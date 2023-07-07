Украина решила присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству

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7 июля, пятница | Последнее обновление — 10:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55 человек
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Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.
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Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
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Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников.
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240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Украина решила присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству
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Киев подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), сообщил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.
Заявка будет рассмотрена на министерской встрече стран – участниц ВПСТТН, которая 16 июля пройдет в Новой Зеландии. Также на этой встрече будут рассматриваться заявки от Китая и Тайваня, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Джо Байдена как можно скорее пригласить Украину в НАТО.
СМИ назвали цели российского удара во Львове
РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ
В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России.
С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости».
Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он.
До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов.
Российские авиабомбы поставили руководство ВСУ в тупик
War Zone: Украинские военные не понимают, как работают российские авиабомбы
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Украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления, утверждает американское издание War Zone.
Украинские официальные лица считают, что авиабомбы могут наводиться с помощью «какого-то вида GPS-наведения», но мало конкретных подробностей о том, как это работает, говорится в материале War Zone, передает РИА «Новости».
Отмечается, что киевский режим считает эти бомбы очень эффективными, они позволяют работать по целям с безопасного расстояния.
Летчик ВКС России, участвующий в СВО, в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские инженеры с помощью нового средства – универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) – превратили советские авиабомбы в современные.
Эти бомбы способны наводиться по спутниковой навигации на цель. Приборы наведения прикрепляют к обычной авиабомбе, ее можно запускать на цель за пределами дальности ПВО противника, сообщил собеседник.
Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы «проблемой для Украины» и попросил у Запада истребители F-16, чтобы «создать баланс сил в воздухе».
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
ВС России захватили ракету Storm Shadow
Российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, она передана профильным ведомствам для изучения.
Отмечается, что ракета досталась практически целой и уже доставлена в Москву, передает РИА «Новости». Она разрушена лишь частично, так как упала плашмя.
В ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. По данным собеседника агентства, бойцам пришлось принять бой, чтобы отбить ракету у противника.
Изучение начинки ракеты позволит найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Эксперт увидел «распил» в продаже Болгарией российского ядерного оборудования Украине
Эксперт Анпилогов: Покупка Украиной оборудования для АЭС у Болгарии похожа на большой «распил»
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Покупка Украиной оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее WSJ сообщила о том, что Болгария решила продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене».
«На АЭС «Белене» – не готовые реакторы, а их корпуса и часть вспомогательного оборудования, но отнюдь не все необходимое. Если немного упростить, то корпус реактора – это огромная бочка, в которой плавают все тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Но для его работы нужны парогенераторы, главные циркуляционные насосы, турбины, генераторы, производящие электричество, и много другого оборудования», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.
«Эти корпуса были поставлены Росатомом в Болгарию, но потом София отказалась от проекта и выплатила неустойку российской стороне. Нет никакого смысла помещать эти корпуса на Хмельницкую АЭС, как допускают западные СМИ, потому что без Росатома достроить реакторы практически невозможно. Да, там есть хорошая площадка для этого, подведены коммуникации, есть открытое распределительное устройство. Но для инжиниринга этого недостаточно», – пояснил собеседник.
«Возможно, Украина могла бы попытаться собрать один реактор с использованием того задела, который есть у Болгарии. Но, на мой взгляд, это тоже почти нереализуемая задача. У властей в Киеве и Софии есть лишь эксплуатационная документация для реактора, но не конструкторская. В ней нет полного объема информации, который позволил бы изготавливать, монтировать, налаживать и запускать оборудование», – детализировал эксперт.
«Украина может попробовать с помощью оборудования с АЭС «Белене» продлить срок эксплуатации уже работающих реакторов на той же Хмельницкой АЭС. Но агрегатная замена в реакторах – уникальная процедура. Насколько я помню, она вообще ни разу не производилась, хотя теоретически возможна. Такая операция требует безостановочного авторского надзора и проектных работ, которые может предоставить, опять же, только Росатом», – указал он.
