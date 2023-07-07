7 июля 2023, 20:12

Реабилитационный лагерь «Перезагрузка» помог ветеранам СВО оформить документы для лечения

Tекст: Валентина Григоренко

Реабилитационный лагерь «Перезагрузка» для ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения и ампутации, оказал помощь 20 участникам пятой смены в оформлении необходимых документов, протезировании и дальнейшего лечения.

На базе РУТБ «ОКА» Минспорта России в Тульской области проходит пятая смена реабилитационного лагеря «Перезагрузка». Лагерь проходит каждый месяц, его организатор – Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Проблемные вопросы, с которыми обратились все 20 участников этой смены, останутся на контроле Службы сопровождения до полного их решения. Руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта, военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова рассказала, что теперь госорганы власти, ведомства и службы помогают ветеранам с оформлением документов. По ее словам, они сами приезжают в Алексин, и помогают оформить ИНН, СНИЛС, внести различные данные в документы, кому нужно – оформить паспорта.

По словам самих ребят, оформление документов очень важно, и подобного нет нигде. «Можно себе представить, что значит для человека с ампутацией, на костылях или на инвалидной коляске доехать до учреждений, чтобы оформить документы. Это действительно сравни подвигу на фронте – так не должно быть. Именно уважение и такое отношение к ветеранам должно быть по всей стране. Конечно, этого бы не случилось, если бы не Фонд президентских грантов и не поддержка губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, который помогает нам в полном объеме», – добавила Куксенкова.

Шестерым участникам лагеря для присвоения группы инвалидности требовалось прохождение медико-социальной экспертизы. После приема профильных ведомств они были направлены в медучреждения Тульской области, прошли необходимые обследования и получили заключения для присвоения группы.

Лагерь «Перезагрузка» отличает и активное вовлечение ветеранов спецоперации в спорт. Прямо на базе, где участники проходят реабилитацию, команда проекта организует для ребят мастер-классы с паралимпийцами, занятия в тренажерном зале, плавание, дайвинг, настольный теннис, ежедневную утреннюю гимнастику цигун. Кроме того, в лагере проводит занятия тульский дайвинг-центр «Океан». Почти все участники пробуют себя в дайвинге впервые, и всегда погружение с аквалангом вызывает массу положительных эмоций.

Несколько дней назад пообщаться с ребятами приехала известная российская певица и актриса, победительница «Фабрики звезд – 5» Виктория Дайнеко. Она почти два часа общалась с ребятами, исполнила свои песни и пожелала им скорейшего выздоровления и решения всех проблем.

На базе «ОКА» Минспорта России участники «Перезагрузки» проходят цикл комплексной реабилитации. После смены для ветеранов будут организованы мероприятия: посещение Тульского кремля, Государственного музея оружия, конная прогулка и экскурсия на теплоходе по Москве-реке.