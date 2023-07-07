На креативной неделе в России рассказали о поддержке геймдева

В Москве в кластере «Ломоносов» продолжается «Российская креативная неделя-2023», этой теме посвящена отдельная сессия «Из всех искусств для нас важнейшим является геймдев!». Участники дискуссии отметили высокий потенциал отечественных разработчиков и высокую нехватку проектов от российских студий.

Как отметил заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков, отечественные производители научились работать в текущем непростом контексте, однако все еще актуальными являются вопросы расширения рынка сбыта за рубеж и независимость в плане инструментов для разработки игр.

«ИРИ за прошедший год обеспечила финансирование порядка одного миллиарда в разработку игр и ПО. В 2022 году мы взяли 20 проектов, которые сейчас в разработке, часть из них даже в релизе. А в 2023 году мы добрали десять новых проектов. Итого у нас 30 игр сейчас в работе», – сказал он.

Также эксперт отметил, что в ИРИ планируют продолжать поддержку игр, и выразил надежду, что объем поддержки в следующем году будет примерно на уровне текущего года.

Кроме того, тему поддержки геймдева в России продолжил заместитель директора по развитию АНО «Цифровая экономика» Владимир Прокурнов. Он подчеркнул, что разработка игр является одним из крупных ИТ-направлении, поэтому ей уделяется соответствующее внимание.

«Игровая индустрия как часть ИТ рынка абсолютно поддерживается. Более того, эта общая повестка помогает нам тоже интегрироваться со стороны игр в развитие того же статуса ИТ-компании», – уточнил он.

Как заметила генеральный директор «Game Art Pioneers» Артемия Большакова, за последние 30 дней только в Steam было в общем наиграно 2,7 млрд часов по ТОП-100 играм, из них русскими игроками – 33,4 млн часов. «У нас огромное недонасыщение, у нас огромные пробелы, в которые могут заходить русские продукты. Они дешевле, они зачастую даже более качественные, потому что художественная школа, школа искусств, культурная школа у нас гораздо выше», – сказал он.

При этом эксперт отметил, что 100% требующихся специалистов, которые есть в игровой индустрии, которые необходимы для создания продуктов в России присутствуют, и не уступают качеством.

«У нас здесь потенциал совершенно сумасшедший», – подчеркнул он.

Высокий уровень российских разработчиков подчеркнул и руководитель «Mensa Games», сооснователь проекта Indie Go Владимир Вареник, заявив, что отечественные продукты регулярно попадают в ТОП-10 игр площадки Steam, а иногда и в ТОП-3 по продажам.

Гендиректор «Vengeance Games» LLC Константин Сахнов сделал акцент на качестве российского геймдев-образования, назвав его одним из самых лучших в мире.

«Делать игры в России не только дешевле, но и качество от этого ничуть не страдает. Если за последние десятилетия мы научились делать мобилки международного уровня, то сейчас мы идем в сторону больших ПК-консольных ААА-продуктов. Их становится все больше и больше», – сказал он.

Спикеры отметили, что стало гораздо сложнее работать с зарубежными фондами, но вместе с этим стало проще получить поддержку в России.