СМИ: Разведка ФРГ прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

7 июля 2023, 18:42 Текст: Алексей Дегтярев

Федеральная разведслужба Германии (БНД) могла прослушивать переговоры белорусского президента Александра Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, утверждает немецкий телеканал ARD. БНД якобы знала о попытке военного мятежа в России и следила за переговорами Пригожина и Лукашенко, утверждает ARD передает ТАСС. Сотрудники БНД якобы слушали «важный разговор» между политиком и главой ЧВК. Немецкая спецслужба якобы подозревала о возможном мятеже приблизительно за неделю до инцидента, но не смогла подтвердить эти данные у партнеров. Поэтому ведомство федерального канцлера не проинформировали об этом. Напомним, Лукашенко заявлял, что в ходе беседы с основателем группы «Вагнер» Пригожиным первые полчаса они разговаривали «на матерном языке». Появились данные о подозрительном исчезновении Пригожина за несколько дней до мятежа Журналист Петров в эфире канала «Россия 1» рассказал о ходе расследования по делу о вооруженном мятеже Пригожина

Текст: Антон Никитин

Следственные органы России продолжают расследование уголовного дела, связанного с организацией вооруженного мятежа 24 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал журналист Эдуард Петров. Как сообщил Петров, дело по организации мятежа никто закрывать не собирался, расследование идет полным ходом, следователи и оперативники работают. Он сообщил, что они провели обыски по адресам, где располагаются офисы компаний Евгения Пригожина.



Петров сообщил, что одним из эпизодов дела является фейковое видео Пригожина о том, что якобы по силам и лагерю ЧВК был нанесен ракетный удар. Это видео было использовано как информационный повод для организации мятежа. Петров отметил, что уже доказана сфабрикованность этого видео – в нем есть несколько склеек, постановок, да и сам взрыв никем не был зафиксирован. Журналист напомнил, что, по версии авторов этой постановки, силы Пригожина якобы были обстреляны в пятницу, что привело к мятежу. Однако, по данным следствия, подготовка к нему велась заранее. «Пригожин во вторник пропал вообще с радаров. Он не подходил к телефонам, его не было нигде на связи, его машина пустая перемещалась по территориям. То есть со вторника Евгений Пригожин пропал. И никто не знал, где он находится. И только в субботу Пригожин появился в Ростове», – рассказал Петров.



В эфире также были показаны обыски, которые силовые структуры провели в офисах компаний и медиаструктур Пригожина.

Напомним, напомним, в ночь с пятницы 23 июня на субботу 24 июня в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Данным мятежом попытались воспользоваться антироссийские силы за рубежом в своих интересах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев: «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать». Одобрили мятеж самые явные враги России. Так, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объявил, что поддерживает действия Пригожина. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, признанный иностранным агентом в России, и вовсе заявил, что всецело за вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». «Пригожин нам не друг и даже не союзник... Но его мятеж – уникальная возможность, и второй такой еще долго не будет», – пишет Ходорковский. Глава МИД Украины Кулеба не скрывал своей радости: «В России происходит восстание… Любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам», хотя в конце и делает оговорку, что «сейчас рано прогнозировать последствия». Однако радость русофобских сил длилась недолго. Они были разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям

Текст: Кристина Цыцура

Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложить принять в НАТО лишь часть Украины, об этом он заявил в интервью газете Die Zeit. По его словам, он бы не ставил условием для приема в альянс идеальный мир в стране. Рот предложил отнести к НАТО те территории Украины, которые находятся под контролем Киева. «Для них в таком случае действовала бы пятая статья. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», – передает ТАСС. Ранее сообщалось, что НАТО может дать Украине гарантии по примеру Израиля, чтобы Киев перевооружался во время ослабления боевых действий. Новости СМИ2 Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами

Текст: Антон Никитин

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на стремительность и успешность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательной операции на востоке и призвал Запад быть готовым поддерживать Киев годами, пока продолжается вооруженный конфликт. Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку заявил, что страны Запада внесли свой вклад в помощь Украине насколько это было возможно, также он отметил, что еще предстоит оказание долгосрочной поддержки, передает ТАСС. Канцлер призвал страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, принять для себя решение и быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше. Касаясь повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, канцлер Германии напомнил, что есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО), и которое необходимо дальше развивать. При этом Шольц подчеркнул, что во время войны никто не может стать членом альянса. По его словам, к критериям вступления в НАТО относится в том числе отсутствие у страны-кандидата открытых пограничных конфликтов. При этом он пообещал Украине большую практическую поддержку со стороны альянса, отметив ее важность. Накануне Германия пообещала Украине десятки немецких танков Leopard. В тот же день экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары ВС России по Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина в Белоруссии

