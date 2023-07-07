Эксперты: Переход на цифровые водительские права исключит их подделку и удалит атавизм

Полноценное внедрение цифрового водительского удостоверения почти полностью искоренит подделку прав, а также благоприятно скажется на экономической ситуации, считают эксперты.

В четверг стало известно, что ГИБДД и министерство транспорта РФ ведут подготовку проекта постановления правительства об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов.

«В рамках законодательства и в первую очередь указа президента о цифровизации экономики и госуслуг (цифрового правительства) ускоренными темпами идет этот процесс во всех сферах. Цифровые документы лучше защищены и подделать пока практически невозможно электронный документ с онлайн подтверждением… Если можно подтвердить право на управление автомобилем через сервис, зачем требовать возить с собой оригинал?» – заявил РАПСИ адвокат Александр Бурчук.

Право должно меняться в соответствии с экономической целесообразностью, указывает собеседник агентства, подчеркивая, что экономика неуклонно связана с прогрессом. Юриспруденция не может «законсервироваться» и не следить за экономическими векторами.

«Я уверен, что в недалёком будущем все сервисы будут работать через биометрию. А критикам нужно помнить, что благодаря системе электронной демократии (электронное голосование) – за счет средств избиркома был проведен интернет буквально в каждое село. Это стимулирует прогресс и экономику, как и эта новелла», – отмечает Бурчук.

Правовой режим на управление транспортным средством сущностно ничем не отличается от лицензий на отдельные виды деятельности, которые полностью перешли в электронный вид, считает адвокат Станислав Жигалов.

«Напомню, что лицензирование в нашей стране было цифровизовано: лицензии как документы, напечатанные на красивом бланке, больше не выдаются, зато можно получить выписку из соответствующего реестра в режиме реального времени. Констатирую, что общество заинтересовано в презумпции наличия у водителя знаний и навыков, позволяющих ему управлять транспортным средством, а то в какой форме фиксируется юридический факт, гарантирующий эту презумпцию – совершенно неважно. Сотрудники ГИБДД оснащены специальной техникой, позволяющей идентифицировать наличие у водителя права на управление транспортным средством», – заявил Жигалов.

Собеседник агентства настаивает, что реформа должна подразумевать существенную корректировку текста статьи 12.3 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД) в связи с отсутствием всякой общественной опасности от такого деяния в цифровую эпоху.

С ним солидарен и глава юридической компании «Коллегия правовой защиты» Виктор Травин, считающий стопку документов в бардачке – атавизмом.

«В век цифровизации стоит забыть прошлое, когда водитель должен был возить с собой в бардачке чуть ли не 12 документов. Относительно наказания в КоАП за забытые права, я считаю, что от избавления от этой нормы государство и общество ничего не потеряют – у любого сотрудника ГИБДД есть доступ к общей базе, а штраф за нарушения – смехотворный», – считает Травин.

Важно не только желание переходить на цифровые документы, но и максимально четко прописать в законе формулировки, чтобы сотрудники ГИБДД не требовали у водителя возить оба документа, считает адвокат Илья Боровков из АБ «Коблев и партнеры». «Важно, чтобы сотрудники ДПС не манипулировали требованиями законодательства и не заставляли наряду с цифровыми водительскими документами иметь с собой их бумажный вариант для предъявления. Данная проблема была при введении цифровых полисов ОСАГО. Решению данной проблемы должно послужить внесение соответствующих изменений в ПДД, где должно быть четко прописано, что при предъявлении водительских документов в электронном виде, сотрудник ГИБДД не уполномочен требовать их в бумажном варианте», – заявил Боровков.

Он также согласен с тем, что внесение изменений позволит сократить количество подделок в руках водителей, но отметил, что законодателю и государству важно помнить о сохранности персональных данных.

«Представляется необходимым разработать такую систему выдачи и дальнейшего оборота электронных водительских документов, которые бы исключали факты появления подложных документов на любой стадии электронного документооборота. При этом введение электронных водительских документов может повысить риски несанкционированных утечек данных водителей, что также требует отдельного внимания соответствующих органов и ведомств», – указал Боровков.

Однако эксперт считает, что реформировать КоАП из-за уравнивания цифровых и пластиковых ВУ не стоит из-за заботы о старшем поколении.

«Необходимость изменений в КОАП РФ без текста проекта оценить сложно, но представляется, что они не потребуются. Уверен, что часть населения, прежде всего люди старшего поколения, продолжат пользоваться именно бумажной версией водительских документов. Значит, что в таком случае ст. 12.3 КоАП РФ продолжит применяться за «забытые» водительские документы в бумажном виде. Ответственность водителей, оформивших электронные водительские документы, по данной статье представить сложно, но все зависит от того, как будет происходить процесс идентификации электронных документов», – подчеркнул адвокат.

Эксперт предполагает, что законодатель предложит каждому водителю свой индивидуальный идентификатор, который позволит даже без предоставления электронного документа на каком-либо техническом устройстве проверить данные о водителе и его автотранспортном средстве.

