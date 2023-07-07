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7 июля, пятница | Последнее обновление — 16:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 10 атак ВСУ
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Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.
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Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Bloomberg: Не ушедшие из России компании из США существенно увеличили прибыль
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Оставшиеся на российском рынке американские компании PepsiCo, Mars и Mondelez серьезно нарастили свою прибыль в 2022 году по сравнению 2021 годом, указывает Bloomberg.
Выручка российского подразделения Mondelez, известного под брендом шоколадки Alpen Gold, в 2022 году увеличилась на 38% (до 92 млрд рублей) по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль компании удвоилась, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Российское подразделение Mars нарастило продажи на 14% (до 177 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 58% и составила 27 млрд рублей.
Выручка Pepsi на российском рынке увеличилась на 16%, а чистая прибыль учетверилась, утверждает агентство. Доля российских продаж в глобальной чистой выручке компании составила 5%.
США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников
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Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС.
Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством».
До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников.
Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России).
В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
В Белом доме подтвердили переговоры Лаврова и представителей США по Украине в апреле
В апреле в Нью-Йорке прошли секретные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон не санкционировал переговоры и не поддерживает их, передает «Коммерсант».
Кирби напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что ничего об Украине не должно решаться без Украины.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о секретных переговорах в апреле фейком.
Болтон увидел угрозу появления на Кубе китайских гиперзвуковых ракет
Экс-советник президента США Болтон назвал серьезной угрозой планы Китая разместить объект на Кубе
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Потенциальное размещение на Кубе китайского военного тренировочного лагеря является «серьезной угрозой» для Соединенных Штатов, заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон в статье для газеты The Hill пишет, что после Карибского кризиса 1962 года между Москвой и Вашингтоном действовало, как выразился экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, «неявное взаимопонимание» по вопросу Кубы: СССР не размещает там новые наступательные вооружения, а США не вторгаются в эту страну. Бывший помощник американского лидера напомнил, что в 2002 году Россия закрыла свою разведывательную базу в Лурдесе, значительно ограничив свои возможности по сбору информации на Кубе.
Между Китаем и США, однако, «такого modus operandi» (лат. «образ действий», привычный способ выполнения определенной задачи) никогда не существовало, отметил Болтон. Пекин, в отличие от Москвы, никогда не брал на себя никаких обязательств, напомнил он.
Более того, по мнению американского политика, под «военной подготовкой» вполне может маскироваться наступательное оружие, системы доставки и другие «угрожающие возможности». Так, гиперзвуковые крылатые ракеты, которые труднее отследить и обнаружить, чем баллистические ракеты, по оценке Болтона, являются «естественными кандидатами» для установки на Кубе. С этим и другими угрозами, как, например, возможным появлением в регионе китайской базы подводных лодок, США не могут мириться, подчеркнул он.
Американские СМИ ранее писали, что Китай договорился с Кубой о размещении на острове разведывательного объекта, который позволит прослушивать и перехватывать электронные сообщения юго-восточной части США. В Белом доме, однако, заявили, что данные утверждения «не соответствуют действительности». Власти Кубы также опровергли подобные сообщения.
При этом бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай. Поэтому, считает он, Байден ничего не предпринимает относительно планов Китая на Кубе.
Захарова раскритиковала заявление Пентагона о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины
Захарова: США вновь пытаются отвлечь внимание общественности от террористической деятельности Украины
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Соединенные Штаты заявлениями о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины пытаются отвлечь внимание мировой общественности, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала Захарова.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Новость о передаче Киеву кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов. Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным. Кроме того, Бенджамин подчеркнула, что существует международный запрет на кассетные боеприпасы.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Захарова объяснила «секретные» переговоры Лаврова в США
Белый дом выдает за секретные переговоры по урегулированию на Украине одну из дискуссий главы МИД России Сергея Лаврова с политологами на полях ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дискуссию с политологами и общественными деятелями Захарова назвала в своем Telegram «обыкновенной». Такие встречи Лавров «регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий».
Дипломат пояснила, что речь идет о встрече министра с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, которые не занимают правительственных должностей в США.
