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7 июля, пятница | Последнее обновление — 17:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: НАТО решило развернуть 300-тысячную армию в Европе
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Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Названо число погибших на Украине французских наемников
RTL: На Украине сейчас воюют около 100 наемников из Франции
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Около 100 французских наемников воюют на территории Украины, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
В начале конфликта на Украине выразили желание воевать 800 французов, но только половина из них на самом деле отправилась в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
Некоторые бойцы лишь несколько дней были на Украине, другие продержались более длительное время, есть и те, кто после отдыха дома снова отправился в зону конфликта, сообщает RTL.
Чаще это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, более трети из них «близки» к ультраправым убеждениям, а некоторые «неонацисты». Также сообщается, что около десяти французских наемников погибли на поле боя.
После проверки властей Украины наемники попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ и получают от 500 евро в месяц и до 3 тыс. за нахождение на передовой.
Российские авиабомбы поставили руководство ВСУ в тупик
War Zone: Украинские военные не понимают, как работают российские авиабомбы
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Украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления, утверждает американское издание War Zone.
Украинские официальные лица считают, что авиабомбы могут наводиться с помощью «какого-то вида GPS-наведения», но мало конкретных подробностей о том, как это работает, говорится в материале War Zone, передает РИА «Новости».
Отмечается, что киевский режим считает эти бомбы очень эффективными, они позволяют работать по целям с безопасного расстояния.
Летчик ВКС России, участвующий в СВО, в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские инженеры с помощью нового средства – универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) – превратили советские авиабомбы в современные.
Эти бомбы способны наводиться по спутниковой навигации на цель. Приборы наведения прикрепляют к обычной авиабомбе, ее можно запускать на цель за пределами дальности ПВО противника, сообщил собеседник.
Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы «проблемой для Украины» и попросил у Запада истребители F-16, чтобы «создать баланс сил в воздухе».
Эксперт увидел «распил» в продаже Болгарией российского ядерного оборудования Украине
Эксперт Анпилогов: Покупка Украиной оборудования для АЭС у Болгарии похожа на большой «распил»
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Покупка Украиной оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее WSJ сообщила о том, что Болгария решила продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене».
«На АЭС «Белене» – не готовые реакторы, а их корпуса и часть вспомогательного оборудования, но отнюдь не все необходимое. Если немного упростить, то корпус реактора – это огромная бочка, в которой плавают все тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Но для его работы нужны парогенераторы, главные циркуляционные насосы, турбины, генераторы, производящие электричество, и много другого оборудования», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.
«Эти корпуса были поставлены Росатомом в Болгарию, но потом София отказалась от проекта и выплатила неустойку российской стороне. Нет никакого смысла помещать эти корпуса на Хмельницкую АЭС, как допускают западные СМИ, потому что без Росатома достроить реакторы практически невозможно. Да, там есть хорошая площадка для этого, подведены коммуникации, есть открытое распределительное устройство. Но для инжиниринга этого недостаточно», – пояснил собеседник.
«Возможно, Украина могла бы попытаться собрать один реактор с использованием того задела, который есть у Болгарии. Но, на мой взгляд, это тоже почти нереализуемая задача. У властей в Киеве и Софии есть лишь эксплуатационная документация для реактора, но не конструкторская. В ней нет полного объема информации, который позволил бы изготавливать, монтировать, налаживать и запускать оборудование», – детализировал эксперт.
«Украина может попробовать с помощью оборудования с АЭС «Белене» продлить срок эксплуатации уже работающих реакторов на той же Хмельницкой АЭС. Но агрегатная замена в реакторах – уникальная процедура. Насколько я помню, она вообще ни разу не производилась, хотя теоретически возможна. Такая операция требует безостановочного авторского надзора и проектных работ, которые может предоставить, опять же, только Росатом», – указал он.
«Советские и российские стандарты строительства АЭС серьезно отличаются от американских и европейских. У нас разнятся даже такие базовые вещи, как марочники стали, не говоря уже о чем-то более серьезном. Одно дело – изготовить чайную ложку, и совершенно другое – когда ваша конструкция должна работать при температуре 500 градусов и выдерживать огромный поток нейтронов. С такими вещами не шутят», – напомнил специалист.
«Единственный жизнеспособный вариант – покупка Украиной у Болгарии оборудования для аварийного ремонта небольших агрегатов уже работающих энергоблоков.
Но это, мягко говоря, сделка не того масштаба, о которой стоило бы сообщать на каком-то высоком уровне. Такого рода ремонт на АЭС украинская сторона давно делает сама на свой страх и риск», – отметил собеседник.
