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    7 июля 2023, 19:45

    Экономист оценил призыв Центробанка отменить комиссию за переводы

    Экономист Лизан: «Сбер» не будет отменять комиссию за переводы, пока предложение ЦБ не превратится в прямое требование

    Экономист оценил призыв Центробанка отменить комиссию за переводы

    Подпись к фото @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Пока предложение ЦБ носит рекомендательный характер, ждать от «Сбера» упразднения комиссии за переводы не стоит. Это решение будет реализовано только в случае прямого требования. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан. Ранее Центробанк призвал «Сбер» подумать над отменой комиссий за переводы.

    «Сбер» не отменит комиссию за переводы, так как зарабатывает на этих сборах большие деньги. Если просьба Центробанка перейдет в разряд требования, то банк будет стараться максимально тянуть время и может даже заплатить штрафы, если их сумма будет незначительной», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Достаточно вспомнить ситуацию, когда «Сбер» долго и нудно заставляли присоединиться к системе быстрых платежей (СБП). Тогда ЦБ даже оштрафовал организацию за то, что та подключилась позже положенного срока. Не без сложностей проходила и кампания по отмене внутреннего роуминга. То есть примеров трудностей, вызванных исполнением решений Центробанка, достаточно много», – отмечает собеседник.

    «Для того чтобы «Сбер» убрал комиссию за переводы, предложение ЦБ должно стать обязательным требованием, подкрепленным значительным штрафом в случае неисполнения. Только тогда данная мера будет реализована», – резюмировал Лизан.

    Ранее ЦБ призвал «Сбер» подумать об отмене комиссий за переводы между физическими лицами. Предполагается, что данное решение позволит повысить лояльность клиентов. «Мы очень ждем на Финополисе мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка», – сказала она. В ответ на это первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев заявил, что комиссии за переводы есть у всех. «Если рынок пойдет, «Сбер» тоже пойдет», – отметил Царев.

    Напомним, что в 2020 году в России приняли закон, который отменяет банковский роуминг. Таким образом была упразднена комиссия за межрегиональные переводы внутри одного банка. Однако позже «Сбер» отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы.

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