Она подчеркнула, что секретных переговоров с американскими чиновниками у российского министра не было.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в апреле прошли секретные переговоры Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.
Пентагон приготовил для Украины «наименее опасные» кассетные боеприпасы
Пентагон заявил, что США готовят для Украины «наименее опасные» кассетные боеприпасы
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Соединенные Штаты намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые оставляют малую долю неразорвавшихся боеприпасов и якобы представляют минимальную угрозу для мирного населения, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдер сообщил, что у США есть разные варианты кассетных боеприпасов. Для передачи Украине рассматриваются боеприпасы, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». Он отметил, что некоторые кассетные боеприпасы калибра 155 мм обладают более высокой долей неразорвавшихся элементов. Потому, добавил пресс-секретарь американского ведомства, Пентагон будет тщательно подбирать снаряды для Украины, передает ТАСС.
Соединенные Штаты располагают кассетными бомбами, которые предназначены как для поражения живой силы, так и техники, отметил Райдер. По его оценке, Украине «будут полезны» и те, и те.
Ранее сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что отправка на Украину американских кассетных боеприпасов является ужасной идеей, поскольку десятки лет после их использования местные жители будут получать увечья или гибнуть.
Антонов ответил на выпады Пентагона в адрес российских военных в Сирии
Антонов: Выпады США в адрес действий военнослужащих России в Сирии лишены здравого смысла
Заявления Пентагона о том, что Россия якобы препятствует усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирии, лишены здравого смысла; российские военные в САР действуют высокопрофессионально, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов отметил, что выпады Пентагона в адрес российских военных звучат регулярно и порой выходят за рамки приличий. При этом сами американцы нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе ежедневно, передает ТАСС слова дипломата.
Посол призвал не забывать, что военные США, в отличие от российских, находятся в Арабской Республике вопреки нормам международного права.
США действуют в Сирии деструктивно, они препятствуют стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, а также негативно влияют на обстановку на всем Ближнем Востоке, подчеркнул посол.
Накануне Пентагон опубликовал видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.
В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Байдена призвали не поддаваться «восточной периферии» НАТО
Guardian: Байден должен противостоять повестке, которую продвигает восточная периферия НАТО
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Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму «восточной периферии» НАТО по поводу хода украинского конфликта, говорится в статье главреда журнала The Nation Катрины ванден Хювел и экс-советника Госдепа Джеймса Кардена.
В материале, опубликованном британской газетой The Guardian, говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе «самые стойкие союзники Украины», к коим авторы причислили Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Чехию, будут оказывать на других членов альянса «огромное давление». Однако, по мнению ванден Хювел и Кардена, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы «основные государства НАТО» не поддались на этот глубоко неуместный энтузиазм «в отношении «победы» над Москвой», передает РИА «Новости».
В статье говорится, что такие мысли на Западе считаются «еретичными», однако дальнейшие боевые действия на Украине противоречат истинным интересам Соединенных Штатов. Авторы публикации напоминают, что нацбезопасность США в первую очередь зависит от стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Ванден Хювел и Карден предостерегают от того, чтобы «периферия» подменяла американскую повестку собственной. Вместо линии, которая не отвечает интересам США, на саммите НАТО в Вильнюсе Вашингтону следует сосредоточиться на «реконструкции и создании инклюзивной архитектуры европейской безопасности», говорится в статье. Такая архитектура, как поясняется в материале, позволит преодолеть старый разрыв между Востоком и Западом времен холодной войны, а не усугубить его. Именно отсутствие такой политики авторы статьи называют причиной, по которой настал «такой трагический момент».
Российское руководство неоднократно подчеркивало, что не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет завершить его, однако Запад настаивает на продолжении боевых действий и наращивает военные поставки киевскому режиму.
Как отмечал ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер, предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса.
Правозащитники предостерегли США от передачи ВСУ кассетных боеприпасов
Правозащитники Human Rights Watchs предостерегли США от передачи ВСУ кассетных боеприпасов
Правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла Вашингтон от передачи кассетных боеприпасов Киеву, которая приведет к «страданиям гражданского населения», говорится на сайте HRW.
