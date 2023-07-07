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Член ОП РФ назвал главные задачи комиссии по патриотическим проектам и поддержке ветеранов
Член ОП РФ Анисимов: Наши приоритеты – поддержка ветеранов СВО и внедрение лучших практик патриотического воспитания по всей стране
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«Сегодня мы провели первое в новом составе Общественной палаты РФ заседание комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов. У нас в приоритетах – помощь военнослужащим и их семьям, ветеранам СВО, развитие патриотических проектов в регионах», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Никита Анисимов, комментируя первое заседание комиссии.
«Мы намерены собрать и лучшие практики военно-патриотического воспитания, реализуемые в регионах, и рекомендовать применение этого опыта на уровне всей страны. Мы также планируем держать в постоянном фокусе работу с людьми, потому что они обращаются к нам с конкретными вопросами и ждут поддержки и помощи», – пояснил Никита Анисимов, первый зампредседателя данной комиссии.
«У нас очень сильный состав комиссии, председатель – глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уже задал темп работе. Еще один заместитель – Екатерина Колотовкина. Она автор проекта «Жены героев», посвященного нашим воинам, которые сейчас героически защищают Родину на передовой», – рассказал он.
«Что касается еще одного нашего приоритета – технологического суверенитета, то на этом направлении у нас огромный потенциал для развития. На базе нашей комиссии мы хотели бы организовать системную работу по сбору и систематизации лучших региональных практик, решений, которые потом можно будет применять уже на федеральном уровне», – резюмировал Анисимов.
Напомним, первое пленарное заседание VIII состава ОП прошло 20 июня. Известно, что новый состав Общественной палаты уделит особое внимание вопросам, связанным со спецоперацией и жизнью новых регионов России. На контроле темы восстановления мирной жизни на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, оказания помощи военнослужащим и их семьям, сохранения исторической памяти.
Развитие цифровых технологий и приобретение цифрового суверенитета России сегодня является одной из главных задач страны, подчеркнули участники церемонии вручения Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2023», которая прошла в ОП РФ. Всего были вручены премии в 14 номинациях, таких как «Программное обеспечение», «Информационная безопасность», «Искусственный интеллект», «Финансовые технологии», «Автоматизация промышленности», говорится на сайте ОП РФ.
Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
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Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.
Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.
Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
ВС России захватили ракету Storm Shadow
Российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, она передана профильным ведомствам для изучения.
Отмечается, что ракета досталась практически целой и уже доставлена в Москву, передает РИА «Новости». Она разрушена лишь частично, так как упала плашмя.
В ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. По данным собеседника агентства, бойцам пришлось принять бой, чтобы отбить ракету у противника.
Изучение начинки ракеты позволит найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Американский разведчик спрогнозировал исход конфликта на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация
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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация.
Риттер выразил уверенность в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что «война» закончится на условиях России, а после победы Москва проведет демилитаризацию и денацификацию Украины, передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик отметил, что «для украинцев все пойдет наперекосяк», «они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств».
Риттер также считает, что Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, поэтому правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено. По его словам, для Зеленского «это не закончится хорошо».
Накануне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками «школы губернаторов» ВШГУ РАНХиГС выразил уверенность в победе России.
Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
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ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.
«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.
«Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.
«В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.
Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.
Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.
За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.
Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.
Рар сказал, чем закончится санкционный конфликт Венгрии и Украины
Германский политолог Рар: Украине рано или поздно придется отменить санкции в отношении венгерского банка ОТР
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Брюссель попытается примирить Венгрию и Украину. Однако Будапешт будет непреклонно следовать своей политике и настаивать на снятии украинских санкций с банка ОТР, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Будапешт пригрозил блокировкой антироссийских решений в ЕС, если Украина не отменит рестрикции в отношении венгерского банка ОТР.
«Решения по каждому пакету санкций Евросоюз может принимать только единогласно. Поэтому я предполагаю, что в конечном счете ЕС придется давить и на Венгрию, и на Украину, чтобы замять конфликт двух стран», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Пока что украинская сторона продолжает агрессивно настаивать на своем и применять санкции к венгерскому банку за сотрудничество с Россией. В свою очередь Венгрия, отстаивая национальные интересы, будет голосовать против решений ЕС и добиваться снятия украинских рестрикций. Будапешт апеллирует к тому, что он соблюдает все европейские ограничения, но поддерживает торговые отношения там, где это можно и выгодно», – отметил он.