«Кстати, первые два реактора Южно-Украинской АЭС уже переступили допустимый временной порог эксплуатации. Это же касается двух реакторов на Ровенской АЭС. Украина рискует, эксплуатируя их без контроля со стороны Росатома. И «Белене» тут не поможет», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, 650 млн долларов – это совсем небольшая сумма на покупку оборудования для АЭС. Сейчас новый готовый реактор стоит от шести до десяти млрд долларов», – пояснил эксперт. «Вообще, вся сделка похожа на профанацию или большой «распил», а инженерного смысла в ней нет никакого. Украинские и болгарские специалисты не могут не понимать этого», – подчеркнул специалист.
«Более того, со стороны Европы и США бессмысленно таким образом пытаться подорвать влияние Росатома в Европе. В тех странах, где Росатом остался работать – там его позиции железобетонные. Это, например, Венгрия, которая уже заявила, что прибегнет к российским услугам при плановой замене реакторов на АЭС «Пакш». Также Росатом работает в Белоруссии, Китае, Египте и Турции, которая строит АЭС «Аккую», не принимая во внимание все эти европейские расклады», – отметил эксперт.
В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Болгария близка к заключению сделки по продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого важного оборудования украинской государственной компании по атомной энергии «Энергоатом». Таким образом, как утверждает издание, Европа надеется ослабить контроль Москвы над энергоснабжением в регионе.
Предполагается, что в рамках сделки софийская государственная энергетическая компания НЭК продаст Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» за 650 млн долларов. США могут предоставить Украине средства для покупки. Еще один вариант – приобретение Болгарией миноритарной доли в Хмельницкой АЭС, где затем будет установлено оборудование.
Сообщения о сделке появились после того, как в Софию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В это время был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между правительствами двух стран. Зеленский написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что энергетика является «фундаментальным приоритетом» переговоров.
По словам официальных лиц, возможную сделку, над которой работали несколько недель, держали в секрете, чтобы пророссийские политики в Болгарии не попытались ее заблокировать. Затем документ поспешно протолкнули через законодательные органы. Это вызвало критику со стороны двух основных оппозиционных партий Софии – Социалистической партии и партии «Возрождение», которые проголосовали против сделки.
Напомним, АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти Болгарии заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
Экс-советник Кучмы раскрыл состояние ВСУ спустя месяц «контрнаступа»
Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный признал, что ВСУ больше нечем наступать
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Украинским военным уже нечем наступать на укрепленные российские позиции, это признало военное командование страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что танки – ни немецкие, ни английские, ни французские – применять нельзя, поскольку «там стоят заградительные линии». По его словам, наконец-то генштаб Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский, начали говорить об этом, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что украинским военным сейчас нечем разнести укрепления. При этом он считает, что поставок бомбардировочной и истребительной авиации от Запада, вероятно, не будет.
Бывший советник Кучмы задался вопросом о том, как украинские войска будут наступать, не имея всего этого. Он добавил, что 32 дня спустя после начала контрнаступления ВСУ несут существенные потери в живой силе.
Соскин ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский собирается вести наступление любой ценой, поскольку главе украинского государства поставили такую задачу.
ВС России захватили ракету Storm Shadow
Российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, она передана профильным ведомствам для изучения.
Отмечается, что ракета досталась практически целой и уже доставлена в Москву, передает РИА «Новости». Она разрушена лишь частично, так как упала плашмя.
В ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. По данным собеседника агентства, бойцам пришлось принять бой, чтобы отбить ракету у противника.
Изучение начинки ракеты позволит найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Глава ГУР Украины сравнил «контрнаступление» с «историей с Артемовском»
Глава ГУР Украины Буданов сравнил «контрнаступление» с «историей с Артемовском»
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные продолжают контрнаступление, и пообещал, что «успех будет, но позже».
Буданов в комментарии Reuters напомнил «известную историю с Артемовском», отметив, что российским силам потребовалось более десяти месяцев на то, чтобы установить контроль над городом, передает РИА «Новости».
По мнению главы ГУР Украины, задача, которая стоит сейчас перед ВСУ, «немного больше, чем Артемовск». Кроме того, он отметил, что украинская располагает «немного меньшим временем, чем десять месяцев».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
Военкор рассказал об изменении тактики ВСУ в районе Пятихаток
Военкор Коц рассказал об изменении тактики ВСУ в районе Пятихаток
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Вооруженные силы Украины в четверг продемонстрировали новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.
Коц в своем Telegram-канале отметил, что теперь украинские националисты идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции.
Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Рогов: ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области
Рогов: ВСУ бросают пехоту на мины в Запорожской области, чтобы расчистить путь для техники
Украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, чтобы таким образом расчистить путь для поставленной Западом военной техники, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что, по мнению украинских властей, жизни солдат стоят намного меньше иностранной техники – танков и боевых машин. Киевский режим не считается с жизнями украинских военнослужащих, во имя «западных интересов и амбиций» их отправляют на верную смерть, отметил он.
Как подчеркнул глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», людей не жалеют, кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля для движения военной техники.
Накануне пленный боевик из «Кракена» Андрей Приходько назвал свое подразделение «элитным мясом» для украинских властей.
Украинцам объяснили ужасные последствия использования кассетных снарядов США
Движение Codepink: Кассетные снаряды будут десятки лет убивать и калечить местных жителей
Отправка на Украину американских кассетных боеприпасов является ужасной идеей, поскольку десятки лет после их использования местные жители будут получать увечья или гибнуть, заявила сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин.
Бенджамин заявила РИА «Новости», что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также поставили такой вид боеприпасов. Поля былых сражений в этих странах по-прежнему усыпаны неразорвавшимися суббоеприпасами. Местные жители, в том числе дети, которые подбирают неразорвавшиеся снаряды, продолжают погибать и получать увечья, сказала она, назвав опыт использования этих боеприпасов США печальным.
Активист напомнила о существовании международного запрета на кассетные боеприпасы. По ее словам, ужасно, что США нарушают его.
Отправлять эти боеприпасы на Украину, по словам Бенджамин, является ужасной идеей. Она пояснила, что последствия этого конфликта будут ощущаться десятилетиями.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка США кассетных боеприпасов Украине станет очередным шагом к эскалации.
Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины
Путин подписал указ об особенностях правового положения россиян с гражданством Украины
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Президент России Владимир Путин утвердил порядок взаимодействия государственных органов по вопросу правового положения граждан России, имеющих гражданство Украины.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности», – передает ТАСС текст указа главы государства.
Также утверждается форма заключения о несоблюдении гражданином России, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.
В случае если должностные лица органов внутренних дел России выявят несоблюдение этой обязанности, информацию о нарушении направят в территориальный орган МВД, приложив подтверждающие документы и материалы. Далее они направятся в орган внутренних дел, который принял заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Согласно указу, решение о проведении проверки принимается в течение трех дней со дня поступления материалов.
Гражданина России, в отношении которого проводится проверка, или его законного представителя уведомляют о ее проведении в течение трех рабочих дней. Проверка может проводиться до двух месяцев. Запросить данные о гражданине могут и в органах публичной власти. Они в свою очередь предоставляют информацию в течение десяти рабочих дней. О результатах проверки гражданин узнает не позднее чем через три дня после утверждения заключения.
Если заключение вынесено в отношении гражданина, имеющего доступ к гостайне, то о результатах проверки уведомят государственный или муниципальный орган либо организацию, руководитель которого принял решение о допуске этого гражданина к гостайне, а также органы ФСБ.
«Если в результате проведенной проверки факт несоблюдения установленной обязанности не подтвержден, в том числе если срок проведения проверки истек, но собранные данные недостаточны для подтверждения факта несоблюдения установленной обязанности, проверка прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении», – говорится в документе.
Отмечается, что указ подписан 6 июля в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины».
Указ вступает в силу в день подписания.
В апреле Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.
Небензя отверг «доказательства» использования иранских дронов на Украине
Небензя напомнил в СБ ООН, как «доказательства» использования дронов Ирана на Украине стали мемами
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Часть «доказательств» якобы применения дронов из Ирана на Украине выглядит комично, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
В СМИ широко разошлась «фотография» украинского президента Владимира Зеленского якобы с дроном Shahed, напомнил Небензя на Совбезе ООН, передает ТАСС.
Он пояснил, что длина дрона – три метра, размах крыльев – два метра, и Зеленский, согласно пропорциям картинки, должен быть ростом примерно два с половиной метра.
Дипломат отметил, что фейковое фото уже давно высмеяли в Сети.
«Другие приводимые «вещественные доказательства» состоят из невразумительной фотографии каких-то обломков, на которых ничто не указывает на иранское происхождение», – заключил постпред России.
Со своей стороны постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в ходе заседания Совета безопасности организации также категорически отверг подозрения со стороны киевского режима в якобы применении иранских БПЛА на Украине. Он назвал обвинения, озвученные Украиной в адрес республики, безосновательными, передает РИА «Новости».
Иранский постпред добавил, что прежде Тегеран придерживался непредвзятой позиции по украинскому конфликту и «терпеливо ждал» предполагаемых доказательств того, что Москва якобы применяет на Украине иранские дроны. Использование Киевом так называемых документов, сомнительной информации и бессвязных фото он назвал неконструктивным и непрофессиональным.
