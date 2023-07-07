Добровинский призвал законодательно защитить адвокатов после нападения на Пономареву

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7 июля, пятница | Последнее обновление — 13:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о продвижении сил России на Авдеевском и Марьинском направлениях
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Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».
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Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.
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Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
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240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Добровинский призвал законодательно защитить адвокатов после нападения на Пономареву
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«В Государственной думе пора задуматься над тем, что нападение на адвоката должно быть приравнено к нападению на судью», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя нападение на адвоката Елену Пономареву в Подмосковье.
В Подмосковье неизвестные облили зеленкой адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву. Ей были причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз. Девушка полагает, что нападение на нее связано с ее адвокатской деятельностью.
«Бывает время от времени, что противная сторона считает, что все угрозы и все проигранные дела, которые у них случаются, – не от того, что так суд решил и постановил, а это все происки адвоката. И если адвоката из дела устранить, то все будет хорошо. Проблема в том, что люди не понимают, что краеугольный камень – это, конечно, решение суда», – говорит Добровинский.
По его словам, облить адвоката краской, зеленкой или чем-либо другим – это «подлость и низость, недостойное поведение». Он подчеркнул, что ему искренне жаль коллегу.
«Я считаю, что в Государственной думе пора задуматься над тем, что нападение на адвоката должно быть приравнено к нападению на судью. Поскольку это карается очень строго, и адвокаты должны быть так же защищены, как защищен прокурор или судья. Мы – такая же часть системы правосудия», – заключил Добровинский.
Ранее в Чеченской республике на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину напали неизвестные. Отмечается, что они приехали в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой, однако в республике их избили. Следственный комитет завел дело по факту нападения.
СМИ назвали цели российского удара во Львове
РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ
В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России.
С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости».
Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он.
До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов.
США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников
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Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС.
Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством».
До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников.
Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России).
В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
Российские авиабомбы поставили руководство ВСУ в тупик
War Zone: Украинские военные не понимают, как работают российские авиабомбы
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Украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления, утверждает американское издание War Zone.
Украинские официальные лица считают, что авиабомбы могут наводиться с помощью «какого-то вида GPS-наведения», но мало конкретных подробностей о том, как это работает, говорится в материале War Zone, передает РИА «Новости».
Отмечается, что киевский режим считает эти бомбы очень эффективными, они позволяют работать по целям с безопасного расстояния.
Летчик ВКС России, участвующий в СВО, в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские инженеры с помощью нового средства – универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) – превратили советские авиабомбы в современные.
Эти бомбы способны наводиться по спутниковой навигации на цель. Приборы наведения прикрепляют к обычной авиабомбе, ее можно запускать на цель за пределами дальности ПВО противника, сообщил собеседник.
Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы «проблемой для Украины» и попросил у Запада истребители F-16, чтобы «создать баланс сил в воздухе».
Эксперт увидел «распил» в продаже Болгарией российского ядерного оборудования Украине
Эксперт Анпилогов: Покупка Украиной оборудования для АЭС у Болгарии похожа на большой «распил»
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Покупка Украиной оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее WSJ сообщила о том, что Болгария решила продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене».
«На АЭС «Белене» – не готовые реакторы, а их корпуса и часть вспомогательного оборудования, но отнюдь не все необходимое. Если немного упростить, то корпус реактора – это огромная бочка, в которой плавают все тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Но для его работы нужны парогенераторы, главные циркуляционные насосы, турбины, генераторы, производящие электричество, и много другого оборудования», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.
«Эти корпуса были поставлены Росатомом в Болгарию, но потом София отказалась от проекта и выплатила неустойку российской стороне. Нет никакого смысла помещать эти корпуса на Хмельницкую АЭС, как допускают западные СМИ, потому что без Росатома достроить реакторы практически невозможно. Да, там есть хорошая площадка для этого, подведены коммуникации, есть открытое распределительное устройство. Но для инжиниринга этого недостаточно», – пояснил собеседник.
«Возможно, Украина могла бы попытаться собрать один реактор с использованием того задела, который есть у Болгарии. Но, на мой взгляд, это тоже почти нереализуемая задача. У властей в Киеве и Софии есть лишь эксплуатационная документация для реактора, но не конструкторская. В ней нет полного объема информации, который позволил бы изготавливать, монтировать, налаживать и запускать оборудование», – детализировал эксперт.
«Украина может попробовать с помощью оборудования с АЭС «Белене» продлить срок эксплуатации уже работающих реакторов на той же Хмельницкой АЭС. Но агрегатная замена в реакторах – уникальная процедура. Насколько я помню, она вообще ни разу не производилась, хотя теоретически возможна. Такая операция требует безостановочного авторского надзора и проектных работ, которые может предоставить, опять же, только Росатом», – указал он.
«Советские и российские стандарты строительства АЭС серьезно отличаются от американских и европейских. У нас разнятся даже такие базовые вещи, как марочники стали, не говоря уже о чем-то более серьезном. Одно дело – изготовить чайную ложку, и совершенно другое – когда ваша конструкция должна работать при температуре 500 градусов и выдерживать огромный поток нейтронов. С такими вещами не шутят», – напомнил специалист.
