберт Мокпем.
Пять кандидатов подали документы для участия в выборах мэра Москвы, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Необходимо просчитать все возможные риски и определиться, какое вооружение и средства поражения в скором времени могут быть востребованы, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей».
На Керченской паромной переправе начали работать два больших десантных корабля (БДК), они переправляют гражданские транспортные средства, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Сегодня мы провели первое в новом составе Общественной палаты РФ заседание комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов. У нас в приоритетах – помощь военнослужащим и их семьям, ветеранам СВО, развитие патриотических проектов в регионах», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Никита Анисимов, комментируя первое заседание комиссии.
Полиция задержала двоих мужчин, которые облили зеленкой адвоката Елену Пономареву на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
МВД завело дело о попытке отравления местоблюстителя патриарха Грузии
Дело возбуждено по статье УК Грузии «Попытка умышленного убийства», сообщили в грузинском ведомстве ТАСС.
В четверг глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе заявил, что владыку Шио могли отравить, в его крови нашли тяжелые металлы.
На данный момент священнослужитель чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Священный синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио (Элизбара Муджири) местоблюстителем Католикоса-Патриарха Грузии Илии Второго.