«Советские и российские стандарты строительства АЭС серьезно отличаются от американских и европейских. У нас разнятся даже такие базовые вещи, как марочники стали, не говоря уже о чем-то более серьезном. Одно дело – изготовить чайную ложку, и совершенно другое – когда ваша конструкция должна работать при температуре 500 градусов и выдерживать огромный поток нейтронов. С такими вещами не шутят», – напомнил специалист.
«Единственный жизнеспособный вариант – покупка Украиной у Болгарии оборудования для аварийного ремонта небольших агрегатов уже работающих энергоблоков.
Но это, мягко говоря, сделка не того масштаба, о которой стоило бы сообщать на каком-то высоком уровне. Такого рода ремонт на АЭС украинская сторона давно делает сама на свой страх и риск», – отметил собеседник.
«Кстати, первые два реактора Южно-Украинской АЭС уже переступили допустимый временной порог эксплуатации. Это же касается двух реакторов на Ровенской АЭС. Украина рискует, эксплуатируя их без контроля со стороны Росатома. И «Белене» тут не поможет», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, 650 млн долларов – это совсем небольшая сумма на покупку оборудования для АЭС. Сейчас новый готовый реактор стоит от шести до десяти млрд долларов», – пояснил эксперт. «Вообще, вся сделка похожа на профанацию или большой «распил», а инженерного смысла в ней нет никакого. Украинские и болгарские специалисты не могут не понимать этого», – подчеркнул специалист.
«Более того, со стороны Европы и США бессмысленно таким образом пытаться подорвать влияние Росатома в Европе. В тех странах, где Росатом остался работать – там его позиции железобетонные. Это, например, Венгрия, которая уже заявила, что прибегнет к российским услугам при плановой замене реакторов на АЭС «Пакш». Также Росатом работает в Белоруссии, Китае, Египте и Турции, которая строит АЭС «Аккую», не принимая во внимание все эти европейские расклады», – отметил эксперт.
В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Болгария близка к заключению сделки по продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого важного оборудования украинской государственной компании по атомной энергии «Энергоатом». Таким образом, как утверждает издание, Европа надеется ослабить контроль Москвы над энергоснабжением в регионе.
Предполагается, что в рамках сделки софийская государственная энергетическая компания НЭК продаст Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» за 650 млн долларов. США могут предоставить Украине средства для покупки. Еще один вариант – приобретение Болгарией миноритарной доли в Хмельницкой АЭС, где затем будет установлено оборудование.
Сообщения о сделке появились после того, как в Софию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В это время был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между правительствами двух стран. Зеленский написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что энергетика является «фундаментальным приоритетом» переговоров.
По словам официальных лиц, возможную сделку, над которой работали несколько недель, держали в секрете, чтобы пророссийские политики в Болгарии не попытались ее заблокировать. Затем документ поспешно протолкнули через законодательные органы. Это вызвало критику со стороны двух основных оппозиционных партий Софии – Социалистической партии и партии «Возрождение», которые проголосовали против сделки.
Напомним, АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти Болгарии заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
Патрушев сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
США и страны НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и украинского народа, разрекламированное наступление ВСУ уже привело «к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявлял, что у украинских войск почти не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной.
Глава ГУР Украины сравнил «контрнаступление» с «историей с Артемовском»
Глава ГУР Украины Буданов сравнил «контрнаступление» с «историей с Артемовском»
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные продолжают контрнаступление, и пообещал, что «успех будет, но позже».
Буданов в комментарии Reuters напомнил «известную историю с Артемовском», отметив, что российским силам потребовалось более десяти месяцев на то, чтобы установить контроль над городом, передает РИА «Новости».
По мнению главы ГУР Украины, задача, которая стоит сейчас перед ВСУ, «немного больше, чем Артемовск». Кроме того, он отметил, что украинская располагает «немного меньшим временем, чем десять месяцев».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
Экс-советник Кучмы раскрыл состояние ВСУ спустя месяц «контрнаступа»
Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный признал, что ВСУ больше нечем наступать
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Украинским военным уже нечем наступать на укрепленные российские позиции, это признало военное командование страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что танки – ни немецкие, ни английские, ни французские – применять нельзя, поскольку «там стоят заградительные линии». По его словам, наконец-то генштаб Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский, начали говорить об этом, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что украинским военным сейчас нечем разнести укрепления. При этом он считает, что поставок бомбардировочной и истребительной авиации от Запада, вероятно, не будет.