В организации напомнили, что передача кассетных боеприпасов сведет на нет все международные усилия о запрете применения этого оружия, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США могут в течение этой недели принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов.
Кассетные боеприпасы – это заряды, снаряженные большим количеством разрывных припасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные).
Салливан оценил шансы на мирный договор России и Украины
Экс-посол США Салливан: Договоренность о мире между Россией и Украиной возможна, но она будет временной
Россия и Украина в будущем, вероятно, смогут заключить мирное соглашение, однако оно будет временным, считает бывший посол США в Москве Джон Салливан.
Салливан в ходе дискуссии на площадке газеты The Washington Post заявил, что такое соглашение может быть «только временным», поскольку, как считает экс-посол США, в сознании российского руководства «оно никогда не будет постоянным».
Бывший американский дипломат полагает, что Москва пойдет на сделку, но «не сейчас», а «в какой-то момент», когда решит, что ход СВО это позволяет, передает РИА «Новости».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что уже к осени этого года может начаться процесс мирных переговоров по Украине.
Между тем украинские власти заявляли о готовности продолжать конфликт годами.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Киеву шагом к эскалации
Небензя назвал возможную поставку США кассетных боеприпасов Киеву шагом в сторону эскалации
Поставка США кассетных боеприпасов Украине станет очередным шагом к эскалации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Так он прокомментировал новость о планах Вашингтона передать этот тип вооружений Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Ассоциации по контролю над вооружениями заявили, что передача Киеву кассетных боеприпасов грозит эскалацией конфликта и может привести к росту жертв.
В четверг стало известно, что поставку боеприпасов якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена.
NYT: Передачу Украине кассетных боеприпасов решили провести из-за нехватки обычных снарядов
Передачу Вашингтоном киевскому режиму кассетных боеприпасов решили провести потому, что обычных снарядов уже не хватает, утверждают собеседники New York Times.
Поставка кассетных боеприпасов может быть временной мерой, пока не нарастят производство обычных снарядов, это произойдет весной 2024 года, сообщили источники New York Times, передает ТАСС.
До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер указывал, что Вашингтон планирует передать Киеву кассетные боеприпасы, которые оставляют малую долю неразорвавшихся боеприпасов и якобы представляют «минимальную угрозу для мирного населения».
Сенатор Климов: Вашингтон способствует международному терроризму
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Слова о «наименее опасных» кассетных боеприпасах – очередная словесная эквилибристика Вашингтона. Но искусно составленные обороты не изменят сути негуманных и аморальных действий Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины «наименее опасные» кассетные боеприпасы.
«США вновь прибегают к словесной эквилибристике. Их цель – оправдать собственные аморальные и негуманные действия. Человеку, чьих родственников или детей убьют в результате применения кассетных боеприпасов, будет все равно, как именно назывался снаряд, и насколько «безопасным» являлся его радиус поражения», – сказал сенатор Андрей Климов.
«Поставки Соединенных Штатов калечат тысячи невинных граждан. Этого не скрыть завуалированными метафорами. Вашингтон способствует международному терроризму. Они долго и масштабно работали на начало украинского конфликта, а теперь пытаются победить Россию, совершенно не считаясь ни с какими последствиями», – резюмирует Климов.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) жестко раскритиковали готовящееся решение президента США Джо Байдена поставить кассетные боеприпасы ВСУ. «Эти снаряды могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди», – жалуется Alejand98811251. «А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?» – выражает негодование Christ02408.
Новость о передаче ВСУ кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов.
Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Кремль: Киев и Вашингтон не желают дипломатического урегулирования на Украине
Песков: В Киеве и Вашингтоне не желают политико-дипломатического урегулирования на Украине
Политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, для Москвы важно достигнуть цели, однако в данный момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона, передает ТАСС.
Также Песков добавил, что Штаты оказывают прямое влияние и осуществляют прямое руководство киевским режимом, а Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине.
«Перспектив сейчас для этого не усматривается. На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом», – заключил представитель Кремля.
Между тем в Европарламенте заявили о возможности мира на Украине только на условиях России.
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