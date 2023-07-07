Кириенко рассказал о роли педагога в современных условиях

Кириенко посетил закрытие образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой»

В современных условиях роль педагогов лишь растет – те, кто посвятил свою жизнь преподаванию и наставничеству, продолжают вести за собой молодое поколение, помогают детям и подросткам разобраться в ценностях и ориентирах. Именно им посвящен объявленный Владимиром Путиным Год педагога и наставника, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на закрытии образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой» арт-кластера «Таврида».

Образовательный заезд «Ты тоже можешь стать легендой» прошел в арт-кластере «Таврида» с 1 по 7 июля и был приурочен к Году педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Заезд организован специально для молодых учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, студентов педагогических направлений подготовки и советников по воспитательной работе. Всего в заезде приняли участие 382 человека, а также 75 экспертов и 29 артистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мечта передается только от человека к человеку, никак по-другому. Для того чтобы передать мечту, нужно самому мечтать, чтобы передать веру, нужно самому верить. Я хочу и попросить, и пожелать, чтобы эта смелость творчества и мечты, которые горят в ваших сердцах, передавалась вашим ученикам и подопечным. Ведь для того, чтобы зажечь другие сердца, нужно, чтобы горело свое собственное. Я верю, что ваши сердца горят», – рассказал Кириенко на церемонии закрытия образовательного заезда.



В рамках заезда работали четыре тематические арт-школы, их участники прокачали теоретические и практические навыки в новаторской педагогике, искали новые подходы к образованию и ученикам, а также разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества.

Арт-школа, проводимая совместно с проектом «Школьная классика», была посвящена школьным театрам и театральным кружкам. Ее участники ознакомились с лучшими региональными практиками воспитания детей и подростков с помощью театральных технологий, развития их творческих способностей, а также форм взаимодействия в рамках школьных и молодежных театров.

Кроме того, для всех арт-школ на «Тавриде» показали серию спектаклей, после чего участники вместе с экспертами обсуждали постановки, разбирали ключевые приемы сценария, сценографию и режиссуру. Все постановки раскрывали тему детства и взросления, показывали, как можно воспитать многогранную личность с помощью инструментов современного театра.

В частности, независимый проект из Санкт-Петербурга «Театральный проект 27» привез на «Тавриду» моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», центральная тема которого – роль дедушки в жизни человека. Особенностью постановки стало то, что на сцене был лишь один актер, а остальных персонажей заменяли стулья с одеждой. Также команда из Санкт-Петербурга показала спектакль «Тоня Глиммердал», поднимающий темы одиночества, вечного конфликта отцов и детей, раскаяния и прощения.

На площадке показали и экспериментальные представления. Например, спектакль от самих участников заезда под названием «Я танцую, пока ты смотришь на меня», поставленный независимым молодежным театром «Немхат», заставил зрителей иначе взглянуть на жанр танцевального перформанса. Это было представление без заранее поставленной хореографии, где 16 танцоров рассказали уникальные истории о себе, своих переживаниях и творческом пути с помощью пластики. А авторы иммерсивного гастроспектакля «Диалоги» предложили зрителям стать участниками нескольких разговорных сцен, происходящих за ресторанным столиком.

Кроме спектаклей на «Тавриде» организовали и другие не менее интересные мероприятия. В частности, все желающие смогли встретиться с летчиком-испытателем, полковником ВВС России, космонавтом и бывшим главой Звездного городка в Московской области Валерием Ивановичем Токаревым. Он рассказал о своем профессиональном пути, раскрыл некоторые подробности полетов в космос и посоветовал участникам никогда не сдаваться. Также участникам заезда «Ты тоже можешь стать легендой» показали фильм «Защитники детства», посвященный детям и подросткам Донбасса, а также тем людям, которые спасают детей новых регионов России – военным, спасателям, волонтерам. Этот фильм вышел на экраны в День защиты детей 1 июня, а его генеральным продюсером стала Анастасия Приказчикова. Она сама родом из Донецка, и ее родители по-прежнему живут там.