Амир Саид Иравани подчеркнул, что украинские власти занимаются злоупотреблением процедурами ООН. В непрофессиональных шагах он обвинил представителей Украины, а также председательствовавшей на заседании Британии.
В 2022 году появились фото Зеленского, стоящего рядом с якобы иранским беспилотником. После этого в Сети начали публиковать мемы с непропорциональным Зеленским, стоящим на фоне различной военной техники.
Штурмовой отряд ЦВО взял в плен пятерых украинских военных
Минобороны: Шесть бойцов ЦВО разгромили превосходящие силы ВСУ и пленили пятерых боевиков
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Группа из шести военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения ЦВО разгромила превосходящее по численности подразделение ВСУ, пятерых взяли в плен, сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве сообщили, что российские бойцы предложили украинским боевикам сдаться, однако те отказались. Тогда российские штурмовики открыли огонь. В Минобороны отметили, что российские военные грамотно применили вооружение, которое у них имелось, и совершали перемещения, заставив противника поверить в их превосходство. Большинство боевиков было уничтожено, пятерых взяли в плен и доставили на позиции отряда, передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Как рассказал один из военнослужащих штурмового отряда с позывным «Камаз», его группа двигалась ночью в условиях очень плохой видимости, под непрерывным обстрелом гранатометов и минометов. До опорного пункта оставалось около 50 метров, когда российские военные встретили группу людей. Во время разговора «Камаз» заметил, что незнакомцы говорят на языке, в котором «слова русские, но акцент не наш».
Когда украинцев раскусили, трое из них пытались сопротивляться, а командир собирался совершить самоподрыв вместе с российскими военными. Сопротивляющихся уничтожили, в плен взяли раненого солдата и еще четверых бойцов 95-й бригады.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожению превосходящих сил противника и овладению опорным пунктом командир группы был награжден орденом Мужества, остальные герои-штурмовики медалями «За отвагу». Госнаграды вручили на передовой в присутствии боевых товарищей.
В середине июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил военнослужащих-участников специальной военной операции, находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского.
В Польше потребовали запретить импорт замороженной малины с Украины
Польские фермеры потребовали запретить импорт замороженной малины с Украины
Фермеры Польши требуют от властей запретить импорт замороженной малины с Украины, поскольку это дестабилизирует рынок ягод в стране, заявил в Сейме заместитель министра сельского хозяйства республики Януш Ковальский.
По его словам, 42 тыс. польских фермеров, выращивающих малину, ждут решения в этой области. В 2022 году они вырастили 105 тысяч тонн польской малины на 21 тыс. гектаров земли, но теперь они обеспокоены, поскольку импорт замороженной малины в Польшу с Украины вырос на треть, составив 22 тыс. тонн, передает РИА «Новости».
Правительство Польши ищет решение сложившейся проблемы.
Ранее сообщалось, что польским фермерам из-за украинского зерна решили возместить расходы на новые хранилища.
Эксперт объяснил ценность трофейной ракеты Storm Shadow
Эксперт: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
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Тщательный анализ Storm Shadow займет около месяца, но наиболее важная информация начнет поступать уже в течение недели. На основании полученных данных ВС РФ смогут улучшить и удешевить методы противодействия этим ракетам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российским военным удалось захватить Storm Shadow.
«В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.
«На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.
«Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.
«Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.
Ранее российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.
«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.
В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.
В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.
Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающую малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.
Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом
Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом и Белгородом, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг.
В одном частном домовладении повреждена крыша, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что было сбито несколько воздушных целей. Проводится подворовой обход, работают оперативные и аварийные службы, заключил он.
Ранее Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ поселка Новопетровка в регионе мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости, его состояние оценивается как тяжелое.
Рогов: ВС России начали контратаку в Запорожской области
Российские войска организовали контратаку у поселка Пятихатки в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Васильевском направлении ведутся активные боевые действия, российские военные отбили атаку ВСУ на поселок Жеребянки и начали контратаку, сказал Рогов РИА «Новости».
ВС России ведут огонь из минометов и артиллерии, они «выдавливают» с окраин северной части Пятихаток оставшуюся группу ВСУ, там остаются порядка 60–70 украинских боевиков.
Рогов пояснил, что отбросить ВСУ от этого населенного пункта нужно, поскольку с этой позиции украинские военные пытаются взять Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на города Васильевка, Энергодар и Токмак.
Ранее Рогов сообщал, что наступление ВСУ на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области остановлено.
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