«Единственный жизнеспособный вариант – покупка Украиной у Болгарии оборудования для аварийного ремонта небольших агрегатов уже работающих энергоблоков.
Но это, мягко говоря, сделка не того масштаба, о которой стоило бы сообщать на каком-то высоком уровне. Такого рода ремонт на АЭС украинская сторона давно делает сама на свой страх и риск», – отметил собеседник.
«Кстати, первые два реактора Южно-Украинской АЭС уже переступили допустимый временной порог эксплуатации. Это же касается двух реакторов на Ровенской АЭС. Украина рискует, эксплуатируя их без контроля со стороны Росатома. И «Белене» тут не поможет», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, 650 млн долларов – это совсем небольшая сумма на покупку оборудования для АЭС. Сейчас новый готовый реактор стоит от шести до десяти млрд долларов», – пояснил эксперт. «Вообще, вся сделка похожа на профанацию или большой «распил», а инженерного смысла в ней нет никакого. Украинские и болгарские специалисты не могут не понимать этого», – подчеркнул специалист.
«Более того, со стороны Европы и США бессмысленно таким образом пытаться подорвать влияние Росатома в Европе. В тех странах, где Росатом остался работать – там его позиции железобетонные. Это, например, Венгрия, которая уже заявила, что прибегнет к российским услугам при плановой замене реакторов на АЭС «Пакш». Также Росатом работает в Белоруссии, Китае, Египте и Турции, которая строит АЭС «Аккую», не принимая во внимание все эти европейские расклады», – отметил эксперт.
В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Болгария близка к заключению сделки по продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого важного оборудования украинской государственной компании по атомной энергии «Энергоатом». Таким образом, как утверждает издание, Европа надеется ослабить контроль Москвы над энергоснабжением в регионе.
Предполагается, что в рамках сделки софийская государственная энергетическая компания НЭК продаст Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» за 650 млн долларов. США могут предоставить Украине средства для покупки. Еще один вариант – приобретение Болгарией миноритарной доли в Хмельницкой АЭС, где затем будет установлено оборудование.
Сообщения о сделке появились после того, как в Софию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В это время был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между правительствами двух стран. Зеленский написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что энергетика является «фундаментальным приоритетом» переговоров.
По словам официальных лиц, возможную сделку, над которой работали несколько недель, держали в секрете, чтобы пророссийские политики в Болгарии не попытались ее заблокировать. Затем документ поспешно протолкнули через законодательные органы. Это вызвало критику со стороны двух основных оппозиционных партий Софии – Социалистической партии и партии «Возрождение», которые проголосовали против сделки.
Напомним, АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти Болгарии заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Корабли ВМФ России высокоточным ударом нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ
Российские военные ночью ударили по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, удар наносился оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в ночь на четверг ВС России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В начале июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк».
ВС России захватили ракету Storm Shadow
Российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, она передана профильным ведомствам для изучения.
Отмечается, что ракета досталась практически целой и уже доставлена в Москву, передает РИА «Новости». Она разрушена лишь частично, так как упала плашмя.
В ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. По данным собеседника агентства, бойцам пришлось принять бой, чтобы отбить ракету у противника.
Изучение начинки ракеты позволит найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Экс-советник Кучмы раскрыл состояние ВСУ спустя месяц «контрнаступа»
Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный признал, что ВСУ больше нечем наступать
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Украинским военным уже нечем наступать на укрепленные российские позиции, это признало военное командование страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что танки – ни немецкие, ни английские, ни французские – применять нельзя, поскольку «там стоят заградительные линии». По его словам, наконец-то генштаб Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский, начали говорить об этом, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что украинским военным сейчас нечем разнести укрепления. При этом он считает, что поставок бомбардировочной и истребительной авиации от Запада, вероятно, не будет.
Бывший советник Кучмы задался вопросом о том, как украинские войска будут наступать, не имея всего этого. Он добавил, что 32 дня спустя после начала контрнаступления ВСУ несут существенные потери в живой силе.
Соскин ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский собирается вести наступление любой ценой, поскольку главе украинского государства поставили такую задачу.
Спрогнозировано полное исчезновение программистов к 2028 году
Глава Stability AI Мостак заявил о возможном исчезновении программистов примерно через пять лет в связи с развитием ИИ
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В мире может не остаться программистов примерно через пять лет в связи с тем, что к 2028 году всю их деятельность возьмут на себя системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак.
По его словам, уже 41% всего кода генерируется ИИ, в этой связи будущее для программистов не выглядит слишком радужным, передает «Газета.Ru».
«За три месяца тема ИИ в трендах GitHub обогнала по популярности биткоин и эфир, две главные криптовалюты», – отметил бизнесмен.