Текст: Елизавета Шишкова

5 июля 2023, 19:08 Текст: Кристина Цыцура

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал статьи бюджета на 2024 год, согласно которым будут сокращены выплаты семьям с двумя и более детьми из-за роста расходов на оборону. По словам Шольца на слушаниях в Бундестаге, разумно, что перераспределение бюджета будет обсуждаться дальше, передает РИА «Новости». Согласно проекту федерального бюджета ФРГ на 2024 год, право получать пособия получат семьи с двумя и более детьми с доходом менее 300 тыс. евро в год, а это на 150 евро ниже прошлого порога. Шольц связал урезание бюджетных расходов на социальные нужды с необходимостью борьбы с коронавирусом и смягчением последствий украинского кризиса. Урезание бюджета коснется всех сфер, кроме обороны, так как Германия планирует выйти на целевой уровень расходов на оборону в 2% от ВВП страны. Байден захотел видеть фон дер Ляйен во главе НАТО Daily Telegraph сообщила о желании Байдена видеть фон дер Ляйен генсеком НАТО

Текст: Антон Антонов

Лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщили источники в альянсе. Байден опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Йенсу Столтенбергу. Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата, передает ТАСС. со ссылкой на Daily Telegraph. Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное управление министерством обороны Германии. Также Daily Telegraph пишет, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон. Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий.

Новости СМИ2 В Белоруссии выразили готовность приютить монахов Киево-Печерской лавры Белорусская церковь выразила готовность приютить монахов Киево-Печерской лавры

Текст: Кристина Цыцура

Белорусская православная церковь (БЦД) заявила о готовности поселить в своих обителях монашествующих Киево-Печерской лавры, если их выселят по решению украинских властей, заявил Синод БПЦ. Также Синод обратился к властям Украины с просьбой не вывозить церковные реликвии и святыни, «столетиями пребывавшие в стенах Киево-Печерской лавры», передает ТАСС. Члены Синода решительно осудили противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и Киева. Ранее в Минкультуры Украины потребовали опечатать корпуса Киево-Печерской лавры. Румыния захотела разместить в стране немецкие войска на постоянной основе Премьер Румынии выступил за размещение в стране германских войск на постоянной основе

Текст: Ольга Иванова

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку рассказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что надеется на размещение на территории страны военных Германии на постоянной основе. Он также выразил надежду, что из-за неудач украинского контрнаступления, они с Шольцем примут такое решение как можно быстрее, передает ТАСС. Касаясь военных действий на Украине, Чолаку выразил убежденность, что «это будет продолжительный конфликт». Он также отметил, что «на театре военных действий ситуация в этот момент выглядит совсем иначе», в отличие от публичных данных. Новости СМИ2 В Германии решили урезать расходы во всех областях, кроме обороны Zeit: Правительство Германии предложило в 2024 году значительно урезать расходы почти во всех областях, кроме обороны

Текст: Антон Никитин

5 июля 2023, 15:22 Текст: Алексей Дегтярев

5 июля 2023, 12:31 Текст: Алексей Дегтярев

6 июля 2023, 10:25 Текст: Елизавета Шишкова

6 июля 2023, 14:37 Текст: Александра Юдина

6 июля 2023, 11:45 Текст: Алина Власенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит с ним ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «В ближайшее время с ним договорились встретиться», – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

5 июля 2023, 12:09 Текст: Александра Юдина

Крупнейшая благотворительная организация Tafel в Германии, которая собирает продуктовые пожертвования для нуждающимся, не справляется с увеличенным спросом желающих, сообщает глава отделения Tafel в Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге Франк Хильдебрандт. По его словам, в данный момент продовольственные банки организации во всех федеральных землях находятся «в чрезвычайном положении», так как уровень пожертвований со стороны жителей «снизился на 50%» из-за резкого роста цен на продукты, при этом число нуждающихся в продовольственной помощи в некоторых регионах Германии увеличилось «почти вдвое», передает ТАСС со ссылкой на редакционное объединение RND. Как отметила председатель немецкого союза социального обеспечения (SoVD) Михаэла Энгельмайер, ситуация в продовольственных банках стала критической. «Прокормить себя не в состоянии «не только получатели пособий, но и миллионы людей с низким достатком и пенсионеры, немецким властям необходимо обеспечить прожиточный минимум», – сказала она. По информации Tafel, организация насчитывает более 960 пищевых банков по всей стране, чьи волонтеры занимаются сбором продуктов питания и организуют их раздачу нуждающимся. По словам представителя НКО Анны Веррес, услугами Tafel в данный момент пользуются в общей сложности около 2 млн жителей Германии. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода.