Bloomberg: Не ушедшие из России компании из США существенно увеличили прибыль

Оставшиеся на российском рынке американские компании PepsiCo, Mars и Mondelez серьезно нарастили свою прибыль в 2022 году по сравнению 2021 годом, указывает Bloomberg.

Выручка российского подразделения Mondelez, известного под брендом шоколадки Alpen Gold, в 2022 году увеличилась на 38% (до 92 млрд рублей) по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль компании удвоилась, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Российское подразделение Mars нарастило продажи на 14% (до 177 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 58% и составила 27 млрд рублей.

Выручка Pepsi на российском рынке увеличилась на 16%, а чистая прибыль учетверилась, утверждает агентство. Доля российских продаж в глобальной чистой выручке компании составила 5%.