«По моему мнению, Брюсселю вряд ли удастся повлиять сразу на обе стороны, поскольку ситуация патовая. Рано или поздно Украине придется принять, что, сохраняя санкции, они будут и дальше сталкиваться с блокировкой решений ЕС. Как следствие, в конечном счете либо Украина сдастся, либо конфликт продолжится. Но Венгрия не отступит», – заключил политолог.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит голосовать против поставок оружия Украине. Он отметил, что Будапешт будет придерживаться этой политики до тех пор, пока крупнейший банк государства OTP находится в списке «международных спонсоров войны».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД страны. Он добавил, что речь идет о национальных интересах Венгрии, поэтому Будапешт не интересует, что думают о сложившейся ситуации в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.
Напомним, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока офис Зеленского не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
Эксперт объяснил ценность трофейной ракеты Storm Shadow
Эксперт: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
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Тщательный анализ Storm Shadow займет около месяца, но наиболее важная информация начнет поступать уже в течение недели. На основании полученных данных ВС РФ смогут улучшить и удешевить методы противодействия этим ракетам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российским военным удалось захватить Storm Shadow.
«В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.
«На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.
«Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.
«Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.
Ранее российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.
«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.
В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.
В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.
Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающую малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.
Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Мощный взрыв прогремел в Макеевке
Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
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В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.
Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.
Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.
Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.
Названо число погибших на Украине французских наемников
RTL: На Украине сейчас воюют около 100 наемников из Франции
Около 100 французских наемников воюют на территории Украины, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
В начале конфликта на Украине выразили желание воевать 800 французов, но только половина из них на самом деле отправилась в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
Некоторые бойцы лишь несколько дней были на Украине, другие продержались более длительное время, есть и те, кто после отдыха дома снова отправился в зону конфликта, сообщает RTL.
Чаще это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, более трети из них «близки» к ультраправым убеждениям, а некоторые «неонацисты». Также сообщается, что около десяти французских наемников погибли на поле боя.
После проверки властей Украины наемники попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ и получают от 500 евро в месяц и до 3 тыс. за нахождение на передовой.
Захарова раскритиковала заявление Пентагона о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины
Захарова: США вновь пытаются отвлечь внимание общественности от террористической деятельности Украины
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Соединенные Штаты заявлениями о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины пытаются отвлечь внимание мировой общественности, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала Захарова.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Новость о передаче Киеву кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов. Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным. Кроме того, Бенджамин подчеркнула, что существует международный запрет на кассетные боеприпасы.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 и перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow
Минобороны: Средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 и перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow
Работа системы противовоздушной обороны позволила российским военным сбить два украинских самолета Су-25 и перехватить четыре крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила два самолета Су-25 ВСУ около населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка в ДНР. Кроме того, за сутки было перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».
Помимо прочего, уничтожены 15 украинских БПЛА около населенных пунктов Кременная, Приволье в ЛНР, Александровка, Веселое, Ровнополь, Орлинское, Володино в ДНР, Днепрорудное, Чистополье Запорожской области и Константиновка Херсонской области.
Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки ВС России успешно отразили атаки штурмовых групп украинских боевиков на Соледаро-Артемовском направлении, а также Марьинском и Авдеевском направлениях.
В результате обстрела Макеевки погиб один и пострадали 25 человек
Мэр Макеевки Ключаров сообщил о погибшем мирном жителе в результате украинского обстрела
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В результате атаки со стороны вооруженных сил Украины в Макеевке погиб мирный житель, сообщил мэр города Владислав Ключаров. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадали 25 человек.
Ключаров рассказал, что погиб мужчина 1961 года рождения, он «находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар», передает РИА «Новости».
Также Ключаров сообщил, что пострадавших «развезли по разным больницам», передает ТАСС.
