Религиовед: Украинские чиновники уничтожают УПЦ ради политических амбиций

Религиовед Лункин: УПЦ является помехой на пути Украины в западный мир

Украинская православная церковь, генетически связанная с Россией и русской историей, противоречит американскому нарративу. Власти Украины полагают, что ликвидация УПЦ лишит церковь легитимности в глазах верующих. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал религиовед Роман Лункин. Ранее стало известно, что власти Украины начали ликвидацию УПЦ.

«Украинская церковь в ее нынешнем виде и существующей иерархией, действительно, не нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому и власти в целом. УПЦ является помехой и тем, кто собирается на обломках Украины построить страну Евросоюза и НАТО», – сказал Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

«Любой элемент, генетически связанный с Россией и русской историей, противоречит американскому нарративу западной Украины. В этом смысле я полностью согласен с тем, что цель антицерковной кампании Зеленского – уничтожить православную церковь. Захват лавры и изгнание УПЦ должно, как думают украинские чиновники, лишить эту церковь легитимности в глазах верующих», – отметил он.

«Правозащитники и ученые в западных странах, которые ранее всегда были на стороне свободы совести, неслучайно обходят стороной проблему УПЦ. Критиковать Зеленского сейчас – это получить клеймо врага западного мира. Украина получает массу ресурсов и становится символом борьбы за «свободу», особенно для европейцев. В свою очередь американцы более рационально борются за свои интересы», – рассуждает собеседник.

«В этом контексте УПЦ, с точки зрения мнимых правозащитников, можно принести в жертву такого рода «свободе». Более того, многие эксперты на Западе полагают, что Украинская православная церковь сама виновата в происходящем, так как была недостаточно категорична в отношении Русской православной церкви и лично патриарха Кирилла. Она также «взрастила» часть духовенства, которое с радостью приняло бы российскую власть», – добавил религиовед.

«Все это, конечно, не устраивает окружение Зеленского. Я допускаю, что украинские чиновники планируют слить часть УПЦ с раскольнической Православной церковью Украины и на этой основе, возможно, даже попросить Варфоломея сделать главу ПЦУ, к примеру, патриархом единой церкви», – полагает Лункин.

«В этом случае власти убили бы двух зайцев. Во-первых, настроения раздраженного общества будут направлены на Украинскую православную церковь. Во-вторых, Зеленский получит высшую духовную власть в стране как создатель новой церкви, которого «помажут на царство в св. Софии». Но перед этим, по-видимому, они планирую устроить жертвоприношение в виде УПЦ», – заключил он.

Накануне стало известно, что украинские власти фактически начали ликвидацию канонической Украинской православной церкви. Об этом заявили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Отмечается, что украинские власти, руководствуясь политическими мотивами и под вымышленным предлогом планируют лишить УПЦ святынь, в том числе Киево-Печерской лавры.

В Русской православной церкви заявили, что преследование УПЦ имеют конечной целью переписывание истории украинского народа, лишение его идентичности, связанной с крещением Руси. Там также призвали провести независимое международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением Украинской православной церкви.

Ранее представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при содействии полиции взломали замки и опечатали резиденцию предстоятеля канонической Украинской православной церкви. Резиденция находилась в 70-м корпусе монастыря. При этом полиция применила силу к прихожанам УПЦ, силовики оттеснили верующих от корпусов лавры.

В четверг утром адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ, заявил, что власти Украины захватили корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Ранее на этой неделе министерство культуры Украины обратилось в полицию с жалобой на прихожан канонической Украинской православной церкви, которые не дают сотрудникам ведомства еще до решения суда опечатать корпуса Киево-Печерской лавры.

В субботу УПЦ отвергла требование властей Украины к монахам Киево-Печерской лавры покинуть Киево-Печерскую лавру. В юридическом отделе УПЦ сообщили, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, по этому поводу судом ни одно решение не принято, соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство. В заявлении на сайте УПЦ также содержится призыв к членам комиссии Минкульта Украины не нарушать законы и дождаться судебного решения.

Напомним, власти Украины потребовали от монахов канонической Украинской православной церкви освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля. Согласно приложению к документу, монахи должны освободить пять корпусов Нижней лавры, территория которой находится в ведении УПЦ. Власти Украины предупредили в письме, что в случае отказа монастыря передать ключи от корпусов, согласно перечню, замки будут заменены, а корпуса опечатаны.