Бывший советник Кучмы задался вопросом о том, как украинские войска будут наступать, не имея всего этого. Он добавил, что 32 дня спустя после начала контрнаступления ВСУ несут существенные потери в живой силе.
Соскин ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский собирается вести наступление любой ценой, поскольку главе украинского государства поставили такую задачу.
Болгария решила продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария выразила готовность продать Киеву оборудование недостроенной АЭС «Белене»
Болгария заявила о планах продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около 650 млн долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно условиям сделки, переговоры по которой еще ведутся, софийская госэнергокомпания NEK продаст «Энергоатому» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», передает РИА «Новости».
АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти страны заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.
Рар сказал, чем закончится санкционный конфликт Венгрии и Украины
Германский политолог Рар: Украине рано или поздно придется отменить санкции в отношении венгерского банка ОТР
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Брюссель попытается примирить Венгрию и Украину. Однако Будапешт будет непреклонно следовать своей политике и настаивать на снятии украинских санкций с банка ОТР, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Будапешт пригрозил блокировкой антироссийских решений в ЕС, если Украина не отменит рестрикции в отношении венгерского банка ОТР.
«Решения по каждому пакету санкций Евросоюз может принимать только единогласно. Поэтому я предполагаю, что в конечном счете ЕС придется давить и на Венгрию, и на Украину, чтобы замять конфликт двух стран», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Пока что украинская сторона продолжает агрессивно настаивать на своем и применять санкции к венгерскому банку за сотрудничество с Россией. В свою очередь Венгрия, отстаивая национальные интересы, будет голосовать против решений ЕС и добиваться снятия украинских рестрикций. Будапешт апеллирует к тому, что он соблюдает все европейские ограничения, но поддерживает торговые отношения там, где это можно и выгодно», – отметил он.
«По моему мнению, Брюсселю вряд ли удастся повлиять сразу на обе стороны, поскольку ситуация патовая. Рано или поздно Украине придется принять, что, сохраняя санкции, они будут и дальше сталкиваться с блокировкой решений ЕС. Как следствие, в конечном счете либо Украина сдастся, либо конфликт продолжится. Но Венгрия не отступит», – заключил политолог.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит голосовать против поставок оружия Украине. Он отметил, что Будапешт будет придерживаться этой политики до тех пор, пока крупнейший банк государства OTP находится в списке «международных спонсоров войны».
Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД страны. Он добавил, что речь идет о национальных интересах Венгрии, поэтому Будапешт не интересует, что думают о сложившейся ситуации в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.
Напомним, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока офис Зеленского не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро.
Небензя отверг «доказательства» использования иранских дронов на Украине
Небензя напомнил в СБ ООН, как «доказательства» использования дронов Ирана на Украине стали мемами
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Часть «доказательств» якобы применения дронов из Ирана на Украине выглядит комично, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
В СМИ широко разошлась «фотография» украинского президента Владимира Зеленского якобы с дроном Shahed, напомнил Небензя на Совбезе ООН, передает ТАСС.
Он пояснил, что длина дрона – три метра, размах крыльев – два метра, и Зеленский, согласно пропорциям картинки, должен быть ростом примерно два с половиной метра.
Дипломат отметил, что фейковое фото уже давно высмеяли в Сети.
«Другие приводимые «вещественные доказательства» состоят из невразумительной фотографии каких-то обломков, на которых ничто не указывает на иранское происхождение», – заключил постпред России.
Со своей стороны постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в ходе заседания Совета безопасности организации также категорически отверг подозрения со стороны киевского режима в якобы применении иранских БПЛА на Украине. Он назвал обвинения, озвученные Украиной в адрес республики, безосновательными, передает РИА «Новости».
Иранский постпред добавил, что прежде Тегеран придерживался непредвзятой позиции по украинскому конфликту и «терпеливо ждал» предполагаемых доказательств того, что Москва якобы применяет на Украине иранские дроны. Использование Киевом так называемых документов, сомнительной информации и бессвязных фото он назвал неконструктивным и непрофессиональным.