Пушилин заявил в Telegram, что ВСУ нанесли «ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки». При этом взрывную волну ощутило большинство жителей как Макеевки, так и Донецка. Среди пострадавших есть два ребенка – семилетний мальчик и девочка, которой еще не исполнилось и трех лет. Повреждены жилые дома, здания больницы, школы и детского сада.
Напомним, ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня. Ключаров сообщил, что в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные».
Правозащитница: Зеленский запугивает жителей Донбасса на подконтрольной Киеву территории
Правозащитница Шеслер: Зеленский запугивает жителей Донбасса на подконтрольной Киеву территории
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Для нынешних руководителей Украины граждане – это инструмент достижения политических целей. Поэтому население запугивают, насильно мобилизуют и даже убивают без суда и следствия, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании судить занявших сторону России жителей Донбасса.
«Только за пять месяцев текущего года свыше 1,5 млн человек из ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей получили российское гражданство. А с теми, кто сделал это в прошлом году, новых граждан России уже больше 2,5 млн», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Это все говорит о том, что несмотря на пропаганду украинских властей и откровенное запугивание, жители этих территорий считают своей страной Россию. Именно с ней они связывают будущее. Естественно, это угнетает украинскую власть. Поэтому своими заявлениями президент Украины Владимир Зеленский угрожает в большей степени жителям еще подконтрольных ему территорий, чтобы те не поверили России», – отметила она.
«Люди, проживающие в новых российских регионах, никогда не захотят вернуться обратно к Украине. Они видели ситуацию в Харьковской области, в Херсоне и других территориях, куда возвращалась украинская власть. Все понимают, какие репрессии их могут ожидать. Кроме того, последние восемь лет мы наблюдали аналогичный террор по отношению к жителям Донбасса. Таким образом, можно говорить о том, что украинские власти, не стесняясь, демонстрируют свое человеконенавистничество и стремятся запугать население», – рассуждает собеседница.
«Для нынешних руководителей Украины граждане – это инструмент достижения политических целей. На все остальное им наплевать. Они не заботятся о правах и социальных нуждах людей. Достаточно посмотреть, какими насильственными методами они проводят мобилизацию и делают людей пушечным мясом», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, полная версия которого вышла в эфир в среду.
«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он. По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент. Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины.
Ранее правозащитница Лариса Шеслер, комментируя заявление украинского МИД о готовности жителей страны к затяжному конфликту, отметила, что отношение граждан к мобилизации наглядно показывает обратное. Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет. Он уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у ВСУ «было место для победы».
Эксперт: Западные сценарии отмены русской культуры терпят крах
Политолог Рудаков назвал главные векторы политики Путина по сохранению культурного наследия России
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Результаты встречи президента Владимира Путина с главой Минкульта Ольгой Любимовой показали, что сценарии «отмены» Западом русской культуры терпят крах. Кроме того, Россия успешно интегрирует новые регионы в свое культурное пространство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее Путин обсудил с Любимовой работу по сохранению культурного и исторического наследия России.
«Одним из важных приоритетов, которые обозначил президент на встрече с Любимовой, стало возрождение культурной жизни новых регионов. Мы видим, что культурная идентичность Донбасса и Новороссии оказалась очень устойчивой. Ее не смогли подавить и разрушить за долгие годы политической и культурной оккупации и репрессивного давления со стороны украинских националистов», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.
«Сейчас полным ходом идет процесс восстановления культурных связей, глубокой интеграции Донбасса и Новороссии в российское культурное пространство. Лучшие специалисты в различных сферах помогают новым регионам восстановить музейные коллекции, культурные учреждения, исторические памятники», – добавил эксперт.
«Важное значение в этом вопросе имеет и позиция культурного сообщества нашей страны. В нем сформировалось устойчивое патриотическое большинство, которое сегодня ясно заявляет о своей позиции, причем не только словом, но и делом, творческим выбором. Известные актеры, певцы, музыканты, поэты выступают с концертами для солдат на передовой, поддерживают бойцов в госпиталях, помогают возрождению культурной жизни новых регионов РФ», – пояснил аналитик.
«Попытки коллективного Запада осуществить «отмену России», нанести ущерб мировому престижу нашей культуры терпят неудачу.