Кроме того, Мостак заверил в том, что уже в 2024 году условия для доступа к ИИ будут упрощены, в частности, к концу 2024 года ChatGPT на мобильном телефоне будет работать без подключения к интернету.
Глава Stability AI подчеркнул, что рассматривает ИИ как инструмент, расширяющий человеческий потенциал, а не как угрозу, которая его уничтожает.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему опасность искусственного интеллекта исходит от человека.
Глава ГУР Украины сравнил «контрнаступление» с «историей с Артемовском»
Глава ГУР Украины Буданов сравнил «контрнаступление» с «историей с Артемовском»
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные продолжают контрнаступление, и пообещал, что «успех будет, но позже».
Буданов в комментарии Reuters напомнил «известную историю с Артемовском», отметив, что российским силам потребовалось более десяти месяцев на то, чтобы установить контроль над городом, передает РИА «Новости».
По мнению главы ГУР Украины, задача, которая стоит сейчас перед ВСУ, «немного больше, чем Артемовск». Кроме того, он отметил, что украинская располагает «немного меньшим временем, чем десять месяцев».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
Военкор рассказал об изменении тактики ВСУ в районе Пятихаток
Военкор Коц рассказал об изменении тактики ВСУ в районе Пятихаток
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Вооруженные силы Украины в четверг продемонстрировали новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.
Коц в своем Telegram-канале отметил, что теперь украинские националисты идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции.
Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
США и страны НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и украинского народа, разрекламированное наступление ВСУ уже привело «к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявлял, что у украинских войск почти не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной.
Байден стал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине
Президент США Джо Байден, выступая в Южной Каролине, стал бить ногой по трибуне, пожаловавшись на то, что она «не работает».
Байден ударил ногой по трибуне несколько раз, после чего повернулся к собравшимся спиной и продолжил делать то же самое, но под другим углом, передает РИА «Новости».
«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», – пожаловался американский лидер.
80-летний Байден стал самым пожилым в американской истории президентом. Странности в его поведении замечали еще во время предвыборной гонки. Недавно в Колорадо Байден споткнулся и упал на трибуне, а после этого перепутал гимны США и Индии.
Болгария решила продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария выразила готовность продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария заявила о планах продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около 650 млн долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно условиям сделки, переговоры по которой еще ведутся, софийская госэнергокомпания NEK продаст «Энергоатому» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», передает РИА «Новости».
АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти страны заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
Онищенко объяснил смерть двух сотрудников Ozon от менингококковой инфекции
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Если менингококковую инфекцию запустить и вовремя не обратиться к врачу, то человека ждет летальный исход. Однако такие случаи крайне редки, заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя смерть двух заболевших менингитом сотрудников склада Ozon на Урале.
В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что двое из сотрудников склада компании Ozon, которые заразились менингококковой инфекцией, скончались. В данный момент проводятся необходимые исследования для определения причины смерти.
«Менингококковая инфекция давно известна. Она давала о себе знать, как правило, осенью, особенно когда ребят призывали в армию. То есть когда собирались большие коллективы в закрытом помещении с разных концов России. Это бактериальная инфекция. Бывает в том числе бессимптомное носительство», – говорит Онищенко.
Причем данное заболевание может протекать бессимптомно. Так, по его мнению, было и в случае с одним из сотрудников Ozon: менингококк гнездился у кого-то одного, вследствие чего заразились и остальные работники.
Как правило, менингококк «обитает» в верхних дыхательных путях человека, сопровождается фарингитом (воспалением слизистой оболочки глотки и миндалин). Кроме того, у заболевших наблюдается высокая температура, головная боль, заложенность носа и вялость. В некоторых случаях заболевание может вызывать гнойное воспаление мозговых оболочек, что несет за собой ряд негативных последствий на организм.
«Это не грипп, перенести его на ногах не получится, если только это не бессимптомный носитель. Передается менингококковая инфекция воздушно-капельным путем. Соответственно, заболеть им можно при контакте с носителем, либо с заболевшим на ранних стадиях», – предупреждает врач.
Летальные исходы от данного заболевания в России редки, продолжает специалист. Они могли произойти, скорее всего, из-за того, что пациенты слишком поздно обратились к врачу.
«Сейчас необходимо организовать 10-дневный карантин, выявить всех контактников, взять их на контроль. Если они проживают в общежитии или любом другом густонаселенном месте, то заболевших необходимо изолировать. Кроме того, надо, чтобы каждого из них осмотрел врач. Ну и вакцинировать всех нужно обязательно», – рекомендует Онищенко.
Он подчеркивает, что вакцинация от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных прививок, как, например, от кори. Однако сотрудники крупных организаций, которые работают с людьми, обязаны проходить ежегодное обследование, доказывающее, что никакой опасности для окружающих они не несут.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Екатеринбурге у семи сотрудников распределительного центра Ozon обнаружили менингококковую инфекцию. При этом в ведомстве отметили, что риска заразиться через посылки нет. В пресс-службе Ozon заверили издание РБК, что вакцинацию прошли более 100 человек.
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