Амир Саид Иравани подчеркнул, что украинские власти занимаются злоупотреблением процедурами ООН. В непрофессиональных шагах он обвинил представителей Украины, а также председательствовавшей на заседании Британии.
В 2022 году появились фото Зеленского, стоящего рядом с якобы иранским беспилотником. После этого в Сети начали публиковать мемы с непропорциональным Зеленским, стоящим на фоне различной военной техники.
МИД: Поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Протестующие во Франции применяют оружие, которое западные страны поставляют киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Поставляемое Киеву оружие оказывается в руках протестующих и применяется против французских правоохранителей, заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что оружие поставляют сама Франция, НАТО и другие западные страны, средства, вливаемые в украинских националистов, бумерангом оказываются на территории самих стран-спонсоров и «бьют по их собственному народу».
В среду глава МВД Франции Жеральд Дармен заявил, что по всей стране прекратились беспорядки.
Военкор рассказал об изменении тактики ВСУ в районе Пятихаток
Военкор Коц рассказал об изменении тактики ВСУ в районе Пятихаток
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Вооруженные силы Украины в четверг продемонстрировали новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.
Коц в своем Telegram-канале отметил, что теперь украинские националисты идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции.
Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Штурмовой отряд ЦВО взял в плен пятерых украинских военных
Минобороны: Шесть бойцов ЦВО разгромили превосходящие силы ВСУ и пленили пятерых боевиков
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Группа из шести военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения ЦВО разгромила превосходящее по численности подразделение ВСУ, пятерых взяли в плен, сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве сообщили, что российские бойцы предложили украинским боевикам сдаться, однако те отказались. Тогда российские штурмовики открыли огонь. В Минобороны отметили, что российские военные грамотно применили вооружение, которое у них имелось, и совершали перемещения, заставив противника поверить в их превосходство. Большинство боевиков было уничтожено, пятерых взяли в плен и доставили на позиции отряда, передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Как рассказал один из военнослужащих штурмового отряда с позывным «Камаз», его группа двигалась ночью в условиях очень плохой видимости, под непрерывным обстрелом гранатометов и минометов. До опорного пункта оставалось около 50 метров, когда российские военные встретили группу людей. Во время разговора «Камаз» заметил, что незнакомцы говорят на языке, в котором «слова русские, но акцент не наш».
Когда украинцев раскусили, трое из них пытались сопротивляться, а командир собирался совершить самоподрыв вместе с российскими военными. Сопротивляющихся уничтожили, в плен взяли раненого солдата и еще четверых бойцов 95-й бригады.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, уничтожению превосходящих сил противника и овладению опорным пунктом командир группы был награжден орденом Мужества, остальные герои-штурмовики медалями «За отвагу». Госнаграды вручили на передовой в присутствии боевых товарищей.
В середине июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил военнослужащих-участников специальной военной операции, находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского.
Миллер заявил о нарушении Нафтогазом обязательств перед Газпромом
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Нафтогаз нарушает контрактные обязательства с Газпромом и пытается организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, в качестве ответа могут последовать санкции со стороны России, заявил глава российской компании Алексей Миллер.
Нафтогаз продолжает попытки провести «недобросовестные судебные разбирательства» по транзиту газа в ЕС и при этом сам нарушает под надуманными предлогами свои контрактные обязательства перед Газпромом, сказал Миллер, передает РИА «Новости».
Нафтогаз не принимает газ из России в точке входа Сохрановка, но требует оплату за его транзит. Попытки украинской компании продолжить арбитражное разбирательство указывают на отсутствие конструктивного отношения к организации транзита газа и на враждебное отношение к России, констатировал глава Газпрома.
Нафтогаз подал многомиллиардный иск к России в американские суды, в случае продолжения таких действий могут быть введены санкции с российской стороны, и тогда «любые отношения российских компаний с Нафтогазом будут просто невозможны».
Арбитражное разбирательство с Нафтогазом нелегитимно и участие в процессе бессмысленно, так как рассчитывать на нейтральное право в Швеции и Швейцарии не приходится, сказал Миллер.
Ранее Нафтогаз начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
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