Пример тому – международный конкурс Чайковского, ставший визитной карточкой России как хранительницы наследия мировой классики. Все попытки бойкотировать конкурс провалились. Ведущие деятели культуры выступают за продолжение сотрудничества с Россией и против «культурных войн». Сценарии отмены русской культуры терпят крах», – говорит Рудаков.
«Президент России держит на контроле масштабную программу действий, направленных на сохранение культурного и исторического наследия нашей страны. Особое значение на этом направлении имеет сохранение памятников культуры. Вообще, значимость реставрационного дела трудно переоценить. Обновление памятников позволит пронести наше цивилизационное наследие сквозь века», – поясняет эксперт.
«Но реставрация имеет и важное экономическое измерение. После восстановления памятники культуры открываются для посетителей и становятся смысловыми центрами исторического, познавательного туризма, что придает новую динамику развитию туристических кластеров», – отметил собеседник.
В среду президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Глава ведомства рассказала, что в Ленинградской области запустился крупный Международный центр реставрации, в Выборге после реставрации открылся парк «Монрепо», а в Великом Новгороде – музей «Витославлицы».
По словам Любимовой, Западу не удалось отменить русскую культуру. Доказательство этому – Международный конкурс имени П. И.Чайковского, на который в этом году пришло 742 заявки из 41 страны, в том числе из США, Японии, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Южной Кореи. «Люди мира вне политики», – заметил на это Путин.
Также глава Минкульта напомнила, что Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло запретил участие россиян. В ответ на это Россия решила провести свой конкурс в цирке Чинизелли в Петербурге. Там примут участие представители более 20 стран. «Билеты уже сейчас невозможно купить», – сказала спикер.
«Есть отдельное новое направление для Минкульта – работа с новыми регионами. Там происходит «перезагрузка» библиотек, театрально-концертных учреждений, музеев, виртуальных залов, домов культуры – меняем оборудование, помогаем, обсуждаем», – пояснила она.
Любимова упомянула и про работу агитбригад – проекта «Росконцерта» и Минобороны. Деятели культуры приезжают в регионы, в госпитали, в центры реабилитации, чтобы поддержать военных, бойцов СВО.
Рогов назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами»
Рогов: Для Киева сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат
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На Запорожском направлении ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.
«Новая тактика, применяемая ВСУ на Запорожском направлении, заключается в том, что пехота идет в атаку без поддержки бронетехники. Использование такой тактики оправдывается циничным отношением украинских властей к жизням собственных граждан. Для них сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«По сути, это как раз то «разминирование ногами», о котором я ранее писал в своем Telegram-канале. Это просто ужасно. Если сначала у них была хотя бы артиллерийская поддержка, то сейчас зачастую и ее нет», – добавил собеседник.
«В целом по Запорожскому направлению, начиная от Васильевки на западе и заканчивая Времевским выступом на востоке, противник ведет наступление малыми группами до 20 человек, нанося беспокоящие удары. Иногда они работают с бронетехникой и имеют артиллерийскую поддержку, но техника не подходит близко, работает из закрытых позиций», – рассказал он.
«Немаловажный аспект заключается в том, что ВСУ аналогичные действия предпринимают и на других участках линии боевого соприкосновения. Они пытаются как бы раздергивать нашу линию обороны, не обозначая, где будет основной удар», – добавил Рогов.
«Кроме того, противник ведет строительство локальных пунктов управления на Васильевском направлении, в районе Степногорска и Каменского. Это говорит о том, что велика вероятность активизации боевых действий наступательного характера в направлении Запорожской АЭС», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины применяют новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. От отметил, что украинские военные идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Накануне позиции бойцов Вооруженных сил России в Запорожской области посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
В среду командир подразделения ВС России рассказал, что артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении. По его словам, воздушная разведка подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника, в составе которой был замечен танк Leopard. Командир добавил, что артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции, враг был вынужден вернуться на исходные позиции с потерями в личном составе и технике.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР и как может измениться военная обстановка в перспективе. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что такой активностью противник пытается отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления.
Кроме того, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления. Незадолго до этого в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления.
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