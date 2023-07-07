В Белом доме подтвердили переговоры Лаврова и представителей США по Украине в апреле

Рар: фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО

Германский политолог Рар: Последнее слово при выборе генсека НАТО будет за Байденом

Согласование кандидатуры на должность генсека НАТО сопровождается подковерными играми. Однако последнее слово, вероятнее всего, останется за американским президентом Джо Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Байден лоббирует кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность руководителя альянса.

«Выборы генерального секретаря НАТО сопровождаются подковерными играми. Следуя либеральному духу времени, многие европейцы пророчили на этот пост женщину. Кандидаток нашлось много, например, премьер-министры Дании, Словакии и Эстонии. Но в итоге ни одна из них для этой должности не подошла по ряду критериев», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Не получили поддержку большинства стран и премьеры-мужчины Испании и Нидерландов. Кроме того, не удастся заполучить эту должность и британскому министру обороны Бену Уоллесу. Страны Евросоюза не хотят видеть в руководстве альянса представителя Brexit. В конечном итоге решение осталось за президентом США Джо Байденом», – отметил он.

«Он попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», – уверен Рар.

Ранее стало известно, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом газете Daily Telegraph сообщили источники в альянсе. По их мнению, американский президент опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Столтенбергу.

Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Также сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата.

Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное руководство министерством обороны Германии.

Также Daily Telegraph отмечает, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.

Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Уоллес также выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.

Действующий руководитель альянса Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий. Напомним, он должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась чего ожидать России, если Урсула фон дер Ляйен возглавит НАТО, и какова вероятность того, что она сделает с альянсом то же, что и ранее с бундесвером – лишит его обороноспособности.

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